Mâm cơm nhà Hương Liên và chồng thiếu gia tập đoàn

Từ sau đám cưới được tổ chức vào cuối năm 2025, Hương Liên chính thức bước sang cuộc sống hôn nhân bên ông xã thiếu gia. Dù gia đình chồng có điều kiện, người đẹp vẫn duy trì thói quen tự tay chăm chút tổ ấm và không ngại chia sẻ những hoạt động đời thường với công chúng. Đặc biệt, hình ảnh Hương Liên vào bếp, chuẩn bị những mâm cơm chỉn chu cho gia đình khiến nhiều người thích thú.

Một trong những lần được chú ý là khi Hương Liên đăng tải vlog tự tay nấu món bò kho cho ông xã. Không chỉ chuẩn bị nguyên liệu và chế biến khá cầu kỳ, cô còn dành thời gian tỉa hoa từ rau củ để trang trí món ăn. Thành phẩm được bày biện đẹp mắt, cho thấy sự tỉ mỉ của người đẹp trong từng công đoạn. Không đơn thuần là nấu một bữa ăn, Hương Liên còn chăm chút cả phần hình thức để mâm cơm gia đình thêm hấp dẫn.

Hương Liên vào bếp nấu món bò kho chiêu đãi chồng

Vào những ngày rằm hoặc dịp lễ, người đẹp cũng tự tay chuẩn bị những mâm cúng thịnh soạn. Các món ăn từng được cô chia sẻ gồm gà luộc, chân giò hầm, nem rán, thịt quay, xôi gấc, xôi ngọt, chè hoa cau, chè trôi... Tất cả được sắp xếp ngay ngắn, trang trí đẹp mắt và mang đến cảm giác trang trọng. Từ món mặn đến món ngọt, Hương Liên đều dành sự chăm chút nhất định, khiến nhiều người phải xuýt xoa trước sự đảm đang của nàng dâu trẻ.

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Các mâm cúng do Hương Liên chuẩn bị đều đầy đủ lễ vật, trang trí cầu kỳ

Không chỉ có sở thích nấu nướng, Hương Liên còn đặc biệt yêu thích cắm hoa. Cô thường xuyên lựa chọn nhiều loại hoa khác nhau, tự tay cắm và trang trí ở các không gian trong nhà. Để nâng cao kỹ năng, người đẹp còn tham gia những buổi workshop cắm hoa bên cạnh việc tự tìm tòi, học hỏi.

Hương Liên yêu thích cắm hoa trang trí khắp nơi trong nhà

Những bình hoa của Hương Liên bao gồm nhiều loại đắt đỏ

Cô "biến hoá" với đa dạng phong cách cắm hoa

Cuộc hôn nhân của mẫu ảnh Hương Liên và thiếu gia kín tiếng

Hương Liên sinh năm 2002, được biết đến là mẫu ảnh nổi bật trên mạng xã hội nhờ gương mặt thanh tú, đường nét nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả từng ví cô như "thần tiên tỷ tỷ", thậm chí gọi là "Kim Tae Hee Việt Nam" bởi vẻ ngoài tươi tắn cùng đôi mắt biết cười. Người đẹp từng tham gia The Face Vietnam, thuộc đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương và dừng chân trước thềm Chung kết.

Ông xã của Hương Liên là thiếu gia thuộc một gia đình có điều kiện kinh tế, song khá kín tiếng về đời tư. Cả hai có khoảng thời gian tìm hiểu âm thầm trước khi chính thức về chung một nhà. Đáng chú ý, Hương Liên từng tiết lộ chuyện tình cảm của mình có sự tác hợp từ hai bên gia đình. Bố mẹ chính là người mai mối và hết lòng ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi.

Hương Liên và chồng có hôn nhân viên mãn sau 1 năm về chung nhà

Trong lời cầu hôn dành cho Hương Liên, ông xã từng bày tỏ mong muốn cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh nói: "Giờ đây anh chắc chắn rằng em là người mà anh hằng mong muốn. Một người vợ, người bạn đồng hành sẽ cùng anh đi hết quãng đường này và gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Anh muốn bọn mình đặt cho chúng ta một dấu mốc khởi đầu, một dấu mốc để gầy dựng một gia đình hạnh phúc, tự hào sau này. Vậy nên Hương Liên em làm vợ anh nhé, về chung nhà với anh nhé".

Sau khi kết hôn, Hương Liên vẫn giữ được sự gần gũi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người theo dõi.

Hương Liên sống trong căn biệt thự bề thế khi làm dâu nhà giàu

Ảnh: FBNV