6 loại thực phẩm "bảo vệ mắt" dành cho người trung niên và cao tuổi: Vừa rẻ vừa giàu dinh dưỡng, đừng tiếc mà bỏ qua

Khi tuổi tác tăng lên, mắt dễ "nổi giận" - chữ in trên báo mờ nhòe, phải sát gần mới nhận ra người, đi ngoài trời tối hay bị chói sáng… những vấn đề về thị lực này khiến không ít người trung niên và cao tuổi lo lắng. Thật ra, để bảo vệ "cửa sổ tâm hồn", bạn không cần chỉ trông cậy vào thực phẩm chức năng, mà chính bữa cơm hằng ngày là kho báu tốt nhất cho đôi mắt.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm quen thuộc, giàu chất chống oxy hóa, Omega-3… vừa dễ mua vừa dễ chế biến. Người trung niên và cao tuổi đừng tiếc mà bỏ qua, thường xuyên đưa lên mâm cơm, giúp nuôi dưỡng mắt sáng khỏe, nhìn rõ hơn từng chi tiết.

1. Bông cải xanh – "nhà vô địch bảo vệ mắt"

Bông cải xanh nổi tiếng trong ngành rau là "sinh viên hàng đầu dinh dưỡng", đặc biệt thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi để bảo vệ mắt. Nó chứa vitamin C, vitamin A và "người bảo vệ" võng mạc, lutein và zeaxanthin, có thể giúp chống lại tác hại của các gốc tự do đối với mắt, giảm nguy cơ lão thị và đục thủy tinh thể, đồng thời cải thiện thị lực rõ ràng.

Cách chế biến:

- Xào nhanh với chút tỏi, giữ được độ giòn và trọn dinh dưỡng.

- Nấu cùng tôm, vị ngọt tôm kết hợp với bông cải mềm, ít dầu, giàu protein, dễ tiêu hóa.

Đừng ngại giá cả, mùa đông mua nhiều để tủ lạnh, mỗi tuần ăn 2-3 lần là mắt đã được bảo vệ hiệu quả.

2. Cà rốt - "kho vitamin A tự nhiên"

"Ăn nhiều cà rốt có thể làm sáng đôi mắt của bạn" thực sự không nói dối bạn! Cà rốt rất giàu β-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A, sau khi đi vào cơ thể, nó giống như một "chất sửa chữa" của mắt, có thể bảo vệ kết mạc và giác mạc, giảm khô và sợ ánh sáng, đồng thời có thể chống lại tác hại của các gốc tự do đối với mô mắt, khiến nó trở thành "lựa chọn hợp lý" cho người trung niên và người cao tuổi để bảo vệ đôi mắt của họ.

Cách chế biến:

- Ninh mềm cà rốt với sườn: Cà rốt thấm vị ngọt thịt, sườn mềm, dễ ăn.

- Hấp cà rốt nghiền, thêm chút mật ong: mềm ngọt, dễ tiêu, phù hợp với người ăn kém.

Mỗi ngày nửa củ, duy trì đều đặn sẽ thấy mắt đỡ mỏi hơn rõ rệt.

3. Cá biển - "trạm cung cấp Omega-3"

Cá hồi, cá tuyết, cá mòi và các loại cá biển thông thường khác rất giàu axit béo Omega-3, cũng như vitamin A, vitamin E, kẽm và selen và các chất dinh dưỡng khác, giống như "nạp đầy năng lượng" cho mắt - Omega-3 có thể làm giảm khô mắt và bảo vệ võng mạc, kẽm và selen có thể tăng cường sức đề kháng của mắt và giảm tỷ lệ mất thị lực.

Cách chế biến:

- Hấp cá chẽm với vài lát gừng, 10 phút là chín, thịt mềm, ngọt.

- Cá tuyết hấp rồi trộn vào cháo: mềm, thơm, bữa sáng vừa ấm bụng vừa bổ mắt.

Mỗi tuần 1-2 lần, hiệu quả còn hơn mua thuốc bổ mắt đắt tiền.

4. Dầu ô liu - "vitamin E dạng lỏng"

Dầu ô liu không chỉ là một loại dầu ăn tốt cho sức khỏe mà còn là một "chất dinh dưỡng" cho mắt. Nó rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa ngăn ngừa lão hóa mắt, duy trì độ đàn hồi của mô mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đặc biệt thân thiện với mắt của người trung niên và người cao tuổi. Đồng thời, nó cũng có thể giúp điều hòa dạ dày, giết chết hai con chim bằng một viên đá.

Lưu ý khi dùng:

- Không nấu ở nhiệt quá cao, chỉ dùng để trộn salad hoặc xào ở nhiệt độ thấp.

- Mỗi ngày khoảng 10 ml (2 thìa nhỏ) vừa đủ, vừa tốt cho mắt, vừa không tăng gánh nặng cơ thể.

5. Hạt khô - "những hạt nhỏ, năng lượng lớn"

Quả, hạnh nhân và hạt lanh là "đồ ăn nhẹ bảo vệ mắt bỏ túi" dành cho người trung niên và người cao tuổi. Chúng chứa protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh và quan trọng hơn, chúng rất giàu axit béo omega-3 và nhiều loại vitamin, có thể bảo vệ sức khỏe võng mạc và giảm mỏi mắt, đặc biệt là đối với người cao tuổi thường xuyên xem điện thoại di động và TV.

Lưu ý:

- Hạt nhiều calo, chỉ ăn 1 nắm nhỏ/ngày (10-15g).

- Có thể ăn trực tiếp, xay nhuyễn trộn vào cháo, hoặc trộn với sữa chua. Vừa ngon vừa bổ dưỡng.

6. Trứng - "bảo bối dinh dưỡng toàn diện"

Trứng là "vua dinh dưỡng giá cả phải chăng" trong mọi hộ gia đình, và chúng cũng tốt cho mắt. Lòng đỏ trứng chứa vitamin A, selen, cũng như lutein và zeaxanthin, có thể giúp chống lại tác hại của các gốc tự do, giảm mỏi mắt do xem các thiết bị điện tử trong thời gian dài và làm cho mắt ít bị khô và đau nhức hơn.

Cách chế biến:

- Hấp trứng thành trứng hấp mềm, dễ tiêu, giữ trọn dinh dưỡng nên rất phù hợp với người trung niên và cao tuổi.

- Hoặc luộc trà: thơm ngon, ăn kèm cháo sáng.

Người khỏe mạnh có thể ăn 1 quả/ngày, nếu lo cholesterol, ăn cách ngày hoặc chỉ lòng trắng vẫn bổ dưỡng.