Tối thứ Ba, Công chúa Amalia của Hà Lan trở lại với các nhiệm vụ hoàng gia khi cùng cha mẹ là Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima tham dự bữa tối chính thức dành cho các thành viên Hội đồng Nhà nước tại Cung điện Noordeinde ở The Hague. Trong một sự kiện đòi hỏi sự trang trọng, người kế vị ngai vàng Hà Lan lại lựa chọn chiếc váy đến từ Mango, thương hiệu thời trang phổ thông của Tây Ban Nha. Không cần đến một thiết kế haute couture cầu kỳ, Amalia vẫn tạo được điểm nhấn nhờ màu sắc nổi bật, chất liệu mềm mại và cách phối phụ kiện khá tiết chế.

Công chúa kế vị ngai vàng Hà Lan chọn váy Mango dự tiệc tại cung điện

Là con gái cả của Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima, Công chúa Amalia hiện giữ tước hiệu Công chúa xứ Orange và là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Hà Lan. Từ sinh nhật lần thứ 18, cô đã trở thành thành viên Hội đồng Nhà nước, cơ quan có vai trò quan trọng trong hệ thống nhà nước Hà Lan. Bởi vậy, sự xuất hiện của Amalia tại bữa tối dành cho các thành viên hội đồng không chỉ là một hoạt động xã giao mà còn gắn với vai trò chính thức của cô trong hoàng gia.

Điều khiến diện mạo của Amalia lần này trở nên thú vị chính là lựa chọn trang phục. Thay vì những bộ đầm được thiết kế riêng hay trang phục từ các nhà mốt xa xỉ, cô diện chiếc váy maxi màu xanh chanh của Mango. Thiết kế có phần chân váy satin được cắt xéo, giúp chất liệu rủ mềm theo chuyển động cơ thể, kết hợp phần áo choàng chiffon mỏng nhẹ phủ qua vai. Lớp vải voan tạo hiệu ứng bay bổng, đồng thời khéo léo che đi phần dây áo cổ yếm mảnh bên trong.

Sự kết hợp giữa satin và chiffon giúp chiếc váy có vẻ ngoài trang nhã hơn so với những mẫu đầm hai dây thông thường. Phần chân váy giữ được nét thanh thoát, trong khi lớp áo choàng mỏng tạo cảm giác kín đáo vừa đủ cho một bữa tiệc chính thức. Đây cũng là chi tiết đáng chú ý trong cách lựa chọn trang phục của Amalia: Một thiết kế có xuất xứ bình dân vẫn có thể phù hợp với không gian cung điện nếu phom dáng, chất liệu và cách phối đồ được cân nhắc kỹ lưỡng.

Màu xanh chanh nổi bật giữa không gian cung điện, bắt đúng xu hướng thời trang 2026

Bên cạnh thương hiệu, màu sắc của chiếc váy cũng là điểm thu hút ánh nhìn. Amalia lựa chọn gam xanh chanh sáng, nằm trong nhóm màu lime và chartreuse đang được giới thời trang quan tâm. Đây không phải màu sắc dễ mặc bởi độ sáng khá cao, nhưng lại có khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mà không cần thêm quá nhiều họa tiết hay chi tiết trang trí.

Trong các bộ sưu tập Xuân Hè 2026, những sắc xanh chanh và vàng xanh đã xuất hiện tại nhiều thương hiệu lớn như Prada, Miu Miu, Loewe, Saint Laurent, Tibi và Erdem. Các nhà mốt thường đưa gam màu này vào những thiết kế váy lụa, đầm satin mềm mại hoặc trang phục có phom dáng uyển chuyển. Xu hướng ấy tiếp tục được chú ý khi bước sang mùa thu, cho thấy màu xanh chanh không còn chỉ dành riêng cho những bộ trang phục mùa hè.

Cách Amalia lựa chọn chiếc váy Mango cũng khá gần với tinh thần của xu hướng này. Thay vì sử dụng phom dáng phức tạp, thiết kế tập trung vào màu sắc và độ rủ của chất liệu. Nhờ vậy, chiếc váy vẫn nổi bật nhưng không tạo cảm giác quá nặng nề. Trong không gian trang trọng của Cung điện Noordeinde, sắc xanh chanh mang đến nét trẻ trung, đồng thời giúp Amalia có hình ảnh khác biệt so với những bộ trang phục tối màu thường thấy tại các sự kiện chính thức.

Với phụ nữ yêu thích thời trang, đây cũng là một gợi ý đáng tham khảo khi lựa chọn trang phục dự tiệc. Những gam màu nổi bật như xanh chanh thường không cần kết hợp thêm quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Một chiếc váy có đường cắt may đơn giản, chất liệu mềm mại và phụ kiện màu trung tính đã đủ tạo nên tổng thể hài hòa.

Kiểu tóc tết lệch mới lạ và phụ kiện tối giản giúp Amalia hoàn thiện diện mạo

Để hoàn thiện bộ trang phục, Công chúa Amalia lựa chọn chiếc clutch đen có bề mặt vân cá sấu, kết hợp khuyên tai dáng dài nổi bật. Màu đen của túi xách tạo điểm cân bằng cho chiếc váy xanh chanh, trong khi đôi khuyên tai giúp gương mặt có thêm điểm nhấn mà không làm tổng thể trở nên rườm rà.

Đáng chú ý, Amalia còn thử nghiệm kiểu tóc tết lệch một bên với những lọn tóc được tạo kiểu khá lỏng, mềm mại. Đây là lựa chọn khác với những kiểu tóc từng xuất hiện trước đó của cô. Thay vì búi tóc quá chỉn chu hoặc tạo kiểu cầu kỳ, mái tóc tết lệch mang đến cảm giác trẻ trung, tự nhiên và phù hợp với chất liệu bay bổng của chiếc váy. Sự kết hợp giữa kiểu tóc mềm mại và trang sức nổi bật giúp diện mạo của công chúa giữ được vẻ trang trọng nhưng không quá cứng nhắc.

Trong những năm gần đây, thời trang của các thành viên hoàng gia trẻ thường nhận được sự quan tâm không chỉ bởi giá trị trang phục mà còn ở cách họ lựa chọn thương hiệu và thể hiện phong cách cá nhân. Với Amalia, việc diện một chiếc váy Mango tại bữa tối chính thức ở cung điện là ví dụ thú vị cho thấy trang phục bình dân vẫn có thể xuất hiện trong những dịp đặc biệt.

Không cần quá nhiều chi tiết đắt giá, chiếc váy xanh chanh, đôi khuyên tai dáng dài và mái tóc tết lệch đã đủ giúp Công chúa Amalia tạo nên diện mạo đáng nhớ. Quan trọng hơn, lựa chọn lần này cho thấy phong cách thời trang hoàng gia không nhất thiết phải gắn liền với những thiết kế xa xỉ, mà đôi khi sức hút lại nằm ở khả năng chọn đúng trang phục cho đúng hoàn cảnh.