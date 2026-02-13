Mãi đến tuổi 40 tôi mới hiểu: Có những thứ càng đắt càng tiết kiệm tiền, và đây là 4 thứ tôi không còn mua rẻ nữa

Tôi từng là người săn sale không trượt phát nào. Thấy rẻ là mua, thấy khuyến mãi là “chốt đơn”. Tôi luôn tin rằng mình là người biết tiết kiệm.

Cho đến khi bước sang tuổi 40 và bắt đầu nhìn lại các khoản chi trong 10–15 năm trước, tôi mới nhận ra một sự thật khá… đau: Có những thứ càng cố mua rẻ thì càng tốn tiền.

Không phải vì tôi tiêu nhiều hơn. Mà vì tôi thay nhiều hơn.

Sau nhiều lần thử – sai – đổi – tiếc, tôi rút ra một nguyên tắc rất đơn giản: Trong phạm vi tài chính cho phép, hãy mua thứ tốt nhất mình có thể chi trả, đặc biệt với những món dùng mỗi ngày.

Dưới đây là 4 khoản tôi không còn mua rẻ nữa.

1. Đồ công nghệ: Đắt một lần, dùng lâu và sinh ra tiền

Laptop, điện thoại, tai nghe… đều là những thứ tôi sử dụng hàng ngày.

Trước đây tôi thường chọn bản rẻ hơn một chút để “đỡ xót ví”. Hậu quả là máy chậm, pin nhanh chai, sau 2–3 năm lại thay. Tính tổng ra, tôi đã trả nhiều hơn một chiếc tốt dùng bền 5–6 năm.

Khi tôi quyết định đầu tư một chiếc laptop cấu hình cao hơn nhu cầu một chút, tôi dùng liên tục 6 năm không lỗi vặt. Nếu chia chi phí theo số ngày sử dụng, mỗi ngày chưa bằng tiền một ly cà phê.

Quan trọng hơn: Trải nghiệm mượt mà giúp tôi làm việc hiệu quả hơn. Và hiệu quả công việc chính là thứ tạo ra thu nhập.

Ở tuổi 40, tôi không còn mua đồ công nghệ “vừa đủ dùng”. Tôi mua thứ mình có thể gắn bó lâu dài.

2. Trải nghiệm: Không sinh lãi nhưng sinh ký ức

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ: Du lịch tốn tiền lắm, để dành mua nhà trước đã.

Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu: Nhà có thể là bê tông và thép. Ký ức mới là thứ ở lại.

Những bức ảnh chụp cùng bố mẹ, chuyến đi biển đầu tiên với con, hay chỉ là kỳ nghỉ ngắn cả gia đình cười suốt hành trình – đó là những khoảnh khắc tôi mở ra xem lại nhiều lần.

Chi phí cho một chuyến đi có thể vài triệu, thậm chí vài chục triệu. Nhưng nếu nó trở thành ký ức lặp lại trong 10–20 năm, chi phí mỗi lần “hồi tưởng” gần như bằng 0.

Từ tuổi 40, tôi cắt bớt những món mua sắm ngẫu hứng để dành tiền cho những trải nghiệm có ý nghĩa.

3. Đồ lót và vật dụng cá nhân: Đừng tiết kiệm ở nơi chạm vào cơ thể mỗi ngày

Đây là nhóm chi tiêu tôi từng “ham rẻ” nhất.

Đồ lót, tất, khăn tắm, sản phẩm chăm sóc cá nhân… tôi thường chọn loại rẻ nhất. Kết quả là nhanh bai dão, xù lông, khó chịu khi dùng.

Sau nhiều lần thử – sai, tôi nhận ra: Đừng để cơ thể mình phải chịu sự khó chịu mỗi ngày chỉ vì tiết kiệm vài chục nghìn.

Giờ đây, tôi chọn loại chất lượng ổn định, đã quen dùng. Khi hết thì mua lại, không mất thời gian so sánh, không tốn chi phí thử nghiệm.

Tiết kiệm không chỉ là tiền. Tiết kiệm còn là thời gian, năng lượng và cả sự bực bội.

4. Thực phẩm và sức khỏe: Rẻ hôm nay, trả giá ngày mai

Có thời gian tôi mua thực phẩm chủ yếu dựa vào giá. Thấy rẻ là chọn.

Nhưng rồi tôi hiểu: Những thứ đưa vào cơ thể mỗi ngày chính là khoản đầu tư dài hạn nhất.

Nguyên liệu sạch, rõ nguồn gốc thường đắt hơn. Nhưng cảm giác an tâm khi ăn và sức khỏe ổn định giúp tôi giảm nhiều chi phí khác: thuốc men, mệt mỏi, mất năng suất làm việc.

Ở tuổi 40+, chi phí y tế mới thực sự là thứ có thể “ăn mòn” tài chính nhanh nhất. Vì vậy, tôi chọn đầu tư vào phòng ngừa thay vì chữa trị.

Nguyên tắc tôi rút ra sau tuổi 40

Tôi tự đặt cho mình 4 câu hỏi trước khi mua:

- Tôi sẽ dùng món này bao nhiêu lần?

- Tôi có thể gắn bó với nó bao lâu?

- Nó có giúp tôi tiết kiệm thời gian hoặc tạo ra thu nhập không?

- Tôi mua vì nhu cầu thật hay vì cảm xúc nhất thời?

Nếu một món đồ đắt hơn một chút nhưng:

- Dùng bền hơn,

- Ít phải thay thế,

- Mang lại trải nghiệm tốt hơn,

- Khiến mỗi ngày dễ chịu hơn,

Thì đó không phải là hoang phí. Đó là một quyết định tài chính trưởng thành.

Ở tuổi 40, tôi không còn hỏi: “Cái nào rẻ nhất?”

Tôi hỏi: “Cái nào đáng để gắn bó lâu dài?”

Và chính sự thay đổi nhỏ trong tư duy đó đã giúp tôi tiết kiệm được nhiều tiền hơn bất kỳ đợt săn sale nào trước đây.