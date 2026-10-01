Tôi chỉ giữ 20 món quần áo và mặc suốt 4 mùa: Sau 1 năm mới thấy trước đây mình đã mua thừa quá nhiều

Đây không phải kết quả của việc ép mình tiết kiệm hay từ bỏ chuyện ăn mặc đẹp. Ngược lại, đó là một thử nghiệm tôi chủ động thực hiện sau nhiều năm mua quá nhiều nhưng sáng nào cũng mất thời gian đứng trước tủ và nghĩ: “Hôm nay mặc gì?”.

Tôi muốn biết một tủ quần áo chỉ khoảng 20 món liệu có thể đáp ứng sinh hoạt trong cả bốn mùa hay không. Sau một thời gian thử nghiệm, điều bất ngờ nhất không phải là tôi tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi không còn phải sở hữu quá nhiều.

Tôi từng có cả tủ quần áo nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu

Trước đây, tôi cũng từng mua quần áo theo cách rất quen thuộc: thấy áo hợp thì mua thêm vài màu, gặp đợt giảm giá thì lấy một lúc 4-5 chiếc áo phông, thấy một kiểu thiết kế lạ mắt thì muốn thử dù biết khả năng mặc lại không cao.

Tôi cũng từng mua những món đồ vì nghĩ “sau này sẽ cần”, “giảm vài cân sẽ mặc đẹp” hoặc đơn giản vì thấy người khác mặc rất hợp.

Kết quả là tủ quần áo ngày càng chật. Mỗi lần giao mùa giống như một cuộc tổng dọn nhà: lấy đồ mùa trước xuống, cất đồ mùa này lên, giặt lại, phân loại, rồi tiếp tục tìm chỗ chứa những món gần như cả năm không động đến.

Nghịch lý là càng nhiều quần áo, việc chọn đồ càng khó. Tôi có rất nhiều lựa chọn nhưng phần lớn thời gian vẫn chỉ mặc đi mặc lại vài chiếc quen thuộc. Những món “đẹp nhưng khó phối”, “mua vì giảm giá” hay “để dành khi có dịp” gần như chỉ chiếm chỗ.

Đó là lúc tôi quyết định thử làm ngược lại: thay vì hỏi cần mua thêm gì, tôi bắt đầu hỏi mình thực sự cần giữ lại những gì.

Bước đầu tiên: Lấy toàn bộ quần áo ra và chia thành 3 nhóm

Tôi không bắt đầu bằng mục tiêu phải giảm đúng còn 20 món. Việc đầu tiên đơn giản là lấy toàn bộ đồ ra khỏi tủ và chia thành ba nhóm.

Nhóm thứ nhất là những món tôi mặc thường xuyên, mặc vừa người, dễ phối và luôn cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Nhóm thứ hai là quần áo thỉnh thoảng mới mặc, chủ yếu vì kiểu dáng khó kết hợp hoặc không thực sự phù hợp với sinh hoạt hằng ngày. Nhóm cuối cùng gồm những món gần như không còn sử dụng: chật, rộng, lỗi mốt, chất liệu khó chịu hoặc đơn giản là mỗi lần lấy ra tôi đều lại cất vào.

Sau khi phân loại, tôi nhận ra số quần áo thực sự phục vụ cuộc sống hằng ngày ít hơn rất nhiều so với số đang có trong tủ. Chỉ khoảng 20 món là nhóm tôi có thể mặc thường xuyên mà không cần suy nghĩ quá lâu.

Đây cũng là phát hiện quan trọng nhất của thử nghiệm: một tủ quần áo lớn không đồng nghĩa với việc chúng ta có nhiều quần áo hữu ích.

Không chia theo “phong cách”, tôi chia quần áo theo tình huống sử dụng

Trước đây tôi thường mua đồ theo cảm hứng: đồ công sở, đồ nữ tính, đồ cá tính, đồ mặc đi chơi, đồ “đổi phong cách”. Sau này, tôi chuyển sang cách thực tế hơn: chia theo tình huống mình thực sự gặp trong cuộc sống.

Khoảng 20 món được sắp xếp để đáp ứng những nhu cầu chính như đi làm, gặp bạn bè, ở nhà, vận động ngoài trời và mặc khi thời tiết thay đổi. Tôi giữ vài áo cơ bản có thể mặc riêng hoặc làm lớp trong, một số quần và chân váy dễ kết hợp, 2-3 món khoác ngoài cho những mức nhiệt khác nhau, cùng vài bộ phục vụ sinh hoạt tại nhà.

Thay vì sở hữu nhiều món chỉ phối được với một kiểu duy nhất, tôi ưu tiên những món có thể kết hợp chéo. Một chiếc áo nếu chỉ đẹp khi đi cùng đúng một chiếc quần sẽ khó tồn tại lâu trong tủ đồ tối giản.

Ngược lại, một chiếc áo đơn giản nhưng có thể phối với ba chiếc quần, mặc riêng khi trời ấm và mặc bên trong áo khoác khi trời lạnh lại hữu ích hơn nhiều.

Ba nguyên tắc giúp tôi ngừng mua quần áo theo cảm xúc

Sau khi giảm số lượng đồ, thử thách lớn hơn là làm sao để tủ quần áo không nhanh chóng đầy trở lại. Tôi đặt ra ba nguyên tắc khá đơn giản.

Thứ nhất, không mua thêm những món gần như trùng lặp với đồ đã có. Trước đây, tôi từng mua cùng một kiểu áo với nhiều màu vì nghĩ “màu nào cũng dễ mặc”. Thực tế, cuối cùng vẫn chỉ có 1-2 màu được sử dụng nhiều nhất.

Thứ hai, không mua quần áo cho một phiên bản của bản thân trong tương lai. Những chiếc quần “đợi giảm cân sẽ mặc”, váy “sau này có dịp sẽ cần” thường tạo ra nhiều áp lực hơn giá trị sử dụng.

Thứ ba, không mua chỉ vì món đồ đang đẹp trên người khác. Một thiết kế có thể hợp xu hướng nhưng chưa chắc hợp dáng người, công việc, môi trường sống hay thói quen của mình.

Ngoài ra, trước khi mua một món mới, tôi luôn đặt câu hỏi: “Món này có thể kết hợp với ít nhất ba món đang có hay không?”. Nếu câu trả lời là không, khả năng cao tôi sẽ không mua.

Điều thay đổi rõ nhất không phải chiếc tủ, mà là thói quen tiêu tiền

Sau một thời gian chỉ xoay quanh khoảng 20 món đồ chính, việc chọn quần áo vào buổi sáng đơn giản hơn hẳn. Tôi gần như không còn mất thời gian thử rồi thay ra nhiều lần, bởi phần lớn đồ trong tủ đều vừa người, dễ phối và phù hợp với phong cách mình đã quen.

Việc chuyển mùa cũng nhẹ nhàng hơn. Thay vì hàng giờ lấy hàng chục túi quần áo ra phân loại, tôi chỉ cần điều chỉnh vài lớp mặc ngoài.

Quan trọng hơn, thói quen mua sắm thay đổi khá rõ. Trước đây, khuyến mãi hay một mẫu đang “hot” có thể nhanh chóng khiến tôi muốn mua. Bây giờ, quyết định mua phụ thuộc nhiều hơn vào câu hỏi món đó có bổ sung được gì cho tủ quần áo hiện tại hay không.

Khi số lượng giảm xuống, tôi cũng nhìn rõ hơn phong cách của chính mình. Tôi nhận ra mình phù hợp với những gam màu dễ phối, chất liệu thoải mái và thiết kế không quá cầu kỳ. Điều này giúp loại bỏ khá nhiều cuộc mua sắm kiểu thử nghiệm nhưng ít sử dụng.

Tủ quần áo tối giản có phù hợp với phụ nữ trung niên?

Nhiều người cho rằng tủ đồ tối giản chỉ phù hợp với người trẻ, ít hoàn cảnh phải thay đổi trang phục. Nhưng trên thực tế, phụ nữ bước vào tuổi trung niên đôi khi lại là nhóm dễ áp dụng hơn.

Ở giai đoạn này, phần lớn chúng ta đã hiểu khá rõ kiểu quần áo nào khiến mình thoải mái, màu sắc nào dễ mặc và những thiết kế nào dù đang hợp mốt vẫn không phù hợp. Nhu cầu ăn mặc để chạy theo ánh nhìn của người khác cũng thường giảm xuống, trong khi yếu tố tiện dụng, chất liệu và cảm giác khi mặc trở nên quan trọng hơn.

Tất nhiên, con số 20 không phải tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả. Người làm công việc phải thay đổi trang phục thường xuyên, sống ở nơi có mùa đông khắc nghiệt hoặc có nhiều hoạt động đặc thù chắc chắn sẽ cần nhiều hơn.

Điều đáng thử không nằm ở việc ép tủ quần áo xuống đúng một con số, mà là xác định có bao nhiêu món thực sự được sử dụng.

Muốn bắt đầu, đừng vội bỏ cả tủ quần áo

Một cách nhẹ nhàng là ghi lại những gì bạn mặc trong khoảng một tháng. Chỉ sau vài tuần, bạn sẽ nhận ra mình thường xuyên quay lại một nhóm quần áo khá nhỏ. Đây chính là phần lõi của tủ đồ.

Sau đó, mỗi lần chuyển mùa, hãy xem lại những món gần như không đụng đến và tự hỏi: “Nếu hôm nay nhìn thấy món này trong cửa hàng, tôi có mua lại không?”. Nếu câu trả lời là không, rất có thể đây cũng không còn là món đồ đáng giữ.

Không cần dọn sạch tủ trong một ngày. Tối giản bền vững thường là quá trình giảm dần những món ít giá trị sử dụng và ngừng đưa thêm đồ không cần thiết vào nhà.

Cuối cùng, thử nghiệm này khiến tôi nhận ra một điều khá đơn giản: nhiều quần áo hơn chưa chắc giúp chúng ta mặc đẹp hơn. Đôi khi, ít món hơn nhưng đều phù hợp lại giúp việc ăn mặc dễ dàng, phong cách rõ ràng và việc mua sắm tỉnh táo hơn.

Tôi không còn đặt mục tiêu ngày nào cũng phải xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Điều tôi cần bây giờ chỉ là mở tủ và biết rằng gần như bất kỳ món nào lấy ra cũng có thể mặc ngay.

Một chiếc tủ gọn hơn, hóa ra cũng khiến cuộc sống nhẹ đi khá nhiều.