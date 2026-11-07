Mâm cơm nhà Diệp Lê và chồng Giám đốc

Diệp Lê (tên thật Lê Diệp Hồng Loan, sinh năm 1992) là một trong những gương mặt livestream bán hàng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Kênh TikTok cá nhân của cô hiện có hơn 700.000 người theo dõi, thường xuyên cập nhật các nội dung liên quan đến công việc kinh doanh và livestream.

Đồng hành cùng với Diệp Lê trong công việc là chồng kém 2 tuổi - Danny Nguyễn. Danny Nguyễn (tên thật là Nguyễn Ngọc Thiện, sinh năm 1994) hiện đang là Giám đốc công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và MCN.

Vợ chồng Diệp Lê

Bên cạnh đó, cô còn xây dựng một kênh TikTok daily để chia sẻ những câu chuyện đời thường, từ ẩm thực, vlog cá nhân đến các khoảnh khắc hậu trường trong công việc. Tại đây, Diệp Lê và chồng thỉnh thoảng làm video mukbang và cả những lần tự tay chuẩn bị món ngon tại nhà.

Sau những ngày bận rộn với công việc, chuyện ăn uống thường trở thành một phần trong các video daily của Diệp Lê. Cô không duy trì một thực đơn cố định mà thay đổi tùy theo thời điểm, sở thích và quỹ thời gian của hai vợ chồng. Có những hôm, Diệp Lê tự vào bếp chuẩn bị món ăn, đặc biệt là các món hải sản.

Trong số những món từng được cô chia sẻ có mì cua và mì cay hải sản. Đây đều là những lựa chọn có phần cầu kỳ hơn một bữa ăn nhanh thông thường, với hải sản làm nguyên liệu chính.

Danny Nguyễn cũng không đứng ngoài chuyện bếp núc. Anh thỉnh thoảng tự tay nấu ăn cho vợ và được Diệp Lê hãnh diện gọi là: “Bữa cơm của người thương nấu cho”.

Diệp Lê làm món mì cay hải sản

Cận cảnh món mì cua

Món ăn mà Danny Nguyễn làm cho mẹ con Diệp Lê

Dù thỉnh thoảng trổ tài nấu nướng, phần nhiều những bữa ăn được Diệp Lê chia sẻ là đồ ăn đặt bên ngoài hoặc đồ ăn được sơ chế để về nhà chỉ cần chuẩn bị nhanh gọn là xong. Các món được cô yêu thích tiếp tục là hải sản và các món đu trend như cua ngâm tương, cá hồi hun khói mặn ngọt, hải sản sốt Thái, bọ biển, tôm đỏ Địa Trung Hải,...

Tất nhiên, những món ăn này cũng có mức giá không hề rẻ. Chẳng hạn, 2 con cua ngâm tương có giá khoảng 1 triệu đồng, còn 1,5kg tôm đỏ Địa Trung Hải có thể tiêu tốn hơn 4 triệu đồng/kg. Vì vậy, dù rất yêu thích các món hải sản đắt đỏ, Diệp Lê cũng không phải lúc nào muốn ăn là đặt.

“Mấy món này tính ra cũng tiền triệu cho một bữa nên nhiều khi tui tiếc tiền, không dám ăn. Thèm thì thèm vậy thôi, lâu lâu mới nghĩ tới, nhưng lại hay lên mạng xem người ta mukbang.

Danny nói với tui rằng bây giờ còn trẻ, khẩu vị vẫn tốt, ăn uống còn cảm thấy ngon miệng thì thích món gì cứ ăn món đó. Sau này lớn tuổi hơn, cảm giác ăn ngon có thể sẽ giảm đi. Tất nhiên, mọi thứ vẫn phải có chừng mực, điều độ chứ không phải tiêu xài xả láng. Danny bảo tui đừng tiếc tiền quá, nhưng mà tính tui vẫn hay tiếc” - Diệp Lê nói về những bữa ăn đắt đỏ.

Món cua ngâm tương có giá khoảng 1 triệu đồng cho 2 con và đồ ăn kèm

Một số hình ảnh về bữa ăn nhà Diệp Lê:

Món tôm luộc ăn cùng khoai lang luộc

Tôm đỏ Địa Trung Hải

Hải sản sốt Thái

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Cá hồi hun khói mặn ngọt

(Ảnh: IG & TTNV)