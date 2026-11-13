Mâm cơm nhà của Á hậu làm dâu ông chủ khách sạn 150 phòng giữa trung tâm Đà Lạt

Quỳnh Châu sinh năm 1994 tại Lâm Đồng và vốn quen thuộc với công chúng qua vai trò người mẫu cùng diễn viên lẫn MC và đặc biệt là danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Người chồng kề vai sát cánh cùng cô là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát sinh năm 1989. Anh là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Đồi vốn là đơn vị sở hữu khách sạn Hotel Colline. Đà Lạt vừa là quê hương của cô lại vừa là nơi anh gây dựng sự nghiệp nên khi chụp ảnh cưới cả hai đã chọn thành phố sương mù làm điểm đến chung.

Mối duyên ấy đã kéo dài gần năm năm trước khi hai người chính thức thành vợ chồng. Cặp đôi tìm hiểu nhau từ năm 2020 và công khai vào dịp Giáng sinh năm 2022. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021 khi việc kinh doanh của anh gặp khó khăn vì dịch bệnh thì cô luôn ở bên động viên. Rồi đến năm 2024 anh đã cầu hôn cô đúng dịp sinh nhật trong một chuyến đi biển Phan Thiết cùng hội bạn bè.

Chuyện tiệc tùng đông người vốn là việc thường ngày của một người làm kinh doanh khách sạn. Hotel Colline nằm ở số 10 Phan Bội Châu ngay trung tâm Đà Lạt và rất gần chợ cùng hồ Xuân Hương. Khách sạn mở cửa từ năm 2019 lấy cảm hứng từ một biệt thự cổ điển kiểu Pháp trên đỉnh đồi với 150 phòng nghỉ cùng trung tâm hội nghị và tiệc cưới có sức chứa lên đến 1000 khách. Thế nhưng bữa cơm của vợ chồng vị chủ nhân này thì lại khác hẳn bởi họ không cần sảnh lớn hay hàng trăm chỗ ngồi mà chỉ cần những món ăn do chính tay người vợ chuẩn bị.

Chuyện nấu nướng với Quỳnh Châu thực ra không phải là niềm đam mê ngẫu hứng. Cô từng tham gia chương trình MasterChef và dừng chân ở tập 5 với lý do muốn chứng minh cho mẹ thấy con gái biết nấu ăn vì mẹ luôn lo cô về nhà chồng sẽ chẳng đụng đến bếp núc. Theo lời người đẹp thì không phải cô lười vào bếp mà chỉ do áp lực công việc quá lớn nên không có nhiều thời gian. Khi đã về chung nhà thì thỉnh thoảng cô lại xắn tay áo trổ tài. Món bò kho do chính tay cô nấu từng được ông xã tấm tắc khen ngợi là đậm đà ngon miệng không thua kém gì các đầu bếp ngoài hàng.

Những bữa cơm gia đình mà cô từng chia sẻ trên mạng xã hội mang đậm nét giản dị. Đôi khi chỉ là một tô súp rau củ thanh nhẹ hay một đĩa cơm chiên mắm ruốc đậm đà và hai người cùng ngồi chung một mâm để chia nhau từng món. Dù không thuộc tuýp người hay khoe chuyện bếp núc nhưng mỗi lần có dịp tự tay nấu nướng cho người thân thì cô đều tỏ ra vô cùng hào hứng. Đến dịp Tết mâm cơm rộng ra cả nhà và cô cùng gia đình chồng vui vẻ vào bếp nấu giò thủ rồi khéo léo gói bánh chưng. Còn khi mời bạn bè đến nhà chơi thì bàn ăn của hai vợ chồng lại nhanh chóng biến thành một bữa tiệc nhỏ ấm cúng.

Điều làm những mâm cơm ấy trở nên ấm áp hơn chính là sự quan tâm từ nhà chồng. Cô từng hạnh phúc tiết lộ rằng mỗi khi bản thân phải ở nhà một mình thì mẹ chồng cùng các anh chị em luôn ân cần gọi điện hỏi thăm và tự tay nấu nướng rồi cất phần lại đúng những món mà nàng dâu yêu thích. Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng cả nhà vẫn duy trì thói quen quây quần vào cuối tuần và cô vô cùng thân thiết với bố mẹ chồng. Ở chiều ngược lại cô cũng tự hào cho biết ông xã luôn kính trọng bố mẹ vợ và từng sát cánh động viên cô hết mình trong các cuộc thi nhan sắc.

Nguồn tham khảo: Báo Văn Hoá, Tiền Phong