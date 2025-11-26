Một số người đã vượt qua số phận - ở tuổi 67, mật độ xương của họ còn cao hơn cả người 30 tuổi. Điều này không phải nhờ tài năng đặc biệt, mà là nhờ bà đã duy trì 4 thói quen tốt, đơn giản mà ai cũng có thể làm được.

Bà không phải là vận động viên, cũng không dùng bất kỳ "thuốc thần kỳ" nào, nhưng phần trong báo cáo bệnh loãng xương của bà khiến các bác sĩ phải thốt lên: "Điều này hiếm gặp!". Chỉ số mật độ khoáng chất trong xương của bà gần bằng mức trung bình của người trẻ tuổi, và tuổi xương của bà trẻ hơn tuổi thật gần 40 tuổi.

Kết quả này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ. Bà không có xuất thân đặc biệt; bà chỉ đơn giản là làm đúng một số việc nhỏ mà chúng ta thường bỏ qua mỗi ngày.

Điều đầu tiên bà ấy làm là không bao giờ để xương bị đói

Nhiều người nghĩ đến việc bổ sung canxi nhưng họ không nhận ra rằng xương cũng giống như một tòa nhà; chỉ có "xi măng" (canxi) thôi là chưa đủ, bạn còn cần "thanh thép" - protein, vitamin D, magie và kẽm.

Bữa ăn hàng ngày của bà luôn có sữa, đậu phụ, trứng và hải sản. Bà ăn cả cá khô, xương, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Bà không bao giờ ăn kiêng một cách mù quáng để giảm cân. Nhiều phụ nữ lớn tuổi sợ tăng cân nên tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ, dẫn đến việc hấp thụ vitamin D tan trong chất béo kém và xương ngày càng giòn. Ngược lại, bà tiêu thụ một lượng dầu lành mạnh vừa phải, chẳng hạn như dầu ôliu và dầu óc chó, trong mỗi bữa ăn, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bà thường nói rằng ăn uống đúng cách quan trọng hơn là ăn ít.

Thói quen thứ hai của bà là coi ánh nắng mặt trời như một nguồn "bổ sung canxi"

Mỗi buổi chiều, từ 3 đến 4 giờ, bà đều tắm nắng ngoài ban công 15 phút. Không phải bằng cách phơi nắng oi bức, mà bằng cách để ánh nắng chiếu vừa đủ vào cánh tay và bắp chân. Tia cực tím trong ánh nắng mặt trời giúp da tổng hợp vitamin D.

Nhiều người ngại ra ngoài và ở nhà quá lâu. Theo thời gian, tình trạng thiếu vitamin D ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hấp thụ canxi, khiến xương trở nên như những bức tường rỗng, dễ sụp đổ chỉ với một cú chạm nhẹ. Bà nói rằng ánh nắng mặt trời là một vị thuốc miễn phí; tắm nắng mỗi ngày hiệu quả hơn nhiều so với việc uống bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào.

Điểm thứ ba là cam kết 30 năm của bà với "tập thể dục nhẹ nhàng"

Bà không bao giờ tập thể dục nặng, cũng không chạy bộ hay tập thể dục nhịp điệu. Thay vào đó, bà đi bộ nhanh 30 phút sau bữa ăn mỗi ngày, thỉnh thoảng tập Thái Cực Quyền hoặc chơi cờ, kết hợp vận động và nghỉ ngơi.

Tập thể dục có thể kích thích các tế bào xương hoạt động, giúp xương ngày càng chắc khỏe hơn, giống như một cái cây.

Đặc biệt, các bài tập chịu lực như đi bộ và leo cầu thang sẽ kích thích xương tăng cường khả năng "tự phục hồi" thông qua phản lực của mặt đất. Bà cũng sử dụng chai nước khoáng làm tạ ở nhà, tập tay 10 phút mỗi ngày.

Những hành động có vẻ đơn giản này có thể cải thiện mật độ xương và ngăn ngừa gãy xương.

Thói quen thứ tư của bà là không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của giấc ngủ

Bà đi ngủ trước 10 giờ tối mỗi đêm và thức dậy tự nhiên lúc 6 giờ sáng. Chất lượng giấc ngủ tốt giúp cơ thể tiết hormone tăng trưởng và các yếu tố phục hồi ổn định hơn.

Quá trình sửa chữa và tái tạo xương chủ yếu diễn ra trong khi ngủ sâu; nếu bạn không ngủ ngon, xương của bạn sẽ khó phục hồi.

Nhiều người, khi lớn tuổi, gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm và cố gắng ngủ bù vào ban ngày, điều này làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết và theo thời gian, dẫn đến mất dần khối lượng xương. Ngược lại, bà ấy lại đều đặn như đồng hồ, ngâm chân và uống sữa ấm mỗi tối để tạo môi trường dễ ngủ và bà ấy ngủ suốt đêm.

Có thể nói, mật độ xương của người phụ nữ 67 tuổi này, tương đương với mật độ xương của một người 30 tuổi, không phải nhờ may mắn, mà là nhờ bà kiên trì thực hiện lối sống lành mạnh trong nhiều thập kỷ, bao gồm chế độ ăn uống, tập thể dục và ngủ nghỉ hợp lý. Bà không dựa vào các chế độ chăm sóc sức khỏe cầu kỳ hay thực phẩm bổ sung đắt tiền, mà dựa vào sự khôn ngoan thực tế.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)