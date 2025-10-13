Lý do khiến Quyền Linh không muốn con gái thi Hoa hậu

Sở hữu sắc vóc nổi bật, Lọ Lem - con gái Quyền Linh từng nhiều lần được gợi ý ghi danh vào các cuộc thi nhan sắc. Tuy vậy, mới đây, Quyền Linh đã tiết lộ không muốn con gái đi thi Hoa hậu. Anh nói: "Thi Hoa hậu đã là áp lực rồi, còn đậu Hoa hậu đã là áp lực hơn nữa. Còn không đậu Hoa hậu thì áp lực kinh khủng hơn. Với tôi, điều quan trọng không phải là vương miện mà là giữ cho con có tuổi trẻ thật bình yên, không bị áp lực hào quang".

Trước đó, Quyền Linh cũng cho biết không muốn con gái hoạt động showbiz cho đến khi con tốt nghiệp đại học. "Khi nào con gái anh tốt nghiệp đại học xong rồi muốn làm gì làm. Mọi người cứ nói không cho con vào showbiz mà cứ cho con đi đâu cũng dẫn con theo. Thậm chí bữa nay, mọi người cũng mong muốn dẫn con theo lên đây để xem họp báo. Mọi người cứ nói đi đâu cũng dẫn con theo thì mình cũng ngại. Thật ra Linh muốn con Linh đi đến những nơi như thế này để trao dồi về trải nghiệm cũng như lối sống thôi chứ Linh chưa xác định sẽ đưa con vào showbiz. Linh đã xác định cho tới thời điểm này và cho tới thời điểm học đại học thì Linh sẽ không bao giờ cho con mình chạm vào vòng showbiz".- Quyền Linh bày tỏ.

Lọ Lem - con gái của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo - được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất nhì trong thế hệ sao trẻ Việt. Cô gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào cùng visual cuốn hút và chiều cao nổi trội, được nhiều người nhận xét có tiềm năng trở thành "Hoa hậu tương lai".

Không chỉ xinh đẹp, Thảo Linh còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thành tích học tập xuất sắc. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ái nữ nhà Quyền Linh đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong thời điểm hiện tại, Lọ Lem (Mai Thảo Linh), 19 tuổi, cao 1,71m hiện đang theo học ngành Kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam. Trước đó, cô đã nhận được thư mời nhập học từ trường nghệ thuật danh tiếng University of the Arts London (UAL) ở Anh nhưng đã quyết định học ở Việt Nam để gần gia đình.