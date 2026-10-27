Giới truyền thông quốc tế và những người yêu mến Hoàng gia Anh mới đây đã cảm thấy bùng nổ khi tạp chí PEOPLE chính thức xác nhận màn tái xuất truyền hình đầy hứa hẹn của Meghan Markle. Mặc dù các tin đồn râm rộ trước đó cho rằng Meghan sẽ đảm nhận vị trí host chính và chuyển đến sinh sống tại xứ sở chuột túi, thực tế chuyến đi này lại mang một dấu ấn hoàn toàn khác biệt.

Việc tham gia đồng hành cùng các tài năng nhí tại Junior MasterChef Australia không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp truyền hình của Meghan mà còn thể hiện tình yêu bền chặt của cô dành cho nghệ thuật ẩm thực và không gian gian bếp gia đình.

Màn tái xuất gây bất ngờ và sự thật đằng sau tin đồn "định cư"

Trước khi thông tin chính thức được công bố, truyền thông Úc từng xôn xao với hàng loạt tin đồn cho rằng Meghan Markle cùng gia đình sẽ chuyển đến sinh sống tại Úc để phục vụ cho dự án truyền hình dài hơi. Tuy nhiên, đại diện của Meghan và các nguồn tin độc quyền từ tạp chí PEOPLE đã nhanh chóng đính chính thực hư câu chuyện. Meghan Markle sẽ chỉ đến Úc làm việc trong khoảng thời gian vài tuần vào năm 2027 để hoàn thành các cảnh quay, hoàn toàn không có chuyện cô cùng Vương tử Harry và hai con là Hoàng tử Archie (7 tuổi) cùng Công chúa Lilibet (5 tuổi) tái định cư tại đây. Sự xuất hiện của cô với tư cách khách mời đặc biệt chứ không phải dẫn chương trình xuyên suốt đã phần nào đập tan những thêu dệt quá đà từ dư luận, đồng thời cho thấy sự cân bằng hợp lý giữa công việc và đời sống riêng tư của người đẹp 45 tuổi.

Nhà sản xuất chương trình cho biết, sự góp mặt của Meghan bên cạnh host nổi tiếng Poh Ling Yeow sẽ mang đến làn gió mới tràn đầy năng lượng cho Junior MasterChef Australia. Cả hai sẽ cùng nhau đóng vai trò người dẫn dắt, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng đam mê cho thế hệ đầu bếp nhí tài năng tiếp theo. Màn kết hợp giữa một ngôi sao truyền hình có tầm ảnh hưởng toàn cầu và một nữ bếp trưởng giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ rating trên sóng Network 10 khi chương trình chính thức lên sóng.

Cái gật đầu đầy hứng khởi và cái duyên đặc biệt với MasterChef Australia

Chuyến trở lại Úc năm 2027 không phải là lần đầu tiên Meghan Markle bén duyên với gia đình MasterChef Australia. Trước đó, vào tháng 4 cùng năm, cô từng khiến toàn bộ dàn thí sinh và ban giám khảo vỡ òa khi bất ngờ xuất hiện với tư cách giám khảo khách mời trong chương trình gốc. Nữ giám khảo Poh Ling Yeow từng hào hứng chia sẻ với truyền thông rằng khoảnh khắc Meghan bước vào căn bếp đã khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường bàng hoàng đến mức "rớt hàm" vì không thể tin nổi vào mắt mình. Sự thân thiện, tinh tế cùng chuyên môn ẩm thực tự nhiên của Meghan trong đợt ghi hình mùa xuân ấy đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng ê-kíp sản xuất.

Chính trải nghiệm tuyệt vời đó đã trở thành nhịp cầu đưa Meghan quyết định nhận lời quay trở lại. Trong thông cáo báo chí chính thức, Meghan không giấu nổi sự hào hứng khi chia sẻ rằng cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng toàn bộ đội ngũ MasterChef hồi tháng 4, vì vậy khi nhận được lời mời làm việc với dàn tài năng nhí, cô đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Meghan trải lòng rằng cô vốn rất thích nấu ăn cùng các con của mình ở nhà, do đó việc được tận mắt chứng kiến những ngôi sao nhí sáng tạo ra các món ăn độc đáo trong gian bếp chuyên nghiệp chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị và tràn ngập niềm vui.

Hành trình ẩm thực truyền hình và tình yêu gian bếp gia đình của Meghan

Nhiều người hâm mộ không quá bất ngờ trước quyết định tái xuất của Meghan Markle trong một chương trình thực tế về ẩm thực, bởi đây vốn là niềm đam mê mãnh liệt được cô nuôi dưỡng qua nhiều năm. Trước khi trở thành dâu Hoàng gia, Meghan từng là khách mời giám khảo cho chương trình Chopped Junior của kênh Food Network vào năm 2016. Gần đây nhất, tình yêu dành cho các công thức nấu ăn và không gian ấm cúng của gian bếp tiếp tục được cô truyền tải trọn vẹn thông qua series truyền hình thực tế With Love, Meghan phát sóng trên nền tảng Netflix, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả toàn cầu.

Sự trở lại của thương hiệu Junior MasterChef Australia sau thời gian dài vắng bóng, kết hợp cùng sự hiện diện của Meghan Markle, hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa giải đầy bứt phá. Giám khảo Poh Ling Yeow khẳng định việc được tái ngộ cùng Meghan tại căn bếp nhí sẽ là một "món quà tuyệt vời", nơi khán giả không chỉ được thưởng thức những món ăn đẳng cấp từ các đầu bếp nhỏ tuổi mà còn được chứng kiến những màn tương tác ngọt ngào, hóm hỉnh và đầy bất ngờ. Chuỗi ngày ghi hình sắp tới tại Úc vào năm 2027 hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định sức hút không hạ nhiệt của Meghan Markle trong lĩnh vực truyền hình giải trí và phong cách sống.

*Theo People