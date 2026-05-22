Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum

Canh tôm nấu chua với sấu hay quả me là món ăn "giải nhiệt" quen thuộc của mọi gia đình khi hè về. Thế nhưng, nếu bạn đã quá quen mắt với bát canh múc ra chỉ có hành lá hay thì là, hãy thử một lần làm theo mẹo "giấu nghề" của các homestay vùng biển: Thả một nắm rau húng quế (loại rau vốn chỉ dùng ăn phở hoặc lòng lợn) vào nồi canh tôm sấu. Sự kết hợp ngỡ như "chẳng liên quan" này lại tạo nên một hương vị bùng nổ, thơm mát nồng nàn giúp đánh bay cơn chán ăn ngày nắng nóng.

Hương tinh dầu đặc trưng của rau húng quế khi gặp vị chua thanh của sấu và vị ngọt lịm của tôm tươi sẽ tạo nên một thứ nước dùng "gây nghiện", húp đến đâu mát lòng mát dạ đến đấy.

1. Giải mã sự kết hợp "độc bản" giữa tôm, sấu và rau húng quế

Nhiều người nghe đến việc cho rau húng quế vào canh chua sẽ thấy hơi "sai trái" vì sợ mùi rau nồng làm mất vị ngọt của hải sản. Tuy nhiên, đây lại là đỉnh cao của nghệ thuật phối trộn hương vị:

Bí thuật khử tanh, kích thích khứu giác: Tôm biển hay tôm đồng dù tươi đến mấy khi nấu canh nóng vẫn có một mùi tanh nhẹ đặc trưng. Tinh dầu thơm nồng, có chút cay ấm của rau húng quế sẽ cắt đứt hoàn toàn mùi tanh này, thay vào đó là một mùi hương cực kỳ thư thái, kích thích tuyến nước bọt ngay lập tức.

Vị chua thanh kết hợp hương thảo mộc: Khác với vị nồng của rau răm hay vị hăng của hành lá, rau húng quế khi chín tái trong nước canh sấu chua ngọt sẽ tạo ra một tầng hương vị rất lạ giống như món canh chua Tom Yum nổi tiếng của Thái Lan nhưng lại thanh cảnh và nhẹ bụng hơn nhiều.

2. Công thức nấu canh tôm chua sấu húng quế "siêu tốc" trong 10 phút

Món canh này ăn điểm ở sự tươi mát, thời gian đứng bếp cực ngắn nên các mẹ không lo bị nóng:

Sơ chế nguyên liệu: Tôm tươi (tôm đất hoặc tôm thẻ) lột vỏ, rút chỉ đen, đem băm nhỏ hoặc để nguyên con tùy ý. Sấu già cạo sạch vỏ, rửa sạch. Rau húng quế nhặt lấy phần lá và ngọn non, rửa sạch rồi dùng tay vò nhẹ (vò nhẹ giúp tinh dầu thoát ra ngoài nhanh hơn khi gặp nước sôi).

Xào thơm nền canh: Cho 1 thìa cà phê dầu ăn vào nồi, phi thơm một củ hành khô băm nhỏ. Trút tôm vào xào nhanh tay trên lửa lớn cùng một chút hạt nêm cho thịt tôm săn lại và lên màu đỏ hồng đẹp mắt. Vớt tôm ra bát riêng để tôm không bị khô xác.

Ninh sấu lấy cốt chua: Đổ lượng nước vừa ăn vào nồi vừa xào tôm, thả sấu vào đun sôi sùng sục. Khi sấu chín mềm, dùng muôi dầm nát sấu để vị chua thanh khiết hòa vào nước dùng.

Bùng nổ hương vị (Bước quyết định): Trút lại bát tôm xào vào nồi nước dùng đang sôi. Cuối cùng, thả toàn bộ phần lá húng quế đã vò nhẹ vào, đảo đều một phát rồi tắt bếp ngay lập tức. Không ninh lâu vì rau húng quế chín kỹ sẽ bị đổi màu đen và mất đi mùi thơm tinh dầu.

3. Thành quả ngỡ ngàng khiến cả nhà "húp sạch bát"

Bát canh tôm chua sấu nấu húng quế khi múc ra bát sẽ tỏa ra một làn khói thơm ngào ngạt, thư thái như một bát sâm giải nhiệt. Nước canh trong veo, mang vị ngọt đậm đà, nguyên bản từ thịt tôm quyện với vị chua thanh thoát, không một chút gắt của quả sấu đầu mùa.

Khi thưởng thức, miếng thịt tôm béo ngọt, sần sật ăn kèm với cọng rau húng quế chín tái giòn nhẹ, thơm tê tê đầu lưỡi sẽ khiến vị giác của bạn được "thức tỉnh" hoàn toàn. Giữa trưa hè oi ả, chỉ cần một bát canh này chan cơm nguội, thêm đĩa đậu phụ rán vàng là đủ để cả nhà ăn tì tì 3-4 bát, gắp không dừng đũa, loáng cái là thấy đáy tô.

Thay vì đóng khung không gian bếp trong những công thức nấu canh chua lối mòn, một nắm rau húng quế rẻ tiền sẽ là chìa khóa mở ra một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới cho gia đình bạn. Hãy thử đổi vị ngay chiều nay, đảm bảo ông xã và các bé sẽ trầm trồ ngỡ ngàng vì món canh tưởng quen mà lạ, tưởng không hợp mà lại ngon không tưởng này.