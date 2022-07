Mách bạn cách làm cá basa kho tộ đậm vị, ăn mãi không chán

Nguyên liệu:

- 500g cá basa

- Ớt, hành lá, hành tím

- Gia vị: đường, tiêu, muối, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn

Cách làm:

- Cá basa sau khi mua về thì rửa với nước, sau đó chà với một ít muối để làm sạch nhớt bên ngoài da cá. Bạn cũng có thể trụng nước sôi, rồi cạo sạch lớp nhớt cũng được. Dùng dao cắt thành từng khúc vừa ăn.

- Hành tím lột vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Rửa sạch ớt và hành lá, gốc hành lá cắt nhỏ cho vào chén để ướp cá, còn phần lá hành và ớt cắt nhỏ.

- Cho cá vào tô với một ít muối, hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm, dầu ăn, gốc hành lá, hành tím và ớt. Chừa một ít ớt để rắc lên cá sau khi kho. Sau đó trộn đều để cá thấm đều gia vị, rồi ướp trong 15 phút.

- Bắc một cái chảo lên bếp, sau đó cho một ít dầu ăn và đường vào. Nấu đến khi phần đường chảy ra, chuyển thành màu vàng nâu để lúc kho cá xong sẽ lên màu đẹp mắt. Lưu ý chỉ cho ít dầu ăn thôi vì cá basa sẽ ra mỡ khi nấu. Nếu cho nhiều dầu ăn quá sau khi nấu xong sẽ có lớp mỡ dày nổi lên mặt.

- Sau đó cho vào nồi 3 chén nước lọc cùng với một ít nước mắm và đường. Tiếp tục nấu đến khi đường tan ra thì cho hết phần cá và nước ướp vào. Khi kho bạn nên nhẹ nhàng trở cá để cá chín đều nhé.

- Sau khi cá đã chín thì cho phần hành lá và ớt còn lại vào, rắc lên một tí tiêu nữa thì tắt bếp.

Cách chọn cá basa tươi ngon

Cá basa được nuôi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đặc sản được ưa chuộng. Thịt cá săn chắc, mềm nhưng không ngấy đồng thời giá trị dinh dưỡng cao. Người tiêu dùng muốn chọn mua cá ba sa tươi ngon, đảm bảo chất lượng an toàn cần lưu ý những điểm sau:

- Thớ thịt nhỏ, màu trắng, mỡ xen kẽ. Thịt cá săn chắc, có độ đàn hồi khi ấn vào, không chảy dịch, không có chất nhờn trên bề mặt.

- Cá basa mua nguyên con có lưng màu nâu nhạt, phần bụng trứng phình sang 2 bên. Vây và đuôi nguyên vẹn. Mắt cá xanh, mang đỏ tươi không có dấu hiệu xung huyết, không có mùi hôi.

- Cá ba sa đông lạnh - được cấp đông trực tiếp ở nhiệt độ âm 18 độ C: Cần kiểm tra trên thân cá không có vết tổn thương, không có vết máu đông khi cắt thịt. Yêu cầu sản phẩm cần có đầy đủ chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do bộ y tế cấp.

Chúc bạn thành công!