Củ sen không hầm, không xào, đem làm theo cách này lại thành món ăn vặt giòn rụm cả nhà tranh nhau gắp

Củ sen thường được đem hầm canh, nấu chè hoặc xào với thịt. Nhưng nếu trong bếp đang có vài củ sen tươi, bạn có thể thử một cách khác: thái lát mỏng, áo một lớp bột thật nhẹ rồi chiên vàng. Củ sen sau khi chiên có lớp vỏ giòn rụm, bên trong vẫn giữ được độ giòn nhẹ, ăn bùi và thơm. Chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt, món này rất hợp để làm món ăn vặt hoặc đưa lên mâm cơm.

Củ sen chiên giòn

Nguyên liệu: 2 củ sen vừa, 80-100g bột chiên giòn, 1 quả trứng gà, 100ml nước lạnh, 1/2 thìa cà phê muối, một chút tiêu, hành lá và dầu ăn.

Ảnh minh họa

Củ sen gọt sạch vỏ, cắt thành những lát mỏng khoảng 3-4mm. Ngâm ngay vào chậu nước có pha một chút muối và vài giọt chanh để củ sen không bị thâm. Sau đó rửa lại rồi thấm thật khô.

Cho bột chiên giòn vào tô, thêm trứng, nước lạnh, chút muối và tiêu rồi khuấy thành hỗn hợp sánh vừa. Không nên pha bột quá đặc vì lớp áo dày sẽ làm món ăn nặng và mất độ giòn tự nhiên của củ sen.

Cho từng lát củ sen vào hỗn hợp bột, nhấc lên để phần bột thừa chảy xuống rồi thả vào chảo dầu nóng. Chiên ở lửa vừa, trở mặt khi một bên đã vàng. Khi các mép củ sen chuyển sang màu vàng giòn, vớt ra để lên giấy thấm dầu.

Muốn món ăn có thêm mùi thơm, có thể rắc một ít hành lá thái nhỏ, tiêu xay hoặc mè rang lên trên khi củ sen còn nóng.

Bí quyết để củ sen giòn lâu

Củ sen phải được thấm thật ráo trước khi nhúng bột. Nếu còn nhiều nước, lớp bột sẽ bám không đều và khi chiên dễ bị mềm.

Dầu cần đủ nóng mới cho củ sen vào, nhưng không nên để lửa quá lớn vì lớp bột sẽ vàng nhanh trong khi củ sen bên trong chưa đạt độ giòn mong muốn. Chiên từng mẻ nhỏ cũng giúp nhiệt độ dầu ổn định hơn.

Nếu thích lớp vỏ giòn xốp hơn, có thể pha bột với nước thật lạnh. Sau khi chiên xong, không nên xếp chồng ngay vì hơi nóng bị giữ lại sẽ khiến các miếng củ sen nhanh ỉu.

Làm thêm bát nước chấm là hết veo

Món này hợp nhất với nước chấm có vị chua, ngọt, cay và thơm tỏi. Pha nước mắm với đường và nước ấm cho tan, thêm nước cốt chanh, tỏi băm và vài lát ớt. Nêm lại để vị mặn không quá gắt, vì củ sen chiên vốn đã có chút muối trong lớp bột.

Củ sen giòn rụm chấm vào nước mắm chua ngọt vừa miệng, càng ăn càng cuốn. Nếu dùng làm món ăn vặt, chỉ cần một đĩa lớn cùng bát nước chấm là đủ. Còn nếu đưa vào bữa cơm, món này cũng có thể đóng vai trò món phụ rất thú vị bên cạnh canh và các món mặn.

Điều bất ngờ của cách làm này nằm ở chỗ củ sen vốn quen thuộc nhưng khi thái mỏng rồi chiên lại có cảm giác hoàn toàn khác. Không cần thịt cá hay nguyên liệu đắt tiền, vài củ sen cũng có thể biến thành một đĩa đồ ăn vàng giòn, thơm ngon và đủ lạ để cả nhà vừa ăn vừa hỏi: “Sao trước giờ không làm kiểu này?”.