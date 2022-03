Marvel hé lộ huyền thoại ma cà rồng đầu tiên trong trailer siêu ấn tượng của "Morbius"

Morbius là một trong những bom tấn siêu anh hùng mở màn cho mùa hè năm 2022 và được coi là bộ phim thứ ba trong Vũ trụ Điện ảnh Spider-Man phiên bản của Sony kết hợp với Marvel. Sau nhiều lần "nhá hàng" trong teaser và trailer trước, lần này nhân vật do tài tử Jared Leto đã có một màn giới thiệu thân phận gây rất nhiều tò mò và được hàng triệu khán giả yêu phim trông đợi từng ngày tới khi ra rạp.

Trailer phim Morbius

Trailer mới nhất có độ dài gần 2 phút của Morbius tung ra nhiều chi tiết liên quan tới nguồn gốc Tiến sĩ Michael Morbius trở thành ma cà rồng thế nào và anh phải lựa chọn vận mệnh của mình ra sao.

Trong trailer mới, Giáo sư ma cà rồng tâm sự rằng anh chỉ cố gắng giúp loài người. Tuy nhiên, một nhân vật khác tiết lộ nguồn gốc ma cà rồng của Morbius bắt nguồn từ một loại thuốc đặc biệt, được coi như một lời nguyền. Nó tạo nên sự siêu phàm nhưng người được lựa chọn mang nó trong mình sẽ phải trả giá đắt. Morbius trở thành một sinh vật nửa chính, nửa tà đứng trước hai lựa chọn – đi săn và uống máu hoặc là phải chết.



"Trong mỗi con người đều có một con quái vật, làm sao để kiểm soát được nó" – câu thoại khơi gợi về bí ẩn thân phận của Michael Morbius. Sức mạnh của giáo sư ma cà rồng rất nguy hiểm. Tới cuối trailer, nhân vật này hé lộ chi tiết rằng anh ta đã chọn từ bỏ con người cũ và khám phá vận mệnh mới.

Phim cũng nhắc tới cả "The Lost Boys" trong một câu thoại. Đó là bộ phim kinh điển về ma cà rồng vào năm 1987 và được coi là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng của thập niên 80s. Trailer trước của Morbius cũng sử dụng nhạc nền ca khúc "People are Strange", vốn nằm trong phim "The Lost Boys".

Trailer mới cũng cho thấy Marvel đang xây dựng một hình ảnh nhân vật hoàn toàn mới, khác biệt hoàn toàn so với các siêu anh hùng truyền thống ở thập niên cũ. Morbius xuất hiện lần đầu với tư cách nhân vật phản diện trong tập truyện tranh "Amazing Spiderman" vào năm 1971 và cuối cùng trở thành một nhân vật giống với phản anh hùng hơn. Theo truyện tranh, Morbius là một nhà khoa học tìm cách chữa căn bệnh "rối loạn máu" của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đi đúng hướng khi vị giáo sư phải trả giá khi bị nhiễm một loại virus khát máu và trở thành một sinh vật nửa người, nửa ma cà rồng. Sau khi được ban sức mạnh, Morbius trở thành một nhân vật có gương mặt ghê rợn và sức mạnh khủng khiếp.

Tài tử Jared Leto tâm sự về vai diễn lần này: "Nhiều năm trước đó, thực sự Marvel bị cấm sử dụng các nhân vật có xu hướng siêu nhiên nên đây là cột mốc quan trọng, khi cuối cùng Morbius cũng được ra mắt. Anh ấy là một phần trong sự chuyển mình đen tối hơn của nội bộ Marvel. May thay, điều đó hoàn toàn được fan ủng hộ. Nói cho cùng, ai cũng thích một câu chuyện quái vật hay. Có gì đó ở nhân vật này khơi lên sự tưởng tượng của mọi người. Nó thật sự có thể hớp hồn bạn. Nó thực sự đã hớp hồn tôi".

Từng giành tượng vàng Oscar về diễn xuất, Jared Leto là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn Giáo sư ma cà rồng. Ở tuổi 50, tài tử vẫn rất phong độ và còn khoe cơ bụng sáu múi trong nhiều cảnh phim. Tạo hình Jared Leto trong vai Morbius được đầu tư kỹ lưỡng tới từng chi tiết, đặc biệt là lúc "biến hình" từ giáo sư Michael Morbius sang ma cà rồng Morbius có sức mạnh đáng sợ. Đây sẽ là vai diễn siêu anh hùng phản diện tiếp theo của Jared Leto, từ sau vai Joker trong "Suicide Squad" (2016). Tạo hình nửa chính nửa tà của tài tử hứa hẹn đem về lượng fan đông đảo và sẽ khiến trào lưu ma cà rồng hot trở lại sau nhiều năm.

Morbius dự kiến khởi chiếu từ ngày 01.04.2022.

https://afamily.vn/marvel-he-lo-huyen-thoai-ma-ca-rong-dau-tien-trong-trailer-sieu-an-tuong-cua-morbius-20220301173711097.chn