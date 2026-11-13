Nhắc đến Bích Phương, khán giả thường nhớ ngay đến một nữ ca sĩ sở hữu giọng hát ngọt ngào, phong cách âm nhạc cá tính cùng vẻ ngoài quyến rũ. Thế nhưng, ngoài ánh đèn sân khấu, cô còn có một sở thích rất đời thường là ở nhà dọn dẹp và nấu nướng. Theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ, không khó để bắt gặp những hình ảnh cô tự tay chuẩn bị bữa ăn, khiến người hâm mộ thích thú gọi cô là "cô Tấm" của Vpop.

Thực đơn thường ngày của Bích Phương không nhất thiết phải có những món ăn cầu kỳ hay nguyên liệu đắt đỏ. Nữ ca sĩ thường lựa chọn các món quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt như rau luộc, thịt luộc, thịt rang cháy cạnh, đậu rán, trứng rán... Những món canh, món xào cũng được chế biến theo cách đơn giản, dễ ăn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là sự đa dạng trong cách kết hợp món ăn. Một mâm cơm của Bích Phương thường có đủ món mặn, món rau, món canh, vừa bắt mắt vừa tạo cảm giác gần gũi.

Bích Phương rất đảm đang trong việc nấu nướng

Những mâm cơm nhà của Bích Phương chế biến đa dạng, đầy đủ chất và đẹp mắt

Không chỉ giỏi chuẩn bị những bữa ăn đơn giản, nữ ca sĩ còn thường xuyên trổ tài với các món đòi hỏi nhiều công đoạn hơn. Có thể kể đến bún tôm, gà tần, những nồi lẩu thịnh soạn hay bánh flan do chính tay cô thực hiện. Đặc biệt, vào những dịp lễ Tết, Bích Phương còn chuẩn bị cả mâm cơm với nhiều món ăn truyền thống. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy căn bếp là một trong những không gian nữ ca sĩ yêu thích, nơi cô thoải mái tận hưởng những niềm vui bình dị ngoài công việc nghệ thuật.

Bích Phương nấu mì gà tần tại nhà

Thỉnh thoảnh, cô "đổi gió" bằng bữa cháo lòng

Nhà của Bích Phương là nơi tụ họp bạn bè ăn uống vui vẻ

Bích Phương và chuyện tình cảm với Tăng Duy Tân

Bích Phương là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop. Cô bắt đầu được khán giả chú ý sau khi tham gia Vietnam Idol 2010, sau đó liên tiếp ghi dấu ấn với loạt ca khúc đình đám như Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi, Một Cú Lừa, Chị Ngả Em Nâng... Sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng khả năng biến hóa qua nhiều màu sắc âm nhạc, nữ ca sĩ từng bước xây dựng được vị trí riêng trong làng nhạc Việt. Gần đây, cô tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi.

Bên cạnh âm nhạc, tính cách hài hước và những màn tương tác duyên dáng của Bích Phương cũng khiến cô trở thành nhân vật được khán giả yêu thích trên mạng xã hội. Đặc biệt, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Tăng Duy Tân liên tục trở thành chủ đề bàn luận. Trong concert Em Xinh Say Hi, cả hai còn được trao giải Best OTP (One True Pairing) nhờ bình chọn của khán giả cùng sự hưởng ứng nhiệt tình từ các Em Xinh.

Bích Phương được khán giả yêu thích sau Em Xinh Say Hi

Trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ, Bích Phương từng có chia sẻ đáng chú ý khi được hỏi về mối quan hệ với Tăng Duy Tân. Nữ ca sĩ ngại ngùng cho biết cô vui khi mọi người hào hứng và cảm thấy việc mang lại niềm vui cho khán giả cũng là một điều đáng quý. Tuy nhiên, cô không muốn đưa ra tuyên bố chính thức về chuyện tình cảm cá nhân.

Bích Phương chia sẻ: "Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".