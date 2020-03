Hé lộ hình ảnh Hoa hậu Dương Thùy Linh sau 2 năm đăng quang Mrs. Worldwide

Sau Mrs. Worldwide 2018, cái tên Dương Thùy Linh ngày càng trở nên thân quen hơn không chỉ với khán giả trong nước mà còn với khán giả quốc tế. Cô là nàng hậu vô cùng đặc biệt, bởi vẻ đẹp tự tin, lôi cuốn người đối diện bằng trình độ học vấn, sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời hoa hậu Dương Thùy Linh có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong showbiz với vai trò là MC song ngữ.

Hoa hậu Dương Thùy Linh đầy rạng rỡ tại dự án King Palace – 108 Nguyễn Trãi

Cô đã có một năm nhiệm kỳ thành công khi trở thành đại sứ của rất nhiều tổ chức, chương trình bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Hiện tại, Dương Thùy Linh là MC của 4 chương trình truyền hình, trong đó có 2 chương trình lên sóng trực tiếp hằng ngày.

Bất ngờ đến thăm quan dự án King Palace, Hoa hậu Dương Thùy Linh đã có trải nghiệm vô cùng ấn tượng với sự đẳng cấp của dự án. Tọa lạc tại 108 Nguyễn Trãi - quỹ đất "vàng" hiếm hoi còn sót lại tại nội đô, nơi giao nhau giữa hai nửa cũ - mới của Thủ đô Hà Nội.

Với chiều cao 36 tầng, King Palace là một trong những tòa nhà cao nhất tại quận Thanh Xuân hiện nay với góc view về thành phố khoáng đạt. 410 căn hộ tại đây được chủ đầu tư dự án chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, tạo nên không gian sống sang trọng và tinh tế.

Khi được hỏi về không gian sống lý tưởng, Dương Thùy Linh cho rằng, một ngôi nhà hoàn hảo là khi tất cả thành viên trong gia đình đều hài lòng với không gian sống hiện có, được bảo vệ an toàn về cả an ninh và sức khỏe. Nàng hậu chia sẻ rằng, cô yêu thích ngôi nhà của mình sẽ tràn ngập ánh nắng, không gian thoáng đãng. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh và ô nhiễm tại Hà Nội đang có những diễn biến khó lường như hiện nay, cô mong muốn về một nơi sống được bảo vệ an toàn cho sức khỏe. Đây cũng chính là lý do cô ấn tượng ngay khi bước chân vào sảnh dự án King Palace và bị chinh phục hoàn toàn khi tham quan căn hộ mẫu.

Hoa hậu Dương Thùy Linh trải nghiệm không gian sống tại căn hộ mẫu King Palace

King Palace đang là dự án nổi bật bậc nhất trên thị trường bất động sản Hà Nội vì hệ sinh thái sức khỏe toàn diện, được tích hợp công nghệ hiện đại giúp bảo vệ sức khỏe cho những cư dân tương lai khỏi những tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và cả dịch bệnh.

Theo đó, King Palace sử dụng điều hòa không khí đạt tiêu chuẩn như tại các khách sạn 5 sao được bơm tới từng căn hộ, giúp cung cấp khí tươi, hút khí thải để không gian chung luôn sạch sẽ, thông thoáng, giảm thiểu bụi mịn và các tác nhân gây bệnh xuống mức thấp nhất. King Palace sử dụng dòng sơn Ales Shiqui của hãng sơn danh tiếng Kansai Paint có khả năng kháng khuẩn, diệt virus, chống ẩm, chống cháy, hệ thống nước sạch uống ngay tại vòi... Mỗi căn hộ đều được thiết kế cửa sổ có diện tích lớn giúp tối ưu hóa việc đón ánh sáng từ bên ngoài, tạo ra một không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Hoa Hậu Dương Thùy Linh mê mẩn phòng ngủ tại dự án King Palace

Bên cạnh đó, King Palace còn tích hợp đầy đủ các tiện ích sinh hoạt hiện đại, cập nhật xu thế của cuộc sống. Đó là khu thương mại dịch vụ tại tầng khối đế, trường mầm non quốc tế Maple Bear, bể bơi trên tầng thượng, phòng tập với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và vườn trên không mang lại một không gian thoáng đãng, trong lành giúp cư dân tìm về những giá trị yên bình của tâm hồn…

Không gian sống trong lành và an toàn của King Palace là lý do chinh phục nhiều khách hàng

King Palace được đánh giá là dự án "hàng hiệu" của thị trường BĐS Thủ đô với số lượng căn hộ giới hạn

Mỗi căn hộ đều là một "tác phẩm nghệ thuật", được thiết kế tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất, đáp ứng và thỏa mãn những yêu cầu về chất lượng sống khắt khe nhất của các vị Vua thế kỷ 21. Giới sành bất động sản nhận định, King Palace đích thực là dòng sản phẩm "hàng hiệu" phiên bản giới hạn dành cho những chủ nhân thực sự xứng tầm.