Cảnh nóng 1 phút phản cảm của Ngân 98

Sáng ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop - để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Thông tin Ngân 98 bị bắt hiện đang khiến dư luận dậy sóng. Nữ DJ có sự nghiệp gắn liền với rất nhiều thị phi mà nổi bật nhất là những hình ảnh gợi cảm và loạt phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Ngoài làm DJ, mẫu ảnh và tham gia một số chương trình truyền hình, Ngân 98 thậm chí còn từng đóng phim điện ảnh, góp mặt với một vai diễn có thời lượng xuất hiện gần như xuyên suốt. Bộ phim được nhắc tới ở đây là LIVE - Phát Trực Tiếp.

Ngân 98 bị bắt

Trong LIVE, Ngân 98 vào vai Emi, một nữ streamer chuyên về mảng mukbang và đối thủ lớn nhất của cô là Trúc (Ngọc Phước). Nửa đầu phim có khá nhiều cảnh 18+, đa phần đều là của Ngân 98 khi nhân vật của cô bất chấp tất cả để thu hút lượng xem trên các phiên live. Ban đầu Emi chỉ ăn mặc thiếu vải, để lộ đường cong cơ thể nhưng khi phải đối đầu trực tiếp với Trúc trong một phiên live sống còn, Emi đã có một quyết định chấn động, đổ nước lên ngực sau đó là cởi bỏ hoàn toàn lớp áo. Cảnh phim kéo dài khoảng 1 phút, để lộ hoàn toàn vòng 1 của Ngân 98 là lý do khiến LIVE bị gắn mác 18+ còn người xem thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cảnh phim phản cảm của Ngân 98

Thời điểm phim ra mắt, Ngân 98 chia sẻ cảnh phim này hoàn toàn nằm trong kịch bản, để phục vụ cho vai diễn. Cô thậm chí còn nhấn mạnh việc đây không phải là khoe thân mà tất cả đều nằm trong ý đồ kịch bản nhằm xây dựng nhân vật. Dù vậy, Ngân 98 nói riêng và cả bộ phim nói chung vẫn nhận về vô số phản ứng tiêu cực từ người xem. "Tục tĩu" , "phản cảm", "câu view",... là những từ khóa mà khán giả nói về cảnh phim 1 phút này.

LIVE ra mắt năm 2023, thời điểm đó, nó chỉ thu về đúng 2 tỷ đồng rồi phải âm thầm rút khỏi phòng vé. Về Ngân 98, cô chỉ vừa mới chạm ngõ điện ảnh thì cánh cửa này đóng sập đối với nữ DJ. Chẳng có thêm bất cứ vai diễn nào cho cô khi mà thứ khán giả nhìn thấy ở Ngân 98 trong LIVE chỉ là biểu cảm đơ cứng, thoại khó nghe và những phân cảnh 18+.

