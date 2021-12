MAMA 2021: Khán giả Việt bất ngờ khi Quân A.P thắng giải Nghệ sĩ xuất sắc của Châu Á

Vào ngày 11/12, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (gọi tắt là MAMA) diễn ra tại CJ ENM Contents World ở Paju (Hàn Quốc). Sự kiện quy tụ hàng loạt cái tên đình đám của Kpop như Lee Hyori, Lee Sun Bin, Tiffany - Sooyoung (SNSD), NCT, Stray Kids, TXT, aespa, ITZY...

Tại lễ trao giải, Quân A.P đã chiến thắng giải Best Asian Artist - Nghệ sĩ xuất sắc của Châu Á (khu vực Việt Nam). Chưa dừng ở đó, Hoàng Duyên - nữ tân binh Vpop sinh năm 1999 cũng xuất sắc trở thành chủ nhân giải thưởng Best New Asian Artist - Nghệ sĩ mới xuất sắc của Châu Á (khu vực Việt Nam).

Theo đó, Quân A.P được ghi nhận với bản hit sở hữu lượt view ấn tượng và nhiều sản phẩm âm nhạc xuất sắc. Trong khi đó, Hoàng Duyên cũng không kém cạnh khi bài hái Chàng trai sơ hồng lọt top trending Việt Nam ở vị trí cao. Việc Hoàng Duyên và Quân A.P được xướng tên cho hai giải thưởng khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Orange, AMEE, Binz, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm là những cái tên trước đó chiến thắng tại lễ trao giải MAMA.

Hoàng Duyên.