Khác với "thần tiên tỷ tỷ" Lọ Lem thì cô út Hạt Dẻ của nhà MC Quyền Linh lại có phong cách cá tính, năng động đúng với lứa tuổi. Hạt Dẻ thường xuyên chia sẻ cuộc sống học tập tại trường, vlog đời thường bên trong căn biệt thự trắng. Nếu Lọ Lem có đam mê với nấu nướng, vẽ tranh thì Hạt Dẻ thích chơi thể thao. Hạt Dẻ thường xuyên tham gia các buổi thi đấu bóng rổ.

Mới đây nhất, khi xuất hiện trong một giải đấu tại TP.HCM, Hạt Dẻ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Khác với những hình ảnh lộng lẫy "sống ảo" trên MXH, con gái MC Quyền Linh giản dị khi chơi thể thao. Tuy nhiên, một đoạn clip quay bằng camera thường, "tóm" cận mặt của Hạt Dẻ gây ra không ít tranh cãi. Loạt khoảnh khắc không qua chỉnh sửa cho thấy Hạt Dẻ để lộ đôi chân mày đậm nét, khá dày và sắc, khác xa với hình ảnh thấy. Nhiều netizen cho rằng tiểu thư hào môn vừa can thiệp xăm chân mày, số khác lại cho rằng đó là do cách makeup hoặc tỉa chân mày quá đậm, tạo cảm giác thiếu tự nhiên, dừ hơn so với tuổi. Trên TikTok, chủ đề "lông mày của Hạt Dẻ" cũng trở thành từ khoá mở ra nhiều cuộc tranh luận trái chiều.

"Lông mày của Hạt Dẻ" thành từ khoá được nhắc đi nhắc lại bên dưới 1 clip quay cận nhan sắc

Cư dân mạng tranh cãi khi nhìn thấy visual của Hạt Dẻ trong một clip đang có hơn nửa triệu người xem

Tuy nhiên, một đoạn clip khác quay tại sự kiện này đã "minh oan" cho Hạt Dẻ. Theo đó, qua một góc quay khác, Hạt Dẻ vẫn rất nhẹ nhàng, chân mày không mỏng dính như clip gây tranh cãi kia. Nhiều người nhanh chóng nhận ra vấn đề, do người quay clip đã sử dụng công cụ làm nét ảnh, khiến visual Hạt Dẻ bị ảnh hưởng theo.

Một góc quay khác, có thể thấy đôi lông mày của Hạt Dẻ không lạ hoắc như clip kia

Trong ảnh chụp ở buổi thi đấu này, Hạt Dẻ cũng xinh xắn, khuôn mặt hài hoà chứ không "dìm" như clip gây tranh cãi

Hạt Dẻ là con gái út trong gia đình MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Dù kín tiếng hơn chị gái Lọ Lem, nhưng mỗi lần xuất hiện, Hạt Dẻ đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo nổi bật và thần thái cuốn hút. Cô bé được nhận xét là một trong những mỹ nhân Gen Z tiềm năng, không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng.

Nếu như Lọ Lem gây thương nhớ với vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" thì Hạt Dẻ lại ghi điểm bởi gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn và phong cách năng động, cá tính. Hạt Dẻ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố, đặc biệt là nét mặt thân thiện, gần gũi cùng nụ cười tỏa nắng. Trên mạng xã hội, Hạt Dẻ từng vướng nghi vấn tiêm botox để làm gọn mặt, tuy nhiên cô đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận với thái độ thẳng thắn: "Dạ không ạ".

Hạt Dẻ có phong cách gợi cảm, cá tính hơn so với Lọ Lem

Hiện tại, Hạt Dẻ đang theo học tại một trường quốc tế danh tiếng, nhóc tỳ gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ cùng thành tích học tập tốt. Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng và có điều kiện kinh tế vững chắc, cô bé vẫn được nuôi dạy theo cách khiêm tốn, giản dị, lễ phép. MC Quyền Linh và vợ luôn giữ nguyên tắc con cái phải tập trung học tập, rèn luyện nhân cách trước khi nghĩ đến việc tham gia showbiz. Anh từng chia sẻ, con gái út có hứng thú với lĩnh vực truyền thông.

Không chỉ học giỏi, Hạt Dẻ còn gây ấn tượng với gu thời trang hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế. Cô bé đang dần chuyển mình sang phong cách trưởng thành hơn, tự tin hơn qua từng lần xuất hiện. Dù chưa hoạt động nghệ thuật chính thức, nhưng Hạt Dẻ cùng chị gái Lọ Lem vẫn luôn nằm trong top những mỹ nhân gen Z được quan tâm nhiều nhất mạng xã hội hiện nay.