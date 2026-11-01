Từng nghĩ nghèo thì đừng kén chọn, đến tuổi 40 tôi mới nhận ra: Càng kỹ tính khi mua sắm, càng tiết kiệm được nhiều tiền

Tôi từng tự hào vì khả năng săn hàng giảm giá, mua được nhiều thứ với số tiền ít ỏi. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra một nghịch lý: Nhà ngày càng nhiều đồ, tiền vẫn liên tục vơi đi, trong khi chất lượng cuộc sống chẳng cải thiện bao nhiêu.

Chỉ đến khi thay đổi thói quen tiêu dùng, tôi mới hiểu rằng tiết kiệm không phải là mua thứ rẻ nhất, mà là biết lựa chọn thứ đáng tiền nhất.

1. Ham rẻ và dễ tính khi mua sắm đôi khi lại là cách tiêu tiền lãng phí nhất

Trước đây, tôi thường có một nguyên tắc rất đơn giản: Nếu hai món đồ có công dụng tương tự nhau, tôi sẽ chọn món rẻ hơn.

Tôi từng mua một chiếc nồi giá rẻ vì nghĩ nồi nào cũng dùng để nấu ăn. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, đáy nồi bắt đầu hỏng, thức ăn dễ bị cháy và cuối cùng tôi phải mua chiếc khác.

Tôi cũng từng mua nhiều quần áo giá rẻ trong những đợt khuyến mãi. Lúc thanh toán, tôi cảm thấy mình đã tiết kiệm được một khoản đáng kể. Nhưng chỉ sau vài lần giặt, áo bắt đầu bai dão, quần mất phom, nhiều món nằm mãi trong tủ vì mặc không thoải mái.

Nhìn lại, tôi nhận ra phần lớn những món đồ này không thực sự giúp mình tiết kiệm.

Chẳng hạn, một chiếc áo giá 100.000 đồng nhưng chỉ mặc được 5 lần thì chi phí cho mỗi lần mặc là 20.000 đồng. Trong khi đó, một chiếc áo giá 300.000 đồng, nếu mặc được 60 lần, chi phí chỉ còn 5.000 đồng/lần.

Tất nhiên, không phải món đồ đắt tiền nào cũng bền hơn. Nhưng phép tính đơn giản này khiến tôi hiểu rằng giá mua ban đầu không phản ánh toàn bộ chi phí sử dụng.

2. Càng kỹ tính trước khi mua, tôi càng ít phải mở ví

Sau nhiều lần mua nhầm, tôi bắt đầu thay đổi cách tiêu tiền.

Thay vì hỏi "Món này có rẻ không?", tôi tự đặt ra những câu hỏi khác: Mình có thực sự cần nó không? Nó có phù hợp với nhu cầu không? Mình sẽ sử dụng được bao lâu?

Trước đây, khi nhìn thấy một đôi giày giảm giá từ 800.000 đồng xuống 350.000 đồng, tôi thường nghĩ mình vừa tiết kiệm được 450.000 đồng.

Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng nếu đôi giày ấy không thực sự cần thiết, việc mua nó đồng nghĩa với tiêu thêm 350.000 đồng chứ chẳng tiết kiệm được khoản nào.

Tôi cũng không còn mua mỹ phẩm chỉ vì chương trình khuyến mãi mua hai tặng một. Thay vào đó, tôi lựa chọn sản phẩm phù hợp và chỉ mua khi đồ đang dùng gần hết.

Quần áo cũng vậy. Thay vì sở hữu hàng chục chiếc áo nhưng chỉ thường xuyên mặc vài chiếc, tôi ưu tiên những món có chất liệu tốt, dễ phối đồ và phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

Kết quả là số lượng đồ đạc trong nhà giảm đi rõ rệt, nhưng tôi lại cảm thấy mình có đủ mọi thứ cần thiết. Quan trọng hơn, những khoản chi tiêu nhỏ, vốn thường xuyên xuất hiện mà tôi không để ý, cũng bắt đầu giảm xuống.

3. Sống tinh tế không đồng nghĩa với việc phải tiêu nhiều tiền

Một trong những thay đổi lớn nhất của tôi là không còn đánh đồng chất lượng cuộc sống với giá trị của những món đồ sở hữu.

Trước kia, tôi nghĩ muốn sống thoải mái thì phải có đồ dùng đắt tiền, quần áo đẹp và những trải nghiệm tốn kém.

Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra nhiều niềm vui trong cuộc sống thực ra không cần đến quá nhiều tiền.

Một tách cà phê tự pha tại nhà, uống trong không gian sạch sẽ và yên tĩnh, đôi khi mang lại cảm giác dễ chịu hơn việc phải ra quán mỗi ngày.

Một bữa cơm chỉ có vài món đơn giản nhưng được chuẩn bị cẩn thận, bày biện gọn gàng vẫn có thể khiến cả gia đình cảm thấy ngon miệng.

Một bộ quần áo không đắt tiền nhưng vừa vặn, sạch sẽ và phù hợp với bản thân vẫn có thể mang lại sự tự tin.

Tôi dần hiểu rằng sống tinh tế không nhất thiết phải mua những thứ tốt nhất trên thị trường. Đó là biết chăm chút cho những gì mình đang có và sử dụng chúng một cách hiệu quả.

4. Ngừng mua những thứ "tạm được", tiền tiết kiệm bắt đầu tăng lên

Có một kiểu mua sắm rất dễ khiến chúng ta mất tiền mà không nhận ra, đó là mua những món đồ chỉ vì cảm thấy chúng "cũng được".

Một chiếc áo không thực sự thích nhưng giá rẻ nên mua. Một chiếc túi không quá cần thiết nhưng đang giảm giá nên lấy. Một món đồ gia dụng chưa biết bao giờ sử dụng nhưng thấy nhiều người khen nên đặt hàng.

Mỗi lần như vậy, số tiền bỏ ra có thể không lớn. Nhưng nếu thói quen này lặp lại thường xuyên, tổng chi phí sẽ trở thành một khoản đáng kể.

Giả sử mỗi tháng mua 5 món đồ không thực sự cần thiết, trung bình 150.000 đồng/món, số tiền tiêu tốn sẽ là 750.000 đồng.

Sau một năm, khoản chi này lên tới 9 triệu đồng. Sau ba năm là 27 triệu đồng, chưa tính đến khoản lãi có thể nhận được nếu gửi tiết kiệm.

Từ khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu áp dụng một nguyên tắc: Với những món đồ không thiết yếu, nếu chưa thực sự hài lòng, tôi sẽ không mua chỉ để có thứ dùng tạm.

Tôi có thể dành thêm thời gian tìm hiểu, so sánh hoặc chờ đến khi có đủ ngân sách để mua sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, tôi cũng không cố chấp theo đuổi những món đồ đắt tiền vượt khả năng chi trả.

Sự kỹ tính chỉ có ý nghĩa khi nó giúp lựa chọn tốt hơn trong giới hạn tài chính của bản thân.

Càng ít tiền, càng cần biết lựa chọn

Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ những người có điều kiện kinh tế mới được quyền kén chọn. Còn người thu nhập thấp thì có gì dùng nấy, miễn rẻ là được.

Bây giờ, tôi lại có suy nghĩ gần như ngược lại.

Chính vì số tiền kiếm được có giới hạn, chúng ta càng cần thận trọng với mỗi quyết định chi tiêu. Một người dư dả có thể dễ dàng thay thế món đồ mua nhầm, nhưng với người đang cố gắng tích lũy, những lần mua sai liên tiếp có thể ảnh hưởng đến cả kế hoạch tài chính.

Hiện tại, nhà tôi không có quá nhiều đồ đạc. Tủ quần áo ít hơn trước, những món đồ gia dụng cũng được lựa chọn cẩn thận hơn. Nhưng tôi hiếm khi cảm thấy thiếu thốn.

Tôi không còn mua sắm để giải tỏa cảm xúc, cũng không quá hào hứng trước những biển quảng cáo giảm giá. Thay vào đó, tôi dành nhiều tiền hơn cho tiết kiệm và các mục tiêu dài hạn.

Sau cùng, bài học lớn nhất mà tôi rút ra không phải là cứ mua đồ đắt sẽ tiết kiệm được tiền, mà là đừng dễ dãi với những khoản tiền mình đã vất vả kiếm được.

Bởi đôi khi, cách tiết kiệm hiệu quả nhất không nằm ở việc cố gắng kiếm thêm tiền, mà là học cách từ chối những món đồ không thực sự xứng đáng.