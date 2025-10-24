Lưu Diệc Phi và Dương Mịch "ngó lơ" nhau giữa sự kiện

Tối 23/10, Vogue Thịnh Điển - sự kiện thời trang danh giá và quyền lực nhất Cbiz - đã diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), với sự tham dự của 1 nửa giới giải trí Trung Quốc. Giữa rừng sao hạng A, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch là 2 cái tên được chú ý nhất. Họ nắm giữ vị trí mở màn và chốt sổ thảm đỏ. Tại sự kiện, thái độ của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch trong dịp tái ngộ lần này gây bàn tán xôn xao. Họ được cho là đã công khai "ngó lơ" nhau.

Theo đó, ban tổ chức sắp xếp cho cả hai ngồi ở vị trí trung tâm gần nhau trên cùng bàn tiệc chính. Tuy nhiên, suốt cả thời gian tham dự Vogue Thịnh Điển, 2 tiểu hoa đán 85 này không tương tác, không chào hỏi, không giao tiếp bằng mắt với nhau dù chỉ 1 lần. Thậm chí, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch còn bị soi mặt nặng chì, chẳng mấy vui vẻ gì khi phải ngồi ăn cùng nhau. Trong phần chụp ảnh tập thể, tổng biên tập Lưu Xung đứng giữa hai người. Dù Lưu Xung đã cố gắng kết nối, song 2 mỹ nhân vẫn giữ khoảng cách và xem nhau như người lạ không quen. Nét mặt cực căng của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch khiến mọi khung hình chung của họ vô cùng ngột ngạt, khó thở vì trông không khác gì kẻ thù.

Lưu Diệc Phi và Dương Mịch lộ rõ nét mặt không mấy vui vẻ, mỗi người quay đi 1 hướng khác nhau khi phải ngồi ăn chung bàn

2 minh tinh bơ đẹp nhau, không chào hỏi hay tương tác

Đến lúc chụp ảnh tập thể, dù đứng trung tâm nhưng cả 2 cũng coi nhau như người xa lạ, giữ khoảng cách thấy rõ

Mối quan hệ của hai chị đẹp Cbiz được cho là rất căng thẳng

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi từng có mối quan hệ khá tốt sau khi hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006). Họ thường xuyên chúc mừng sinh nhật nhau trên MXH, ủng hộ tác phẩm mới của đối phương. Tuy nhiên, đến năm 2017, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch xa cách, không còn trò chuyện với nhau. Lý do cặp sao này nghỉ chơi đến nay vẫn là 1 bí ẩn của Cbiz. Tuy nhiên, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vốn có rất nhiều ân oán ở hậu trường.

Ân oán đầu tiên có lẽ bắt đầu từ năm 2006 khi họ lần đầu hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp. Lớn hơn Lưu Diệc Phi về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng Dương Mịch chỉ có thể đóng vai nữ phụ. Không chỉ vậy, khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp, tiểu hoa đán này còn chịu cảnh lép vế, thậm chí bị xem như kẻ hầu người hạ, phải cầm ô che nắng cho đàn em. Theo tờ Sina, Dương Mịch khi ấy không khác gì người thừa, thậm chí từng bị đạo diễn tát và mắng vì dám chắn camera đang chĩa về hướng Lưu Diệc Phi.

Dương Mịch từng bị xem là người hầu, cầm ô bưng nước cho đàn em "thần tiên tỷ tỷ"

Từng có thời điểm, Dương Mịch có danh tiếng lấn lướt Lưu Diệc Phi, nhưng hễ sự kiện nào có mặt đàn em cô đều bị lu mờ. Do đó, Dương Mịch đã cho là đã lập bè kéo phái hội mỹ nhân 85 gồm Lưu Thi Thi, Angelababy, Nghê Ni... cô lập, hắt hủi Lưu Diệc Phi khi cùng tham dự sự kiện. Công chúng từng chứng kiến Lưu Diệc Phi bị Dương Mịch và hội bạn tránh né, xem như không khí 3 năm liên tiếp tại Đêm hội Weibo 2021, 2022 và 2023. Điều này khiến mối hận thù của cả hai thêm kéo dài.

Lý do khác khiến Dương Mịch hắt hủi Lưu Diệc Phi vì nữ diễn viên là chị em tốt của Đường Yên. Ở showbiz Hoa ngữ, ai cũng biết Đường Yên và Dương Mịch từng là bạn thân một thời. Tuy nhiên, họ đã tan đàn xẻ nghé vì Dương Mịch thấy bạn đe dọa chỗ đứng của mình trong giới và chủ động cắt đứt mối quan hệ.

Lưu Diệc Phi thân thiết với Đường Yên, nhưng Đường Yên đã nghỉ chơi Dương Mịch

Chưa kể, Dương Mịch luôn bị người trong ngành xếp "dưới cơ" Lưu Diệc Phi. Năm 2024, Dương Mịch ngậm ngùi ngồi nép sang một bên với khoảng không gian ít ỏi để nhường vị trí trung tâm trong bức ảnh chụp tập thể cho mninh tinh Câu Chuyện Hoa Hồng khi tham dự sự kiện Thịnh điển Power Trip của tạp chí Marie Claire. Những lý do này được cho là nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi và Dương Mịch khó có thể hàn gắn tình đồng nghiệp.

