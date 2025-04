Trên Instagram, Meghan Markle chia sẻ lời cảm ơn sâu sắc tới Jake Rosenberg, Daniel Martin và Ryan Sax vì sự hỗ trợ của họ xuyên suốt sự nghiệp cô. Cô viết: "Trước khi @aseverofficial ra mắt vào ngày mai, tôi không thể ngủ mà không gửi lời tri ân đến những người anh em đã đồng hành cùng tôi trong mọi dự án sáng tạo suốt hơn 10 năm. Tôi yêu hội chị em của mình, nhưng các chàng trai này đã là một phần đội ngũ của tôi gần như vĩnh viễn... Cảm ơn vì đã tin vào tầm nhìn của tôi từ thời The Tig, và giờ đây, chúng ta lại cùng nhau tạo nên điều kỳ diệu theo cách khác. Trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc" .

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Vương tử Harry – người từng xuất hiện trong loạt phim tài liệu Netflix của Meghan – lại gây chú ý. Động thái này diễn ra khi thương hiệu As Ever của cô chuẩn bị ra mắt với sự hợp tác từ Netflix.

Theo nguồn tin nội bộ, nhân viên Netflix đang mệt mỏi vì những rắc rối xung quanh dự án tại Montecito. Việc chuẩn bị ra mắt các sản phẩm như mứt, mật ong, trà thảo mộc và bột bánh crepe gặp nhiều trở ngại về hậu cần. Thương hiệu ban đầu có tên American Riviera Orchard , nhưng sau đó đổi thành As Ever vào phút chót, khiến quy trình thêm phức tạp.

Một nguồn tin tiết lộ: "Quá nhiều drama xung quanh khiến đội ngũ kiệt sức ngay trước ngày ra mắt. Nhóm mua hàng cũng gặp khó khăn vì không dự đoán được nhu cầu" . Netflix – đơn vị sản xuất phim With Love, Meghan và là đối tác kinh doanh của Nữ công tước xứ Sussex trong dự án As Ever – sẽ bán sản phẩm tại hai trung tâm thương mại lớn ở Mỹ cuối năm nay.

Trong khi đó, Vương tử Harry vừa xuất hiện trong một video mới giữa lúc dính vào tranh cãi. Có tin đồn anh "nổi giận" với Công chúa Eugenie vì mối quan hệ bạn bè mới của cô. Meghan cũng chia sẻ lời tri ân xúc động đến con gái Lilibet và mẹ cô, Doria Ragland, trong một buổi xuất hiện hiếm hoi của hai mẹ con.

