Ở tuổi 35, đã là mẹ của 3 nhóc tỳ, nhưng mỗi lần xuất hiện, Đặng Thu Thảo vẫn khiến công chúng xuýt xoa vì nhan sắc dịu dàng và vóc dáng mảnh mai. Mới đây, nàng hậu sánh bước cùng chồng doanh nhân trong tà áo dài thướt tha, khoe vòng eo con kiến bé xíu, gợi nhắc hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" năm nào. Nhiều chị em không khỏi thắc mắc: Bí quyết nào giúp mẹ 3 con vẫn trẻ lâu, eo thon như gái xuân thì?

Không cần đến những phương pháp quá cầu kỳ, Hoa hậu Việt Nam 2012 duy trì hai thói quen ăn uống đơn giản nhưng cực kỳ kỷ luật. Dưới góc nhìn khoa học dinh dưỡng, đây cũng là hai nguyên tắc được nhiều chuyên gia khuyến nghị khi muốn kiểm soát cân nặng và làm chậm lão hóa.

1. Hạn chế tinh bột khi cần giảm cân nhanh

Một trong những nguyên tắc được Đặng Thu Thảo chia sẻ là hạn chế tối đa tinh bột khi cần giảm cân. Cô cho biết mỗi ngày chỉ ăn khoảng 1–2 bát cơm, thậm chí giảm thấp hơn trong giai đoạn muốn siết cân nhanh. Khi cân nặng đạt mức mong muốn, cô mới tăng dần lượng tinh bột trở lại.

Vì sao giảm tinh bột giúp eo thon?

Tinh bột (carbohydrate) khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành glucose, làm tăng đường huyết và kích thích cơ thể tiết insulin. Nếu nạp quá nhiều tinh bột tinh chế (cơm trắng, bánh mì trắng, bún, phở…), lượng đường dư thừa dễ chuyển thành mỡ dự trữ, đặc biệt ở vùng bụng.

Theo các khuyến nghị từ chuyên gia dinh dưỡng thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard (Harvard T.H. Chan School of Public Health), việc giảm carbohydrate tinh chế và thay bằng rau xanh, protein nạc, chất béo lành mạnh có thể giúp giảm mỡ nội tạng, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là "cắt sạch" tinh bột, mà là giảm có kiểm soát và lựa chọn tinh bột tốt. Khi cơ thể thiếu hoàn toàn carbohydrate trong thời gian dài, chị em có thể gặp tình trạng mệt mỏi, rụng tóc, rối loạn nội tiết.

Có thể thấy, cách làm của Đặng Thu Thảo khá hợp lý: giảm tinh bột trong giai đoạn cần siết cân, sau đó tăng dần khi cân nặng ổn định. Đây là cách giúp cơ thể không bị "sốc" và hạn chế nguy cơ tăng cân trở lại (hiệu ứng yo-yo).

Gợi ý áp dụng an toàn cho phụ nữ U40

Phụ nữ sau 30 tuổi bắt đầu đối mặt với quá trình chậm chuyển hóa. Nếu muốn áp dụng nguyên tắc giảm tinh bột, chị em có thể:

Giảm cơm trắng xuống 1 bát/ngày thay vì 2–3 bát

Thay thế bằng gạo lứt, khoai lang, yến mạch

Tăng rau xanh và protein (cá, ức gà, trứng, đậu phụ)

Cách này không chỉ giúp eo thon mà còn hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, phòng ngừa tiểu đường type 2.

2. Cắt giảm đường

Song song với việc hạn chế tinh bột, Đặng Thu Thảo cũng tiết lộ cô từ bỏ đồ ngọt khi muốn giảm cân nhanh. Bánh ngọt, nước ngọt, nước có gas… đều nằm trong danh sách "loại bỏ".

Đường ảnh hưởng thế nào đến nhan sắc?

Đường không chỉ là "thủ phạm" gây tăng cân mà còn liên quan trực tiếp đến quá trình lão hóa da. Khi tiêu thụ nhiều đường, cơ thể xảy ra hiện tượng glycation – quá trình phân tử đường gắn vào collagen và elastin, làm chúng trở nên cứng và kém đàn hồi. Kết quả là da dễ chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn sớm.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (American Heart Association), phụ nữ không nên tiêu thụ quá 25g đường bổ sung mỗi ngày (tương đương khoảng 6 thìa cà phê). Thực tế, chỉ một lon nước ngọt đã có thể vượt quá ngưỡng này.

Việc cắt giảm bánh kẹo, nước ngọt giúp:

Giảm tổng năng lượng nạp vào

Ổn định đường huyết

Hạn chế tích mỡ vùng bụng

Làm chậm lão hóa da

Không quá khó hiểu khi nhiều người nhận xét Đặng Thu Thảo vẫn giữ được làn da mịn màng, đường nét thanh tú dù đã trải qua 3 lần sinh nở.

Cách "cai ngọt" nhẹ nhàng hơn

Với phụ nữ hiện đại, việc bỏ hẳn đồ ngọt không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chị em có thể thử:

Thay nước ngọt bằng trà thảo mộc, nước lọc

Chọn trái cây tươi thay vì bánh kẹo

Đọc kỹ nhãn thực phẩm để tránh "đường ẩn"

Chỉ cần giảm dần chứ không cần cắt đột ngột, cơ thể sẽ thích nghi tốt hơn.

Nhìn lại 2 thói quen của Đặng Thu Thảo, có thể thấy điểm chung là kỷ luật và hiểu cơ thể mình. Không ăn kiêng cực đoan, không chạy theo trào lưu, nàng hậu chọn cách điều chỉnh lượng tinh bột và đường tùy giai đoạn.

Với phụ nữ U40, đặc biệt là mẹ nhiều con, việc giữ eo thon không chỉ để đẹp mà còn vì sức khỏe lâu dài. Giảm tinh bột tinh chế, cắt bớt đường chính là hai bước đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kép: kiểm soát cân nặng và làm chậm lão hóa.

Có lẽ bí quyết trẻ lâu của Đặng Thu Thảo không nằm ở điều gì quá cao siêu. Đó là sự tiết chế trong ăn uống, kết hợp lối sống lành mạnh. Và biết đâu, chỉ cần bắt đầu từ bữa cơm tối nay, bớt nửa bát cơm, bỏ ly trà sữa, chị em cũng sẽ tiến gần hơn tới vòng eo con kiến mơ ước.

