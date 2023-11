Xuất hiện tại sự kiện thời Tuần lễ Thời trang Quốc Tế Thu Đông 2023 - AVIFW FW23, Hoa hậu Dương Thuỳ Linh trở thành tâm điểm của truyền thông nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và nổi bật. Cô sinh năm 1983, từng giành giải Hoa hậu thân thiện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Kết hôn và sinh con đầu lòng vào năm 2011, Dương Thùy Linh không tham gia các hoạt động giải trí mà tập trung vào sự nghiệp kinh doanh ẩm thực rồi hỗ trợ chồng trong nhiều công việc khác. Cô được biết là người đẹp kín tiếng trong làng giải trí Việt, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Chính vì thế, việc người đẹp xuất hiện tại show diễn "Eternal Romance: Sự lãng mạn kiên định" của I.H.F tại Tuần lễ Thời trang Quốc Tế Thu Đông 2023 - AVIFW FW23 đã khiến khá nhiều người bất ngờ. Xuất hiện trên thảm đỏ, Dương Thuỳ Linh gây chú ý với vẻ ngoài thon thả dù đang ở tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ. Mang thai ở tuổi 40, Thuỳ Linh chia sẻ: " Bầu ở tuổi 40 nó cũng khác các bác ạ, có sự tự chủ kinh tế, tự tin không ai tham gia việc của mình, có kinh nghiệm chăm con và chứng minh phương pháp của mình hiệu quả nên tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Có mệt hơn không, có nếu không có sự chuẩn bị, nhưng nếu có sự chuẩn bị về sức khỏe, dinh dưỡng, tập tành và tài chính từ trước thì vẫn ok không kém gì thanh niên ".

Tại sự kiện, Dương Thuỳ Linh dành thời gian ngắm nghía bộ sưu tập "Eternal Romance: Sự lãng mạn kiên định". Là người yêu thích văn hoá và nghệ thuật của Anh nên có lẽ "Eternal Romance: Sự lãng mạn kiên định" đã chinh phục hoàn toàn Dương Thuỳ Linh. Bên cạnh dàn khách mời, show diễn cũng thu hút mọi người với sự xuất hiện của Đỗ Hương Giang, á quân 2 cuộc thi The New Mentor. Sau The New Mentor, Đỗ Hương Giang kiên trì theo đuổi con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Với vóc dáng mảnh mai cùng chiều cao 1,75m, Hương Giang được lựa chọn vào vị trí first face của show "Eternal Romance: Sự lãng mạn kiên định".