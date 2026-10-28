Mặc bố đẻ dính bê bối xâm hại trẻ em, vợ chồng Meghan vẫn đi nghỉ dưỡng

Khi những cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào người cha xa cách Thomas Markle Sr. bùng nổ trên truyền thông quốc tế, vợ chồng Meghan chọn cách đối diện bằng sự điềm tĩnh và ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn của gia đình nhỏ. Tranh thủ kỳ nghỉ giữa kỳ của hai con Archie (7 tuổi) và Lilibet (5 tuổi) tại Anh, vợ chồng Harry và Meghan đã cùng người thân quây quần trong một không gian riêng tư.

Đối với Meghan, đây là thời điểm không hề dễ dàng khi phải xử lý những cảm xúc phức tạp, nhưng đồng thời cũng đem lại cho cô sự nhẹ nhõm khi những sự thật đằng sau quyết định cắt đứt quan hệ với cha mình suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.

Kỳ nghỉ kín tiếng giữa tâm bão bê bối của cha đẻ

Trong lúc giới truyền thông liên tục đưa tin về các cáo buộc nhắm vào ông Thomas Markle Sr. (82 tuổi) tại Philippines, Meghan Markle cùng Hoàng tử Harry và hai con vẫn duy trì lịch trình nghỉ ngơi gia đình như kế hoạch. Theo các nguồn tin thân cận, nữ công tước đang trải qua những khoảng thời gian cực kỳ tổn thương khi phải đối mặt với những thông tin gây sốc, nhưng cô luôn có sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần vững chắc từ chồng cùng những người bạn thân thiết.

Quyết định rút lui khỏi sự chú ý của công chúng trong kỳ nghỉ giữa kỳ của các con giúp gia đình nhỏ giữ được sự bình yên cần thiết, đồng thời giúp hai bé Archie và Lilibet không bị ảnh hưởng bởi những sóng gió từ thế giới bên ngoài.

Sự thật về lý do Meghan kiên quyết cách ly các con khỏi ông ngoại

Những tình tiết mới hé lộ đã giải thích rõ lý do tại sao Meghan Markle kiên quyết giữ khoảng cách và không bao giờ cho ông Thomas Sr. tiếp xúc với hai cháu ngoại. Ngay từ năm 2018, cảnh sát Hoàng gia Anh đã chia sẻ với Meghan một lá thư chứa đựng những cảnh báo nghiêm trọng về hành vi của cha cô. Trong tuyên bố chính thức vừa qua, Meghan nhấn mạnh rằng mọi quyết định cắt đứt liên lạc suốt những năm qua hoàn toàn xuất phát từ bản năng của một người mẹ muốn bảo vệ tối đa cho sự an toàn của các con. Cô cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra minh bạch và nghiêm túc để mang lại sự công bằng cho những nạn nhân nhỏ tuổi.

Kể từ khi chuyển trở lại Anh sinh sống vào cuối tháng 8 năm nay, vợ chồng Harry và Meghan đã bắt đầu ổn định cuộc sống và đưa hai con nhập học tại một trường học bản địa. Sự hòa nhập nhanh chóng của Archie và Lilibet cùng môi trường sống mới đem lại nhiều niềm vui cho cặp đôi. Nguồn tin cũng tiết lộ rằng, trong lá thư cuối cùng gửi cho cha khi ông nhập viện vào cuối năm 2025, Meghan đã thẳng thắn đề cập đến việc cô đã biết về những cáo buộc nghiêm trọng đối với ông và khẳng định đây sẽ là lần cuối cùng ông nghe tin từ cô, khép lại hoàn toàn mọi mối liên hệ với người cha đẻ sau nhiều năm rạn nứt.

*Theo PageSix