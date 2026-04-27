Thạc sĩ U50 được mai mối mẹ đơn thân xinh xắn, phút cuối "quay xe" từ chối vì một lý do

Anh Tô Minh Thảo (46 tuổi, quê Cà Mau, thạc sĩ, kỹ sư nuôi trồng thủy sản) từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ là bởi thời gian trước, anh hay đi làm xa, ít về nhà. Vợ anh xa gia đình về Cà Mau làm dâu, không có người thân, bạn bè nên không chia sẻ được với ai.

Dần dần, 2 vợ chồng xuất hiện khoảng cách, không còn tìm được tiếng nói chung. Bản thân anh cũng không phải người lãng mạn, không biết nói những lời ngọt ngào, yêu thương. Cả 2 quyết định chia tay trong êm đẹp, mỗi người nuôi 1 đứa con. Tuy nhiên sau 2 năm, anh Thảo bận lo công việc làm ăn, cảm thấy nuôi con không được chu đáo nên gửi cho mẹ bé nuôi và đều đặn chu cấp cho các con. Hàng ngày, anh cũng điện thoại để nói chuyện với các con.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh Thảo cũng rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân khi tiến tới với người mới.

Nam thạc sĩ cho hay, ưu điểm của anh là đảm đang, biết làm việc nhà. Hiện anh đang làm nghề nuôi trồng thủy sản tại Cà Mau, có thu nhập ổn định. Về tiêu chí tìm một nửa của mình, anh Thảo mong tìm được người phụ nữ biết lo cho gia đình, biết chia sẻ, có sự cầu tiến và tính tình vui vẻ. Anh Thảo hy vọng tìm được một người phù hợp, cùng anh đi đến cuối cuộc đời, bầu bạn khi về già.

Người được mai mối cho anh Thảo là chị Nguyễn Thị Tú Uyên (40 tuổi, sống ở TP.HCM, làm việc trong ngành du lịch). Có hoàn cảnh giống như anh Thảo, chị Uyên cũng đã trải qua “một lần đò” và hiện đang nuôi 2 con, bé lớn 12 tuổi và bé nhỏ 6 tuổi. Lý do dẫn đến đổ vỡ là bởi chị và chồng cũ không hợp nhau, không tìm hiểu kỹ.

Bà mẹ đơn thân xinh đẹp bộc bạch, bản thân chị là người hiền lành, biết nấu ăn nhưng có khuyết điểm là dễ tin người, dễ bị lừa. Hiện tại, chị Uyên mong muốn tìm được một người biết quan tâm tới gia đình, cầu tiến trong công việc, cao khoảng 1m65 và đặc biệt là không nóng tính bởi chị rất sợ những người nóng tính.

Khi đối diện nhau, anh Thảo và chị Uyên thẳng thắn trao đổi về những quan điểm trong cuộc sống, hôn nhân và họ có khá nhiều điểm đồng điệu.

Chị Uyên bày tỏ mình là mẫu phụ nữ của gia đình. Do đang làm việc online nên chị có nhiều thời gian nấu ăn, chăm sóc tổ ấm, dạy con,...

Anh Thảo cũng là một người đàn ông của gia đình, luôn ưu tiên và đặt gia đình lên trên hết. Anh cũng không ngại vấn đề chị Uyên hiện đang nuôi 2 con riêng bởi với anh: “Dù là con ai, khi mình thương nó thì nó sẽ thương mình”.

Bạn bè của chị Uyên đi cùng cũng nhận xét cả 2 rất hợp nhau. Tuy nhiên, giữa họ lại có một vấn đề khá lớn, đó chính là khoảng cách địa lý.

Chia sẻ về điều này, chị Uyên nói chị muốn con ở TP.HCM vì điều kiện học hành ở đây tốt. Song nếu tình cảm đủ lớn, chị cũng không ngại theo anh về Cà Mau sống. Anh Thảo cũng mong có thể tìm được người về Cà Mau sống và phát triển công việc cùng mình. Mặc dù vậy, anh cũng có thể cân nhắc việc chuyển lên TP.HCM. “Điều kiện là một chuyện, quan trọng là do mình”, anh nói. Người đàn ông U50 cũng nhắn nhủ chị Uyên rằng 2 bên có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm, nếu được thì tiến tới.

Tuy nhiên, vào giờ phút quyết định, chị Uyên đồng ý bấm nút hẹn hò nhưng anh Thảo thì không. Lý do mà anh đưa ra là bởi thấy khoảng cách giữa cả hai quá xa, khó có nhiều thời gian để tiếp xúc, tìm hiểu. Anh Thảo gửi lời xin lỗi chị Uyên, mong đối phương cảm thông và trở thành bạn bè. Trước quyết định của anh Thảo, chị Uyên vui vẻ đón nhận.