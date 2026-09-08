Thêm một công thức làm món cơm chiên thơm ngon lại cực nhanh cho những ngày bận bịu

Vào những ngày công việc bận rộn, bạn không có nhiều thời gian để nấu ăn. Vậy thì hãy rà soát trong tủ lạnh nhà mình xem còn cơm nguội không? Nếu có hãy thêm một vài nguyên liệu có sẵn nữa rồi kết hợp để làm món cơm chiên cực thơm ngon và lạ miệng này nhé!

Nguyên liệu làm món cơm chiên

2 bát con cơm nguội, 2 thìa canh sốt mayonnaise, ½ bát con thịt xông khói, 2 quả trứng gà, vài cây hành lá thái nhỏ, ½ thìa cà phê muối, một ít bột tiêu.

Cách làm món cơm chiên

Bước 1: Đập trứng gà vào bát, đánh tan đều, để sang một bên. Chuẩn bị một bát tô, cho cơm nguội vào sau đó thêm sốt mayonnaise vào rồi dùng phới dẹt trộn đều cho hòa quyện. Thái nhỏ thịt xông khói. Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, thêm lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng thì cho cơm nguội đã trộn sốt mayonnaise vào, đảo đều và chiên cho đến khi cơm hơi săn lại.

Bước 2: Dùng phới dẹt gạt toàn bộ phần cơm sang một góc chảo. Sau đó cho phần trứng gà đã đánh tan vào. Khi trứng đông đặc và chín tới thì cho thêm thịt xông khói, đảo đều tất cả. Tiếp theo bạn cho thêm muối, bột tiêu và hành lá thái khoanh vào. Tiếp tục đảo đều để các nguyên liệu cho hòa quyện. Sau đó nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, đảo đều một lần nữa rồi tắt bếp.

Thành phẩm món cơm chiên

Món cơm chiên làm theo công thức này vô cùng đơn giản và nhanh gọn nhưng hương vị lại vô cùng thơm ngon rất khác biệt. Lòng đỏ trứng và dầu ăn được nhũ hóa sẽ bao phủ từng hạt cơm khi đã trộn với mayonnaise. Sự kết hợp này sẽ tạo nên kết cấu của món cơm chiên với các hạt cơm tách rời hoàn hảo. Và chắc chắn bạn sẽ thấy sự khác biệt khi thêm mayonnais vào lại giúp món cơm chiên có hương vị đậm đà hơn rất nhiều so với những cách thông thường.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món cơm chiên này nhé!