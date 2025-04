Hình ảnh Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet đang tràn ngập mạng xã hội, dấy lên nghi vấn về chiến lược truyền thông của gia đình Sussex. Chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams nhận định: "Việc hai đứa trẻ xuất hiện thường xuyên hơn là một phần kế hoạch có chủ đích".

Những tuần gần đây, Meghan Markle liên tục đăng ảnh hai con trên cả trang cá nhân lẫn tài khoản thương hiệu As Ever. Trong bức ảnh mới nhất (đăng thứ Hai tuần trước), Hoàng tử Archie diện set đồ tông xám kết hợp giày thể thao, ôm chân mẹ đầy tình cảm. Công chúa Lilibet xuất hiện trong bộ áo len cùng mũ rơm mini, được Meghan bế trên tay với đôi chân trần đáng yêu. Cộng đồng mạng nhanh chóng “đào sâu” vào chi tiết mái tóc đỏ của hai nhóc tì. Một người dùng X viết: "Tóc Lilibet còn đỏ hơn cả Archie – đúng như Vương tử Harry từng nói: ‘Gen Spencer thật mạnh mẽ’!".

Theo ông Fitzwilliams, việc Meghan tăng tần suất đăng ảnh con không phải ngẫu nhiên. Chuyên gia này phân tích: "Cô ấy nhận thức rõ sức hút của các con. Đây là thời điểm then chốt khi hợp đồng với Netflix sắp gia hạn, thương hiệu As Ever vừa ra mắt. Sự hiện diện của Archie và Lilibet giúp duy trì làn sóng quan tâm". Ông nhấn mạnh thêm: "Nhà Sussex cần sự chú ý để củng cố vị thế. Meghan biết cách tận dụng yếu tố gia đình – thứ luôn thu hút truyền thông. Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận cô ấy là một thế lực truyền thông đáng gờm".

Trong khi người hâm mộ nhiệt tình với hình ảnh "bình dị" của hai đứa trẻ, một bộ phận dân mạng tỏ ra mệt mỏi. Tài khoản @RoyalWatcher22 bình luận: "Họ đang cố tình khai thác con cái để giữ spotlight". Dù vậy, mỗi bài đăng của Meghan đều đạt hàng trăm nghìn tương tác chỉ sau vài giờ, chứng tỏ sức hút khó phủ nhận của những khoảnh khắc gia đình.

Theo Express