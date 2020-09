Mắc căn bệnh bí ẩn suốt 10 năm không khỏi, người phụ nữ đột nhiên bình phục hoàn toàn nhờ bàn tay của… 3 công nhân sửa nhà

Có lẽ lúc mà con người biết quý trọng sức khỏe chính là khi trở ốm. Bệnh càng nặng chừng nào, người ta càng quý giá những ngày tháng khỏe mạnh và cầu mong cho nó qua thật nhanh. Mới đau một ngày đã chẳng chịu nổi, huống gì người phụ nữ sau còn phải chịu căn bệnh không rõ nguyên nhân suốt 10 năm không khỏi.

Căn bệnh quái ác như một "lời nguyền" đeo bám dai dẳng…

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Kathi Wilson (41 tuổi) sống tại Shelbyville, Indiana (Mỹ). Trước đây cô vốn có sức khỏe rất tốt, đến mức làm việc cả ngày mà không thấy mệt mỏi. Thế mà bỗng một hôm, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và cả người rệu rã y như bị sốt cao vậy.

Từ một người đang khỏe mạnh, cô Kathi đột nhiên ốm liên tục suốt 10 năm mà không rõ lý do.

Kể từ lúc ấy đến 10 năm sau đó, căn bệnh quái lạ này vẫn cứ đeo bám cô Kathi khiến sức khỏe ngày một đi xuống. Dù đã đi khám rất nhiều nơi, được nhiều bác sĩ chẩn đoán nhưng không một ai tìm ra được căn nguyên loại bệnh này.

"Tôi có cảm giác như mình là một bà già 80 tuổi bị mắc kẹt trong cơ thể 40 tuổi vậy. Đầu tôi mỗi ngày đau như búa bổ, hay bị viêm phổi và viêm phế quản thở không nổi. Đến mức cả hai chân cũng dần bị liệt, phải nằm yên một chỗ với những cơn co giật mỗi ngày" – Kathi trải lòng trong nước mắt.

Ngày qua ngày, cô cũng dần mất đi sự minh mẫn lẫn khả năng tập trung. Hầu như Kathi chỉ nằm ở nhà cả ngày vì quá yếu để bước chân ra đường nổi. Nhưng kinh khủng hơn, chồng lẫn con gái của cô cũng bị mắc chứng viêm phế quản mãn tính và viêm phổi – y hệt như bản thân mình suốt 10 năm nay.

Dù đã khám mọi nơi nhưng bác sĩ nào cũng "lắc đầu" chịu thua vì không thể tìm ra căn nguyên loại bệnh này.

Nhiều lúc cô từng nghĩ, đây có phải là một lời nguyền quái ác giáng xuống cả gia đình mình hay không? Tại sao lại không tìm ra được nguyên nhân trong khi y học ngày nay phát triển đến vậy…

Hóa giải căn bệnh lạ nhờ sự tình cờ không ngờ

Kathi cứ phải chống chịu căn bệnh lạ ấy, cho đến một hôm, cô quyết định gọi thợ đến sửa chữa phòng tắm cũ. Cô nghĩ mình phải nên thay đổi gì đó cho cuộc sống mình tươi đẹp hơn. Nhưng không ngờ rằng, đây lại là hành động cứu sống cả gia đình trong giang tấc.

Ba người công nhân khi đến nhà Kathi xem xét đã vô tình phát hiện rằng, lò sưởi cùng máy đun nước nóng có chỗ bị rò rỉ. Không ngờ suốt một thập kỷ ròng rã qua, cả gia đình Kathi đã bị đầu độc bằng khí carbon monoxide từng ngày một mà không hay biết. May mắn thay, do khí này rò rỉ mỗi ngày một ít nên chỉ khiến sức khỏe Kathi bị suy giảm chứ không phải vào viện cấp cứu.

Trong trường hợp nghiêm trọng, nếu hít cùng lúc một lượng lớn carbon monoxide thì rất có thể cả nhà cô đã thiệt mạng từ lâu rồi chứ không phải sống "lay lắt" được 10 năm thế này.

Người thợ đến kiểm tra mới phát hiện nhà Kathi đã bị rò rỉ lò sưởi và bình nước nóng suốt 10 năm nay...

"Trong nhà cô ấy vốn đã lắp thiết bị cảnh báo carbon monoxide rồi nhưng nó vẫn không phát hiện ra. Có thể là do vị trí lắp quá cao, còn loại khí độc không màu không mùi này lại nặng hơn không khí nên nó chỉ nằm dưới mặt sàn" – Một trong ba người thợ sửa nhà nhận định.

Ngay sau khi tìm ra nguyên nhân, cô liền tức tốc đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu. Kết quả lúc này đã chỉ rõ Kathi bị ngộ độc khí carbon monoxide, giúp hội đồng bác sĩ đã có cách để tiến hành chữa trị. Nhờ vậy mà cô dần lấy lại sức khỏe, khôi phục sự tỉnh táo lẫn độ dẻo dai của cơ thể.

"Họ chẳng khác nào thần hộ mệnh của tôi, cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được công ơn này. Có thể nói họ đã cứu mạng tôi một lần nữa" – Kathi rưng rưng nước mắt cám ơn nhóm thợ sửa nhà.

Cô Kathi (giữa) đứng chụp hình kỷ niệm với đội sửa nhà vì đã "hồi sinh" cô một lần nữa.

Thông qua câu chuyện này, cô cũng lên tiếng cảnh tỉnh mọi người nên cẩn thận khi có những triệu chứng giống mình. Nếu mắc bệnh mãi không tìm ra nguyên nhân, hãy thử kiểm tra các đường ống dẫn khí trong nhà xem có bị rò khí carbon monoxide hay không.

Ngộ độc carbon monoxide là gì và nguy hiểm thế nào?

Ngộ độc khí CO – hay còn gọi là carbon monoxide, là một dạng ngộ độc phổ biến khiến người bệnh tử vong rất nhanh nếu hít phải một lượng lớn liên tục. Còn nếu mỗi ngày hít một ít thì sẽ làm sức khỏe suy giảm, hệt như trường hợp của Kathi. Hiện nay, việc chẩn đoán căn bệnh này luôn rất khó do gần như không có biểu hiện lâm sàng.

Bệnh thường thấy ở những nơi có khí hậu lạnh vì dùng lò sưởi, hoặc dùng thiết bị đốt nhiên liệu sai cách như bếp than sưởi ấm, máy phát điện chạy bằng xăng hoặc hít phải khí thải từ xe cơ giới chạy ở nơi không có gió… Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp tử vong rất nhanh do đốt than sưởi ấm, khiến loại khí này tràn ra khắp nhà và vô tình hít phải khi ngủ quên.

Như đã nói, các dấu hiệu nhận biết ngộ độc khí CO rất khác nhau và phần lớn không đặc hiệu. Người mắc phải thường hay bị đau đầu, khó chịu, buồn nôn và chóng mặt không rõ nguyên nhân. Với một số trường hợp nặng khác thì bệnh còn tiến triển thành tâm thần, co giật và hôn mê.

Hiện tại cách điều trị duy nhất khi bị ngộ độc khí carbon monoxide là loại bỏ kịp thời nguồn CO và cho thở oxy 100% bằng mặt nạ hoặc ống nội khí quản. Dù có triệu chứng nhẹ hay nặng thì bạn cũng nên đến bệnh viện để nhập viện kịp thời. Bằng không nó sẽ làm bạn gặp "tử thần" lúc nào chẳng hay.

Tổng hợp