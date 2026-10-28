Mâm cơm nhà Nobita và Doraemon

Nhắc đến Doraemon, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bánh dorayaki - món ăn khoái khẩu của chú mèo máy đến từ thế kỷ 22. Nhưng bên cạnh những chiếc bánh rán gắn với Doraemon, căn nhà của Nobita cũng có một hình ảnh quen thuộc không kém: cả gia đình quây quần bên mâm cơm sau một ngày dài.

Bữa ăn của gia đình Nobita

Gia đình Nobi gồm bố Nobisuke, mẹ Tamako, Nobita và Doraemon. Trong đó, mẹ Tamako thường đảm nhận việc nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà; bố Nobisuke đi làm; Nobita đi học. Từ những sinh hoạt rất đỗi bình thường ấy, bữa ăn của gia đình trở thành một không gian quen thuộc trong cả truyện tranh lẫn anime Doraemon.

Bữa cơm nhà Nobita mang phong cách ẩm thực Nhật Bản với cơm trắng làm món chính, ăn kèm canh và các món phụ. Thực đơn thay đổi theo từng tập phim, nhưng những món ăn gia đình như cơm cà ri, súp miso, trứng, thịt và rau củ thường xuất hiện trong các tình huống sinh hoạt thường ngày.

Cơm cà ri là một trong những món ăn quen thuộc với người Nhật Bản, món ăn thường có khoai tây, cà rốt, hành tây và thịt, dùng cùng cơm trắng. Súp miso cũng là món canh phổ biến trong các bữa ăn Nhật Bản, thường được ăn kèm cơm và những món phụ khác.

Cơm trắng và súp miso

Ngoài ra, các món trứng, thịt viên hay rau xào cũng góp phần tạo nên thực đơn gần gũi của gia đình Nobi. Đây đều là những món có cách chế biến tương đối đơn giản, phù hợp với bữa ăn hàng ngày. Dù không phải tập phim nào cũng giới thiệu cụ thể các món trên bàn, hình ảnh gia đình ăn cơm cùng nhau vẫn là một phần quen thuộc trong thế giới của Nobita.

Chiếc bàn ăn cũng là nơi các thành viên chia sẻ chuyện thường ngày. Mẹ Tamako có thể nhắc Nobita về việc học, bố Nobisuke kể chuyện công việc, còn Doraemon ngồi ăn cùng gia đình sau khi trở thành người bạn đồng hành của cậu bé. Những câu chuyện nhỏ như vậy khiến căn bếp và bàn ăn của Nobita trở nên gần gũi với khán giả, bởi bữa cơm không chỉ dành cho việc ăn uống mà còn là lúc các thành viên tương tác với nhau.

Nhiều sinh hoạt của gia đình diễn ra ở bàn ăn trong bếp

Ngoài ra ở Doraemon, bữa ăn của nhà Nobi cũng có những tình huống khá đặc biệt. Trong tập phim được TV Asahi giới thiệu với tên Cá ngừ khổng lồ của gia đình Nobi, bố Nobita mua được cá ngừ giảm giá nhưng quyết định này lại khiến mẹ Tamako không hài lòng. Tình huống xoay quanh việc mua thực phẩm cho thấy cảnh tượng quen thuộc trong đời sống gia đình là món đồ có giá hời chưa chắc đã là lựa chọn khiến tất cả mọi người vui vẻ.

Bên cạnh đó, không phải lúc nào mẹ Tamako cũng là người đứng bếp. Trong một tập phim về Ngày của Mẹ, Doraemon giúp Nobita và bố chuẩn bị bữa ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hai bố con sử dụng bảo bối hỗ trợ nấu nướng, bắt đầu với bữa sáng kiểu Nhật rồi lên kế hoạch làm thêm các món theo phong cách Italy. Thực đơn trong câu chuyện được mở rộng thành nhiều món cầu kỳ như súp cà chua lạnh, salad cà chua, pizza cơm và mì.

Bà Nobi ở nhà làm nội trợ và luôn dành nhiều công sức, tâm huyết cho các món ăn

Bữa ăn sáng với bánh mì và salad

Sau một ngày dài, ai cũng háo hức với mâm cơm của bà Nobi

(Ảnh cắt từ clip)