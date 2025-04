Một video nấu ăn gần đây của Meghan Markle đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi đầu bếp Jameson Stocks – người từng phục vụ Vua Charles III – lên tiếng chỉ trích kỹ năng “lạ đời” và kỳ quặc của nữ Công tước xứ Sussex.

Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện chi tiết bất thường: Chiếc nồi được đặt trên bếp sau trong khi bếp trước hoàn toàn trống. Một tài khoản X đăng ảnh chụp màn hình kèm bình luận: "Tôi thực sự rất ghét phải đăng về mớ hỗn độn này nhưng KHÔNG AI nấu ăn như thế này cả. Nồi trên bếp sau mà nắp lại đặt trên bếp trước!". Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, với nhiều người chế giễu: "Cô ấy đang làm cái quái gì vậy? Thật nực cười".

Đầu bếp Jameson Stocks, người điều hành các nhà hàng đạt sao Michelin và là đại sứ của King's Trust, đã không ngần ngại đưa ra phân tích chuyên môn. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Express, ông thẳng thắn: "Thật lòng mà nói, tôi khó hiểu tại sao cô ấy lại chọn bếp sau để nấu khi bếp trước còn trống, nhất là khi cô ấy đang đứng ngay phía trên món ăn. Đứng gần nồi hơn sẽ giúp kiểm soát tốt hơn so với việc phải với tay qua".

Là một người cha, Stocks cũng bày tỏ lo ngại về an toàn: "Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến là để xa tầm tay trẻ em, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn có vẻ là một cách nấu ăn kỳ lạ khi đang đứng ngay đó". Ông nghi ngờ video được quay tại biệt thự riêng của Meghan ở Montecito, không phải căn nhà triệu đô thuê để ghi hình chương trình With Love, Meghan trên Netflix.

Không dừng lại ở đó, vị đầu bếp nổi tiếng tiếp tục “bóc phốt” tính thiếu thực tế trong video của Nữ công tước: "Những gì Meghan thể hiện khá cơ bản, và tôi thấy nó khá nhàm chán. Netflix đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện con người thật của cô ấy. Thay vào đó, họ chọn quay trong nhà thuê sang trọng với những bộ trang phục đắt tiền – điều không phù hợp giữa khủng hoảng chi phí sinh hoạt".

Dù nhận nhiều chỉ trích sau phát ngôn trước đó, Stocks thừa nhận: "Lần trước khi tôi thảo luận về chủ đề này, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích, nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Dù Meghan Markle làm gì, kể cả khi đó là điều xuất sắc, tôi tin rằng cô ấy sẽ luôn gặp phải một số phản ứng trái chiều".

Khi được hỏi về kỳ vọng cho phần hai của chương trình, ông bày tỏ: "Cá nhân tôi, tôi muốn thấy một chương trình chân thực hơn, thể hiện khía cạnh vui vẻ và tự nhiên của cô ấy. Tôi thấy khó xem chương trình hiện tại, vì nó khá gượng gạo và giả tạo". Động thái này diễn ra trong bối cảnh phần đầu tiên của With Love, Meghan từng lọt Top 10 toàn cầu trên Netflix, mang lại hy vọng cho phần tiếp theo dù vấp phải làn sóng tranh cãi.

Theo Express