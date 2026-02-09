Bi kịch dồn dập xảy đến với nữ nhà báo nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc) Quan Jiali khi chồng cô qua đời vì ung thư não chỉ sau nửa năm phát hiện bệnh. Các bác sĩ từng xác định anh có tới 6 khối u trong não và tế bào ung thư đã di căn, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.

Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ 1 tháng sau, Jiali tiếp tục nhận tin dữ: cô mắc ung thư vú. Cú sốc liên tiếp khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Nữ nhà báo Quan Jiali và chồng khi chưa phát hiện bệnh ung thư

Theo chia sẻ từ bác sĩ điều trị, tế bào ung thư của cô phát triển nhanh, trong đó khoảng 90% được cho là liên quan đến tình trạng căng thẳng kéo dài. May mắn, bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm nên cơ hội điều trị rất khả quan.

Chưa kể, ung thư não của người chồng cũng được cho là có liên quan tới căng thẳng kéo dài dù không phải nguyên nhân chính. Còn bản thân Jiali vốn đã chịu áp lực lớn từ nghề báo, cuộc sống cá nhân, sau đó tiếp tục trải qua quãng thời gian chăm sóc chồng điều trị bệnh rồi đối mặt với mất mát. Những cú đè nén cảm xúc liên tục được xem là yếu tố khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Căng thẳng không trực tiếp gây ung thư, nhưng có thể thúc đẩy bệnh tiến triển

Các chuyên gia nhấn mạnh stress không phải “thủ phạm duy nhất” tạo ra ung thư vú. Bệnh còn liên quan đến hormone, di truyền và lối sống. Tuy nhiên, căng thẳng kéo dài có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể, từ đó tạo điều kiện cho tế bào bất thường phát triển nhanh hơn.

Một nghiên cứu về ung thư vú của Viện Y học cổ truyền Trung Quốc thuộc Bộ Y tế nước này cho thấy khoảng 40% bệnh nhân gặp các vấn đề tâm lý như đau khổ, tuyệt vọng hoặc kiệt sức, trong khi 10% có biểu hiện trầm cảm nghiêm trọng.

Lobsang Jiacan, cựu bác sĩ nghiên cứu tại Trường Y Harvard (Mỹ) và là chuyên gia tâm lý học, cho biết nhiều bệnh nhân ung thư vú thường mang trạng thái bất an kéo dài. Theo ông, khi những cảm xúc như lo âu, sợ hãi hay tức giận tích tụ, cơ thể dễ rơi vào rối loạn sinh học, làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính.

Vì sao căng thẳng/stress kéo dài lại nguy hiểm?

Khi não bộ liên tục ở trạng thái căng thẳng, cơ thể sẽ duy trì mức hormone cortisol cao. Tình trạng này kéo dài có thể gây viêm mạn tính, làm suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng đến giấc ngủ, những yếu tố đều không có lợi cho khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước bệnh tật.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu kéo dài 85 năm của Đại học Harvard cũng chỉ ra rằng những người duy trì mối quan hệ xã hội tích cực và có đời sống tinh thần ổn định thường khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn. Điều đó cho thấy chăm sóc sức khỏe tâm lý quan trọng không kém thể chất.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên chủ động giải tỏa áp lực thay vì im lặng chịu đựng. Ví dụ như:

- Dành 5 đến 30 phút mỗi ngày để thiền, hít thở sâu hoặc thư giãn giúp cơ thể trở về trạng thái cân bằng.

- Duy trì các mối quan hệ tích cực, chia sẻ cảm xúc với người thân hoặc bạn bè.

- Tham gia hoạt động cộng đồng để giảm cảm giác cô lập.

Làm gì để phòng ung thư vú?

Dù không thể kiểm soát hoàn toàn nguy cơ, bạn vẫn có thể giảm rủi ro bằng những thói quen lành mạnh:

- Vận động đều đặn: Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục lâu dài có thể làm giảm nguy cơ ít nhất 13 loại ung thư. Chỉ cần khoảng 30 phút mỗi ngày đã mang lại lợi ích rõ rệt.

- Ăn nhiều rau và trái cây: Phân tích từ hơn 10 nghiên cứu ghi nhận phụ nữ tiêu thụ nhiều thực vật có xu hướng giảm nhẹ nguy cơ ung thư vú, nhờ các hợp chất chống oxy hóa quan trọng.

Ảnh minh họa

- Hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng: Béo phì và uống rượu kéo dài đều có thể làm thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ bệnh.

- Tầm soát định kỳ: Phụ nữ từ 40 đến 74 tuổi hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao nên kiểm tra vú thường xuyên và thực hiện chụp nhũ ảnh khi cần thiết.

Bi kịch của Quan Jiali là lời nhắc rằng sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn hay vận động, mà còn nằm ở cách chúng ta chăm sóc tinh thần mỗi ngày. Bởi đôi khi, chính những áp lực âm thầm mới là yếu tố bào mòn cơ thể mạnh mẽ nhất.

Nguồn và ảnh: EDH, China News