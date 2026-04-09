Mẹ đơn thân 2 con lấy chồng "trai tân": Từng bị mẹ chồng dằn mặt phản đối suốt 1 năm, giờ quay xe 180 độ

Đằng sau những video hài hước triệu view trên nền tảng TikTok của cặp đôi Nguyệt Fake - Lọt (tên thật là Nguyễn Thị Vy và Đoàn Văn Duẩn, 36 tuổi, sống tại Biên Hòa, Đồng Nai) là một câu chuyện tình yêu đời thực trắc trở nhưng cũng đầy ngọt ngào. Một hành trình đi từ tình bạn thuở ấu thơ, vượt qua những hiểu lầm tai hại, đập tan rào cản định kiến gia đình để xây dựng một tổ ấm viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Từ bạn học cũ đến sự cố hiểu lầm giới tính "dở khóc dở cười"

Vy và Duẩn vốn không xa lạ gì nhau. Hai người là bạn học cùng trường cấp 2, lớp học ngay sát vách, nhà cũng ở chung một khu. Thế nhưng, như Vy nhớ lại: "Ngày ấy ngày nào đi học mình cũng đi qua nhà bạn này, nhưng không có thích nhau gì hết". Tuổi học trò khép lại, mỗi người rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn khác biệt. Học xong Vy đi làm, kết hôn và trở thành mẹ của hai đứa trẻ trước khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ.

Trong khi đó, Duẩn sau khi kết thúc mối tình 10 năm không thành vẫn là một "trai tân" chính hiệu. Họ tình cờ tái ngộ qua những buổi họp mặt bạn bè cũ. Nhận thấy Duẩn có nét diễn xuất duyên dáng, Vy ngỏ lời mời anh tham gia quay clip cùng mình. Điều thú vị là trong suốt khoảng thời gian đầu hợp tác, Vy luôn đinh ninh Duẩn là người thuộc cộng đồng LGBT.

Cô hài hước kể lại: "Nghe mọi người nói bạn này quen người kia 10 năm không lấy, mình nghĩ chắc không lấy vợ thì là quen con trai rồi. Mình mời diễn chỉ để cho vui thôi, về sau mới biết bạn ấy thẳng tưng".

Ngược lại, Duẩn lại dần bị thu hút bởi sự vui vẻ, siêng năng và hình ảnh một người phụ nữ hướng về gia đình của Vy.

Bước ngoặt "nụ hôn Covid" và 7 lon bia định mệnh

Dù thầm thương trộm nhớ bà mẹ hai con, Duẩn vẫn giữ kín trong lòng. Chuyện tình của họ chỉ thực sự bứt phá sau một cảnh quay "suýt chạm môi". Lần đó, Vy không may lây Covid-19 cho Duẩn.

Thấy có lỗi, cô đã mua đông trùng hạ thảo đắt tiền để bồi bổ cho anh. Sự quan tâm này khiến Duẩn khấp khởi mừng thầm: "Hình như cũng thích mình, chứ cái này đắt quá mà?". Nhưng tất cả vẫn dừng lại ở suy nghĩ của Duẩn, anh chàng vẫn không dám thổ lộ với người mình thương.

Một thời gian sau, trong một dịp cùng ngồi xem lại thành quả quay dựng, cả hai đã uống cạn 7 lon bia. Chính men say và những cảm xúc dồn nén bấy lâu đã giúp họ vượt qua rào cản, trao nhau nụ hôn chính thức đầu tiên và xác nhận mối quan hệ.

Lời cấm cản đanh thép của mẹ chồng và màn quay xe "180 độ" bênh con chằm chằm

Cuộc tình của họ không trải hoa hồng mà vấp phải sự phản đối gay gắt từ mẹ của Duẩn. Nhận tin con trai muốn gắn bó với người phụ nữ đã qua một lần đò và có hai con riêng, bà giận dữ bỏ về quê suốt một năm trời để "dằn mặt" con trai.

"Mình và mẹ cũng có lớn tiếng sau đó khoảng tầm 1 tháng là mẹ mình về quê, bà lấy lý do là ốm bệnh nên cho khỏe. Bà về 1 năm luôn, thật ra bà giận lắm. Mẹ mình về quê là để dằn mặt mình kiểu như: Mày phải suy nghĩ lại đi, tao không có chấp nhận việc mày đi lấy người đã có gia đình mà còn có hai con nữa" - Duẩn kể lại.

Biến áp lực thành động lực, trong suốt một năm đó, Vy và Duẩn dồn toàn bộ tâm huyết vào công việc. Sự nỗ lực được đền đáp khi kênh TikTok của họ ngày càng phát triển, công việc thuận lợi giúp cặp đôi sửa sang lại nhà cửa khang trang. Nhìn thấy sự cố gắng vun vén của hai con, mẹ Duẩn đã dần nguôi ngoai và vui vẻ chấp nhận.

Khi thấy được sự nỗ lực, vun vén tổ ấm và tình cảm chân thành của hai con, mẹ Duẩn đã dần bị thuyết phục. Bà theo dõi hành trình của hai người và âm thầm chấp nhận. Sự "quay xe" của mẹ chồng còn thể hiện ở việc bà đứng ra bảo vệ con dâu và con trai trước lời đàm tiếu của xóm giềng: "Nó lớn rồi, nó yêu ai, nó lấy ai là quyền của nó, không được cổ hủ như vậy".

Không chỉ thuyết phục mẹ chồng, Duẩn còn dùng chính sự chân thành và tình yêu thương vô điều kiện để xóa tan khoảng cách với 2 con riêng của Vy. Từ chỗ sợ mẹ tổn thương mà e dè, các bé đã mở lòng đón nhận và vui vẻ đồng ý cho mẹ tiến bước nữa cùng chú Duẩn.

Về phần Vy, trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, cô cũng đã hoàn thành tâm nguyện sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ đẻ, như một cách bù đắp những muộn phiền cô từng mang lại trong quá khứ, để từ đó an tâm đi tìm hạnh phúc mới.

Cô vợ "mỏ hỗn" khiến chồng xách vali bỏ đi 3 ngày

Dù yêu thương nhau, cuộc sống chung không tránh khỏi những lúc "bát đũa xô lệch", đặc biệt là khi cả hai cùng làm chung một công việc. Vy thừa nhận bản thân có tính cách nhanh nhẹn nhưng lại rất nóng nảy. Duẩn lại là người trầm tính.

Đã có lần, sự khác biệt tính cách này dẫn đến một trận cãi vã "chấn động". Khi Vy nóng giận, cô nói liên tục không ngừng khiến Duẩn rơi vào trạng thái sốc tâm lý. Anh hoang mang nghĩ: "Không thể được, người này quá dữ dằn, bây giờ mới yêu thế này mốt về chắc ngồi lên đầu mình vả mình luôn mất".

Vậy là chàng trai uất ức xách vali bỏ về nhà 3 ngày, tự nhốt mình trong phòng và... khóc sưng cả mắt. Trong khi đó, Vy với tính cách cứng rắn vẫn điềm nhiên đi quay clip hài như bình thường. Cuối cùng, vì tinh thần trách nhiệm với công việc chung, sợ dự án đình trệ, Duẩn lại tự động xách vali quay lại, chấp nhận đương đầu với "mỏ hỗn" của vợ.

Bí quyết thay đổi 180 độ để giữ lửa hôn nhân

Cả hai chính thức về chung một nhà. Hạnh phúc như nhân lên gấp bội khi mới đây, tổ ấm của họ đón chào thêm hai thành viên mới: một bé trai và một bé gái kháu khỉnh.

Kỳ diệu thay, sau khi làm mẹ lần nữa, tính cách của Vy đã thay đổi 180 độ. Từ một người phụ nữ nóng nảy, cô trở nên điềm đạm, dịu dàng và nền nã hơn. Vy nhận ra: "Giờ mình buồn mình trầm lại, nhiều khi phụ nữ càng trầm đi, người chồng nhìn thấy lại cảm thấy có lỗi rồi tự suy nghĩ. Chứ mình cứ nói quang quác thì mọi chuyện càng đi xa, khiến cả hai đều tổn thương" . Sự thay đổi tích cực này khiến Duẩn vô cùng bất ngờ, anh hạnh phúc thừa nhận vợ mình giờ đây "còn dịu dàng và đẹp hơn" rất nhiều.

"Thật ra thì lúc cãi nhau thì cũng giống như cặp vợ chồng khác thì đàn ông nhiều khi cũng hay bị vô tình. Mình chỉ hy vọng rằng là tụi mình sẽ mỗi ngày một thay đổi và cố gắng vì nhau hơn sẽ tự soi mình sửa mình, để xem những cái nào mà mình chưa hoàn hảo thì sẽ cố gắng vì nhau mà làm tốt hơn" - Duẩn chia sẻ.

Hành trình của Vy và Duẩn không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là bài học về sự thấu hiểu, lòng bao dung và sự nỗ lực vươn lên cùng nhau. Họ đã chứng minh rằng, dù quá khứ có chông gai đến đâu, chỉ cần hai trái tim cùng hướng về một phía, thì quả ngọt chắc chắn sẽ xuất hiện.