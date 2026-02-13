Mua hoa Tết ở Quảng Bá, chênh vài trăm nghìn là chuyện thường: 5 mẹo không bao giờ bị hớ từ người có 10 năm kinh nghiệm

Giữa vô vàn nội dung giải trí trên TikTok của Phương (kênh @phuong.nuongnuong) ghi dấu ấn riêng bằng những video chia sẻ cách cắm hoa đẹp, dễ thực hiện, và ai cũng có thể học theo. Những clip dạy cắm hoa của Phương mang đến cảm giác rất nhẹ nhàng gần gũi: Cắm hoa để trang trí nhà cửa, để thắp hương những dịp đặc biệt, và nhà cửa rực rỡ hơn trong những ngày Tết.

Những ngày giáp Tết, thị trường hoa tươi bắt đầu "nóng" lên từng giờ, Phương lại trở thành "quân sư mua hoa" cho rất nhiều chị em. Với 10 năm kinh nghiệm mua hoa tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) - nơi được coi là "đầu não" của hoa tươi miền Bắc, Phương đã đúc kết 5 tips then chốt giúp mua hoa đẹp - bền - đúng giá, không lo bị "hét giá ngày Tết".

1. Đi sai giờ: Mua hoa đắt gấp đôi

Theo kinh nghiệm của Phương, thời điểm đi chợ hoa Quảng Bá quyết định rất lớn đến giá hoa. Theo Phương chia sẻ:

- Từ khoảng 23h - 1h sáng là lúc hoa vừa xuống chợ, bông đẹp nhất, tươi nhất nhưng cũng là thời điểm giá cao nhất vì chủ yếu bán cho các shop hoa, giá đã được nâng lên nhiều mức.

- Từ 2h - khoảng 2h30 sáng được xem là "thời điểm vàng", khi hoa vẫn còn rất đẹp nhưng các chủ hàng bắt đầu xả giá nhẹ để đẩy nhanh hàng.

- Từ 4h - 5h sáng là khung giờ "vét kho", lúc này giá hoa có thể rẻ chỉ bằng một nửa, tuy nhiên người mua cần có kinh nghiệm chọn hoa vì hoa đã qua nhiều lượt lựa chọn nên có thể bị nát, hỏng.

2. Nhà nào càng sáng đèn thì giá hoa càng đắt

Ở chợ hoa, những quầy hàng được thắp đèn sáng trưng, hoa được xếp ngay ngắn, bắt mắt thường là nơi bán cho các shop hoa, vì vậy giá đã được đẩy lên cao. Ngược lại, những quầy nhỏ, ánh đèn hơi tối, hoa xếp có phần lộn xộn lại thường bán đúng giá gốc, giá vườn.

Phương chia sẻ rằng nếu để ý sẽ thấy có những cô chú chỉ bán duy nhất một loại hoa, rất có thể đó là hoa nhà trồng, không qua trung gian nên giá luôn mềm hơn. Ngoài ra, đi sâu vào cuối chợ hoặc rẽ sang những ngách nhỏ phía tay trái cũng là cách để mua được hoa với mức giá dễ chịu hơn rất nhiều.

3. Mặc cả đúng cách để mua được giá buôn

Muốn mua hoa rẻ ở chợ đầu mối thì cách nói chuyện cũng quan trọng không kém thời điểm đi chợ.

Thay vì hỏi:"Bao nhiêu tiền một bó?" như người mua lẻ thông thường, Phương khuyên nên hỏi "Giá đồ bao nhiêu?", để thể hiện mình hiểu cách mua bán trong chợ.

Một câu nói quen thuộc của dân trong nghề là:"Để cho em giá bay nhanh", tức là xin mức giá đẩy hàng nhanh gọn. Khi giao dịch, nên đi thẳng vào vấn đề, không kì kèo từng 5 - 10k. Nếu thấy giá hợp lý thì chốt nhanh, còn không mua thì nên đi thẳng, tránh đứng ngắm nghía quá lâu rồi bỏ đi vì rất dễ bị báo giá cao hơn.

4. Chọn hoa đừng nhìn bông, hãy nhìn gốc

Theo kinh nghiệm của người chơi hoa lâu năm, bông hoa nhìn đẹp chưa chắc đã chơi được lâu. Điều quan trọng nhất khi chọn hoa là nhìn vào phần gốc:

- Gốc còn trắng, cứng thì hoa mới tươi và khỏe.

- Lá phải có độ tự nhiên, không bóng dầu, không rũ xuống.

- Cành hoa giòn, chắc tay, không mềm nhũn hay nhớt.

Nếu chọn đúng hoa ngay từ đầu, bình hoa ngày Tết có thể chơi bền từ 7 - 10 ngày, thậm chí lâu hơn nếu được chăm sóc tốt.

5. Biết đúng nhà thì mới mua được hoa rẻ và đẹp

Phương cho rằng mua hoa ở chợ Quảng Bá không chỉ là chuyện xem hoa mà còn là chuyện nhớ mặt, nhớ nhà.

Các loại lá như: Thiết mộc lan, cỏ đồng tiền, lá ngâu hay lá bạc... nên mua ở những quầy góc trái, ánh đèn tối ở đầu chợ, nơi giá cực kỳ rẻ, thậm chí một bó thiết mộc lan to chỉ khoảng 15.000 đồng.

- Với hoa chơi Tết, nên ưu tiên những hàng chỉ chuyên bán một loại hoa duy nhất, thường là giá nhà vườn và bán sỉ. Riêng hoa thanh lý thì tập trung nhiều ở cuối chợ, giá rất rẻ và lúc nào cũng đông, nhưng người mua cần chọn kỹ để tránh mua phải hoa cũ hoặc hoa đã yếu.

Những chia sẻ của Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người để lại bình luận tấm tắc khen "đi chợ hoa bao năm giờ mới vỡ ra", "công nhận các tips đều sát thực tế, đúng chất người có kinh nghiệm lâu năm".

Trong phần bình luận còn xuất hiện cả những người buôn hoa lâu năm lên tiếng xác nhận những gì Phương chia sẻ là hoàn toàn đúng, thậm chí có người còn hài hước thừa nhận "đọc mà thấy lộ hết nghề".

(Nguồn: @phuong.nuongnuong)