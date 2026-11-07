Mâm cơm nhà của Ngọc Xuân - “con gái giám đốc nông trường bò sữa”

Sinh năm 1999, quê Đồng Tháp, Ngọc Xuân từng được chú ý từ khi còn là sinh viên chuyên ngành Truyền thông tại RMIT nhờ ngoại hình nổi bật. Sau khi tốt nghiệp, cô dần bước chân vào lĩnh vực diễn xuất và góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Ngày xưa có một chuyện tình, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn và Tử chiến trên không. Qua những vai diễn trên màn ảnh rộng, Ngọc Xuân từng bước được khán giả biết đến nhiều hơn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nhan sắc thanh thuần, nhẹ nhàng cũng là một trong những điểm khiến Ngọc Xuân được chú ý. Cô từng được nhiều người ví von là "Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt". Trấn Thành còn từng công khai khen ngợi nhan sắc Ngọc Xuân: "Em đẹp lắm! Và diễn rất đằm thắm và chững chạc".

Ngọc Xuân

Mới đây, Ngọc Xuân tiếp tục nhận được sự chú ý khi đảm nhận vai Linh San trong phim điện ảnh Bò Sữa Bay. Trong phim, cô hóa thân thành một nhà khoa học trẻ vừa trở về từ Cuba, là con gái của giám đốc nông trường bò sữa ở Mộc Châu và cũng là người nghiên cứu ra công thức sữa đặc biệt. Để phù hợp với nhân vật, nàng thơ này còn chủ động cắt tóc ngắn, mang đến diện mạo cá tính, khác hẳn hình ảnh nàng thơ quen thuộc trước đây. Bò Sữa Bay chính thức khởi chiếu từ ngày 6/11/2026, trước đó cũng nhận được nhiều sự quan tâm qua các suất chiếu sớm và những hình ảnh hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngọc Xuân trong Bò Sữa Bay

Hình ảnh hậu trường do cô nàng chia sẻ

Vai diễn mới cùng màn thay đổi ngoại hình giúp cái tên Ngọc Xuân tiếp tục được khán giả chú ý. Trên mạng xã hội, Ngọc Xuân cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, trong đó có không ít hình ảnh về chuyện ăn uống, nấu nướng. Qua những bức ảnh được đăng tải, có thể thấy Ngọc Xuân khá chăm chút cho từng bữa ăn, từ món mặn quen thuộc đến bánh trái cầu kỳ.

Ngọc Xuân còn dành riêng một mục highlight trên Instagram với tên gọi "tụi em nấu" để lưu lại những món ăn tâm đắc, trong đó có nhiều thành quả vào bếp của bản thân.

Từ những món cơm nhà quen thuộc như cá kho, thịt xào đến các món có cách chế biến cầu kỳ hơn như pasta sốt pesto (một loại sốt có nguồn gốc từ Italy, thường được làm từ húng quế, dầu olive, tỏi, phô mai Parmesan và hạt thông), thực đơn của Ngọc Xuân khá đa dạng.

Ngọc Xuân và các bữa cơm ngon tại gia

Không dừng lại ở những món mặn, Ngọc Xuân còn nhiều lần khoe thành quả làm bánh và mứt. Trong đó có mứt táo quế, bánh focaccia - một loại bánh mì dẹt nổi tiếng của Italy, thường được làm cùng dầu olive và các loại rau thơm. Những chiếc bánh được trình bày đẹp mắt, chỉn chu cho thấy người đẹp này dành không ít thời gian và sự tỉ mỉ cho sở thích này.

Cô nàng tự làm bánh, làm mứt vừa đẹp vừa ngon

Có thể thấy, nấu nướng dường như không chỉ là việc chuẩn bị bữa ăn thường ngày mà còn là một thú vui của Ngọc Xuân. Từ những món ăn đơn giản đến bánh trái cần nhiều công đoạn, cô đều hào hứng ghi lại và chia sẻ với người theo dõi.

Bên cạnh đó, Ngọc Xuân cũng có sở thích pha matcha để thưởng thức, một thức uống thường xuyên xuất hiện trong những clip đời thường của cô.

Ngọc Xuân mê matcha

Ngoài những món ăn tự nấu, Ngọc Xuân từng chia sẻ thực đơn ăn uống trong 7 ngày với mục tiêu giảm cân, chăm sóc cơ thể. Trong thực đơn này có những thức uống như trà gạo lứt, sữa hạnh nhân collagen, sinh tố việt quất cùng các món ăn như salad, trứng và cá hồi. Những lựa chọn này cho thấy cô cũng quan tâm đến việc cân bằng dinh dưỡng và duy trì thói quen ăn uống phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Từ hình ảnh nàng thơ trên màn ảnh đến những khoảnh khắc đời thường khi vào bếp, làm bánh hay pha matcha, Ngọc Xuân cho thấy cô còn có nhiều sở thích thú vị ngoài diễn xuất. Những chia sẻ giản dị này cũng giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống thường ngày của cô, bên cạnh hình ảnh quen thuộc trong các dự án phim ảnh.

Ảnh: IGNV