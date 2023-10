Màn trình diễn của team Thanh Hằng và Lan Khuê: Nhạt nhoà so với 2 "thánh chiêu trò" Hồ Ngọc Hà - Hương Giang

Đêm Chung kết The New Mentor 2023 kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về Lê Thu Trang của team Lan Khuê. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm Chung kết chắc chắn phải nhắc đến phần trình diễn của 4 team, như một cách họ "flex" hết cỡ về khả năng của đội nhà. Nếu như Hồ Ngọc Hà mang đến màn trình diễn "căng cực", Hương Giang mang đến ca khúc mới Hót Hòn Họt, thì Thanh Hằng và Lan Khuê cũng có những cách dàn dựng riêng nhưng tổng thể vẫn không gây "bùng nổ" bằng 2 HLV còn lại.

Thanh Hằng "mượn" cả dàn nhạc giao hưởng hoành tráng của ông xã để hỗ trợ team mình

Thanh Hằng cùng với các học trò biểu diễn tiết mục có tên The New Mentor. Đáng chú ý hơn, tác giả và các nghệ sĩ hỗ trợ cho team siêu mẫu chính là dàn nhạc Saigon Pops Orchestra (SPO). Phần âm nhạc giao hưởng hùng tráng, giọng opera ấn tượng làm nền tuyệt diệu cho từng bước catwalk của team Thanh Hằng đã tạo nên một tổng thể sang trọng, đẳng cấp làm khán giả theo dõi "đứng ngồi không yên".

Phần trình diễn của team Thanh Hằng

Nếu bạn chưa biết thì Saigon Pops Orchestra (SPO) hỗ trợ team Thanh Hằng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chồng sắp cưới của Thanh Hằng sáng lập. Ngay lập tức chi tiết này được khán giả quan tâm khi Thanh Hằng đã tận dụng "của nhà trồng được", vừa khiến team mình thăng hoa lại vừa khéo léo "flex" ông xã là nhạc trưởng tài năng. Màn kết hợp giữa âm nhạc hàn lâm và sân khấu thời trang thực sự đã khiến khán giả có một trải nghiệm nghệ thuật quá ấn tượng trong tối nay.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh sinh năm 1981 (42 tuổi), được biết đến là Nhạc trưởng tài năng trẻ nhất Việt Nam. Trần Nhật Minh từng có thời gian du học tại Magnitogorsk Liên bang Nga. Trần Nhật Minh sau đó đã tốt nghiệp xuất sắc Nhạc viện Magnitogorsk, đồng thời tốt nghiệp Thạc sĩ âm nhạc tại Nhạc viện Moscow Tchaikovsky (Nga) chuyên ngành chỉ huy hợp xướng vào năm 2007. Bên cạnh SPO, Trần Nhật Minh là Chỉ huy dàn nhạc, công tác tại Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TP.HCM với vai trò Phó đoàn Nhạc kịch của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM. Trần Nhật Minh cũng là nhạc trưởng lẫy lừng từng "cầm trịch" loạt show khủng của Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên,... và cả WeChoice Awards!

Lan Khuê mời cả Vũ Thu Phương, Minh Tú nhưng vẫn mờ nhạt

Lan Khuê khiến cả khán đài "hú hét" thực sự khi cô mời được cả siêu mẫu Vu Thu Phương lẫn siêu mẫu Minh Tú cùng tham gia walk trong phần trình diễn của team mình. Đáng chú ý chính là sự xuất hiện của siêu mẫu Vũ Thu Phương với bước catwalk "lùi" đặc trưng, đặc biệt hơn khi cô là HLV của The Face Vietnam mùa mới nhất - chương trình được xem là đối thủ của The New Mentor.

Tuy nhiên, đứng cạnh những tiết mục dàn dựng cầu kì của 3 Super Mentor còn lại, phần trình diễn của team Lan Khuê có phần "lép vế" một chút khi không có dàn dựng hay "chiêu trò" nào.

Phần trình diễn của team Lan Khuê

Nhưng thôi, cho dù mờ nhạt một chút khi trình diễn cùng team, song người ngồi chễm chệ ở vị trí Quán quân The New Mentor 2023 không ai khác ngoài Lê Thu Trang - thí sinh team Lan Khuê!