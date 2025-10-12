Con gái MC Quyền Linh mặc gì đi từ thiện mà gây bàn tán?

Mới đây, loạt hình ảnh MC Quyền Linh cùng con gái lớn - Lọ Lem - xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, mỹ nhân gen Z đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng, chung tay giúp đỡ bà con đang gánh chịu khó khăn mà đợt bão lũ vừa qua gây ra. Ngoài ra, con gái cả MC Quyền Linh còn tham gia buổi trao quà trung thu cho các em nhỏ.

Trong vài đoạn clip ghi lại, Lọ Lem lộ diện với những trang phục giản dị, khi thì chọn váy trắng kết hợp áo khoác xanh nhẹ nhàng, lúc mặc quần jean đơn giản. Trong các sự kiện vì cộng đồng, Lọ Lem chỉ trang điểm nhẹ, cột tóc gọn gàng mang đến hình ảnh thân thiện nhưng vẫn ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ tuổi đôi mươi.

Không cần váy áo cầu kỳ hay layout make-up nổi bật, con gái Quyền Linh vẫn nhận được nhiều lời khen với nụ cười tươi, thần thái nhẹ nhàng.

Lọ Lem quyên góp 100 triệu đồng ủng hộ bà con gặp khó khăn vì bão lũ

Con gái MC Quyền Linh ăn diện giản dị nhưng vẫn ghi điểm

Lọ Lem thân thiện trao quà cho các em nhỏ

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn luôn là gương mặt được công chúng quan tâm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, vóc dáng cao ráo, thành tích học tập nổi bật và đặc biệt là lối sống văn minh, khiêm tốn. Từng trúng tuyển Đại học Mỹ thuật London nhưng cô từ chối cơ hội đó để ở lại Việt Nam theo học Đại học RMIT, với lý do muốn được gần gũi gia đình.

Hiện tại, Lọ Lem đang theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại RMIT. Cô bắt đầu làm quen với mạng xã hội từ năm 14 tuổi, khi học cách sản xuất nội dung trên TikTok. Đến năm 16 tuổi, cô được mời làm đại sứ thương hiệu cho một tập đoàn quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn.

"Năm 16 tuổi, tôi kiếm được hơn một tỉ đồng, vui lắm. Song song với đó, tôi vẫn cố gắng học tập và tham gia các cuộc thi từ vẽ, âm nhạc, chụp ảnh đến kinh doanh, cũng như nhận trọng trách lãnh đạo trong trường. Cấp 3 tôi đã độc lập tài chính cá nhân, ngoài đóng học phí còn thành lập quỹ từ thiện mang tên 'Lo cho em'...", Lọ Lem chia sẻ.

Dù không tham gia showbiz nhưng Lọ Lem vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập và sự trưởng thành sớm, Lọ Lem còn từng thẳng thắn đáp lại những bình luận tiêu cực về mình. Cô cho biết bản thân đã bắt đầu tự kiếm tiền từ nhỏ, và cho đến nay vẫn luôn cố gắng lao động chăm chỉ để lo học phí, hỗ trợ gia đình và đóng góp cho cộng đồng.

Mẹ cô - doanh nhân Dạ Thảo - từng chia sẻ rằng phần lớn thu nhập của con gái đều được trích vào quỹ từ thiện gia đình và dùng để tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng bố. Lọ Lem từng tâm sự: "Mình cố gắng kiếm tiền không chỉ lo cho học phí, mà còn chi tiêu cho cả ba mẹ, những người xung quanh và đóng góp vào xã hội. Mình thấy bản thân đã làm một điều rất là điều tuyệt vời và làm được điều cho ba mẹ tự hào".

Lọ Lem tự lập từ sớm và đã kiếm được tiền từ nhiều công việc như mẫu ảnh, quảng cáo nhãn hàng,...