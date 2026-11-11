Mâm cơm nhà 3 người chỉ hết 65 nghìn đồng, có một món nhìn lạ mắt nhưng ăn rồi ai cũng hỏi cách làm

Không cần mua những thực phẩm đắt tiền, một mâm cơm gia đình vẫn có thể đầy đặn và hấp dẫn nếu biết chọn nguyên liệu, kết hợp món ăn khéo léo. Với khoảng 65.000 đồng, tôi chuẩn bị bữa cơm cho 3 người gồm bắp cải cuộn thịt sốt cà chua, trứng chiên lá hẹ và canh rau dền nấu lạc. Trong đó, món bắp cải cuộn thịt là điểm nhấn bởi cách trình bày đẹp mắt, phần nhân mềm ngọt quyện với nước sốt chua dịu, ăn cùng cơm nóng rất hợp.

Đi chợ hết khoảng 65.000 đồng

Bắp cải: 1/2 chiếc, khoảng 8.000 đồng.

Thịt lợn xay: 200g, khoảng 22.000 đồng.

Cà chua: 2 quả, khoảng 6.000 đồng.

Trứng gà: 2 quả, khoảng 6.000 đồng.

Lá hẹ: 1 bó nhỏ, khoảng 5.000 đồng.

Rau dền: 1 bó, khoảng 8.000 đồng.

Lạc: 50g, khoảng 5.000 đồng.

Hành khô, hành lá và gia vị: khoảng 5.000 đồng.

Tổng chi phí dự kiến khoảng 65.000 đồng, chưa tính gạo và có thể thay đổi tùy giá thực phẩm tại từng khu vực.

Ảnh minh họa

Bắp cải cuộn thịt sốt cà chua, món chính nhìn đẹp mắt

Bắp cải tách từng lá lớn, rửa sạch rồi chần nhanh qua nước sôi cho lá mềm và dễ cuốn. Phần thịt xay trộn với một chút hành khô băm, nước mắm, tiêu và một ít hành lá thái nhỏ.

Trải lá bắp cải ra thớt, đặt lượng nhân vừa đủ vào giữa rồi gấp hai mép và cuộn lại như cuốn nem. Có thể dùng phần gân lá dày đã làm mềm để cuốn dễ hơn. Sau đó xếp các cuộn vào chảo, phần mép lá úp xuống dưới để giữ dáng.

Cà chua thái nhỏ, phi thơm hành rồi cho vào xào mềm. Thêm chút nước, nêm nước mắm và đường vừa ăn, sau đó xếp bắp cải cuộn thịt vào rim nhỏ lửa. Khi phần nhân chín hoàn toàn và nước sốt hơi sánh lại, nhẹ nhàng gắp ra đĩa, rưới sốt cà chua lên trên.

Món ăn có màu đỏ của sốt, màu xanh nhạt của lớp bắp cải, khi cắt ra sẽ thấy phần nhân thịt bên trong rất đẹp mắt. Lá bắp cải mềm, thịt ngọt và nước sốt chua dịu khiến món ăn dễ hợp khẩu vị cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Trứng chiên lá hẹ, thơm mềm và dễ làm

Hai quả trứng đánh tan cùng một chút nước mắm, tiêu và lá hẹ thái nhỏ. Đun nóng chảo với một ít dầu, đổ trứng vào tráng đều, chiên ở lửa vừa đến khi hai mặt vàng nhẹ.

Không nên chiên quá kỹ vì trứng dễ bị khô. Lá hẹ có mùi thơm riêng, kết hợp với vị béo của trứng tạo thành món ăn đơn giản nhưng rất đưa cơm.

Canh rau dền nấu lạc, ngọt thanh và bùi vị

Rau dền nhặt bỏ lá già, rửa sạch rồi thái khúc vừa ăn. Lạc rửa qua, giã dập để khi nấu nhanh mềm và tạo vị bùi cho nước canh.

Cho lạc vào nồi nước, nấu đến khi mềm rồi mới thêm rau dền. Đun sôi lại, nêm chút muối hoặc gia vị vừa ăn, chờ rau chín tới thì tắt bếp. Bát canh có màu xanh tím đẹp mắt, vị ngọt thanh của rau hòa cùng vị bùi của lạc, giúp cân bằng hai món còn lại.

Mâm cơm ít tiền nhưng vẫn có điểm nhấn

Với ngân sách khoảng 65.000 đồng, bí quyết không nằm ở việc cố mua thật nhiều nguyên liệu mà là chọn những thực phẩm có thể kết hợp thành nhiều món. Một ít thịt xay được dùng làm nhân bắp cải, trứng và lá hẹ tạo thêm món ăn giàu đạm, còn rau dền cùng lạc giúp bữa cơm có thêm chất xơ và vị thanh mát.

Đặc biệt, những món ăn bình dân sẽ hấp dẫn hơn nếu chú ý một chút đến cách trình bày. Bắp cải cuộn thịt chỉ cần xếp gọn thành vòng tròn, rưới sốt cà chua và rắc chút hành lá là đã có đĩa thức ăn bắt mắt.

Một mâm cơm ngon không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Chỉ cần chọn nguyên liệu hợp lý và thay đổi cách chế biến, những thực phẩm quen thuộc ngoài chợ cũng có thể tạo nên bữa ăn vừa tiết kiệm vừa khiến cả nhà thích thú.