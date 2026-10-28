Ở tuổi 40, người phụ nữ kiếm 30 triệu nhưng tiêu chưa đến 15 triệu: Cách sống khiến nhiều người khen tiết kiệm, nhiều người lại thấy quá khắt khe

Ở tuổi 40, chị Mai, sống tại Hà Nội, có mức thu nhập trung bình khoảng 30 triệu đồng/tháng từ công việc chính và một khoản nhỏ từ việc làm thêm. So với vài năm trước, thu nhập của chị đã tăng khá nhiều. Tuy nhiên, điều khiến bạn bè bất ngờ là mức sống của chị gần như không thay đổi.

Mỗi tháng, chị chỉ sử dụng khoảng 13-15 triệu đồng cho toàn bộ các khoản sinh hoạt cá nhân, ăn uống, đi lại, mua sắm và giải trí. Phần còn lại được chuyển sang các tài khoản khác ngay sau ngày nhận lương.

“Trước đây tôi từng nghĩ kiếm được nhiều hơn thì mình xứng đáng tiêu nhiều hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu tháng nào cũng nâng mức sống theo mức lương thì cuối cùng thu nhập 20 triệu hay 40 triệu cũng chẳng khác nhau bao nhiêu”, chị nói.

Bảng chi tiêu chưa đến 15 triệu đồng mỗi tháng

Chị Mai không áp dụng cách tiết kiệm quá cực đoan như nhịn ăn ngoài hoàn toàn hay cắt hết các nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, mỗi khoản chi đều có giới hạn khá rõ.

Khoản chi Trung bình/tháng Ăn uống, đi chợ 4.000.000 đồng Điện, nước, Internet, điện thoại 1.500.000 đồng Đi lại 1.200.000 đồng Ăn ngoài, cà phê, gặp bạn bè 1.500.000 đồng Quần áo, mỹ phẩm, đồ cá nhân 1.200.000 đồng Hiếu hỉ, quà cáp 1.000.000 đồng Giải trí, mua sắm linh tinh 1.000.000 đồng Các khoản phát sinh 1.500.000 đồng Tổng 12.900.000 đồng

Có những tháng phát sinh đám cưới, sửa xe hoặc mua đồ gia dụng, chi tiêu của chị có thể tăng lên 14-15 triệu đồng. Ngược lại, tháng ít sự kiện, con số chỉ khoảng 12 triệu đồng.

Như vậy, với mức thu nhập 30 triệu đồng, chị thường giữ lại được khoảng 15-17 triệu đồng mỗi tháng.

Khoản tiền này không nằm chung trong tài khoản nhận lương. Chị chia khoảng 8 triệu đồng vào tiết kiệm dài hạn, 3-4 triệu đồng cho quỹ đầu tư và phần còn lại bổ sung quỹ dự phòng hoặc dành cho những mục tiêu lớn như du lịch, sửa nhà, chăm sóc sức khỏe.

Thu nhập tăng nhưng không nâng mức sống quá nhanh

Nguyên tắc quan trọng nhất của chị Mai là không để chi phí sinh hoạt tăng cùng tốc độ với thu nhập.

Khoảng 5 năm trước, khi thu nhập mới ở mức 18-20 triệu đồng, chị đã tiêu khoảng 11-12 triệu đồng mỗi tháng. Hiện mức lương tăng lên khoảng 30 triệu đồng nhưng ngân sách sinh hoạt chỉ tăng thêm vài triệu đồng.

Chị vẫn dùng chiếc điện thoại đã mua gần ba năm, quần áo chủ yếu mua khi cần thay mới, ít chạy theo đồ công nghệ và gần như không mua hàng chỉ vì đang giảm giá.

Riêng với ăn uống, chị không đặt mục tiêu phải mua thực phẩm rẻ nhất. Thay vào đó, chị ưu tiên nấu tại nhà trong ngày thường, cuối tuần mới ăn ngoài. Cà phê cũng không bị cắt hoàn toàn nhưng được tính vào ngân sách giải trí.

“Tiết kiệm mà ngày nào cũng cảm thấy mình đang chịu đựng thì khó duy trì. Tôi chỉ bỏ những thứ mà sau khi mua xong thường thấy chẳng đáng tiền”, chị chia sẻ.

Điểm khiến nhiều người tranh luận: Mỗi món đồ đều phải “nghĩ vài ngày”

Bạn bè nhận xét chị Mai có một thói quen khá đặc biệt: gần như không mua ngay những món đồ ngoài kế hoạch.

Với món đồ từ khoảng 500.000 đồng trở lên, chị thường để vài ngày trước khi quyết định. Những món giá vài triệu đồng thậm chí có thể nằm trong danh sách chờ cả tháng.

Một chiếc túi hơn 3 triệu đồng từng được chị cân nhắc gần hai tháng rồi cuối cùng không mua. Một chiếc máy hút bụi hơn 6 triệu đồng, ngược lại, lại được chị quyết định khá nhanh vì giúp giảm thời gian làm việc nhà mỗi tuần.

Theo chị, giá tiền không phải yếu tố duy nhất.

“Có món 500.000 đồng nhưng mua về dùng hai lần rồi bỏ thì vẫn đắt. Có món 5 triệu đồng dùng mỗi ngày trong nhiều năm thì chưa chắc đã là tiêu hoang”, chị nói.

Tuy nhiên, chính cách kiểm soát tiền bạc này khiến nhiều người xung quanh cảm thấy chị hơi khắt khe với bản thân. Có người từng hỏi chị rằng ở tuổi 40, thu nhập đã tương đối ổn định nhưng nếu món gì cũng cân nhắc quá lâu thì “kiếm tiền để làm gì”.

Chị không phủ nhận điều đó.

Theo chị, có những giai đoạn bản thân từng quá tập trung vào tiết kiệm. Đi du lịch cũng tính từng bữa ăn, mua một bộ quần áo đẹp cũng cảm thấy có lỗi. Sau đó, chị phải điều chỉnh bằng cách lập riêng một khoản tiền dành cho hưởng thụ.

Hiện mỗi năm chị đều dành ngân sách cho 1-2 chuyến du lịch và một khoản riêng để mua những thứ mình thực sự thích.

Tiết kiệm 50% thu nhập không phải công thức dành cho tất cả mọi người

Nhìn vào bảng chi tiêu của chị Mai, việc dành ra một nửa thu nhập mỗi tháng có vẻ khá lý tưởng. Nếu duy trì mức tiết kiệm 15 triệu đồng/tháng, một năm số tiền tích lũy có thể đạt khoảng 180 triệu đồng, chưa tính tiền thưởng hoặc lợi nhuận đầu tư.

Sau 5 năm, riêng phần tiền đều đặn này đã có thể tiến gần mốc 900 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây không phải tỷ lệ mà mọi gia đình đều có thể áp dụng. Người đang thuê nhà, nuôi con nhỏ, trả khoản vay mua nhà hoặc hỗ trợ bố mẹ có thể phải dành phần lớn thu nhập cho các nghĩa vụ cố định.

Điểm đáng chú ý trong cách quản lý tiền của chị Mai vì thế không nằm ở con số “tiêu dưới 15 triệu đồng”, mà là khoảng cách chị cố tình tạo ra giữa thu nhập và mức sống.

Khi thu nhập tăng, chị không lập tức đổi xe, đổi điện thoại hay nâng cấp toàn bộ thói quen tiêu dùng. Phần tăng thêm trước tiên được dùng để củng cố tài chính cá nhân.

Ở tuổi 40, chị cho rằng điều khiến mình yên tâm nhất không phải việc mỗi tháng có thể mua thêm vài món đồ, mà là biết rằng nếu công việc gặp biến động, bản thân vẫn có một khoản tiền đủ để sống trong thời gian dài.

Cách sống ấy có thể bị một số người coi là quá chặt chẽ. Nhưng với chị Mai, tiết kiệm không còn là cố gắng tiêu ít nhất có thể.

Đó là lựa chọn không để mức sống chạy nhanh hơn khả năng tích lũy.

Và có lẽ đây mới là ranh giới đáng suy nghĩ: tiết kiệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp cuộc sống an toàn hơn, chứ không phải biến mỗi khoản chi thành một lần tự trách mình.