Trên mạng xã hội Weibo, chủ đề “Lưu Diệc Phi: Năm nay là năm nào vậy?” đang dẫn đầu bảng hot search với 110 triệu lượt đọc, 41.000 lượt thảo luận và hơn 212.000 lượt tương tác chỉ trong vòng 24 giờ.

Cư dân mạng Trung Quốc đồng loạt sững sờ trước loạt ảnh mới của “thần tiên tỷ tỷ” trên tạp chí Vogue, khi vẻ đẹp của cô được ví như bước ra từ thập niên vàng son của điện ảnh Hoa ngữ.

Trong bộ ảnh mới, Lưu Diệc Phi xuất hiện với mái tóc búi thấp, váy công chúa bồng bềnh, làn da mịn như sương sớm và ánh nhìn đượm buồn. Không ít người hâm mộ nhận xét, hình ảnh của cô khiến họ nhớ đến Bạch Tú Châu – nhân vật kinh điển trong phim Kim Phấn Thế Gia (2003), từng được xem là biểu tượng của vẻ đẹp thanh nhã, đoan trang và nhuốm màu thời gian.

Kim Phấn Thế Gia là bộ phim truyền hình Trung Quốc, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trương Hận Thủy. Phim lấy bối cảnh tại Trung Quốc những năm 1930, xoay quanh cuộc sống, thăng trầm của một gia đình giàu có với những mảng tối, đấu tranh quyền lực, tình yêu, danh vọng, gia đình. Diễn viên chính gồm: Trần Khôn (vai Kim Yến Tây), Đổng Khiết (vai Lãnh Thanh Thu), và Lưu Diệc Phi (vai Bạch Tú Châu), đây cũng là vai diễn ghi dấu ấn đậm sâu trong sự nghiệp của người đẹp họ Lưu.

Trên các diễn đàn, cụm từ “Lưu Diệc Phi tái hiện Bạch Tú Châu” xuất hiện dày đặc. Nhiều bình luận khẳng định: “Cô ấy như thể đang sống lại thời hoàng kim của điện ảnh Trung Hoa, nơi nét đẹp được tạc nên bằng ánh sáng tự nhiên và cảm xúc chân thật, không cần kỹ xảo hay filter". Thế nên khi nhìn những hình ảnh của Lưu Diệc Phi ở sự kiện, nhiều người đùa rằng "phải xem lại lịch chứ không cứ nghĩ đang ở năm 2013".

Lưu Diệc Phi thời đóng Kim Phấn Thế Gia

Dưới bài đăng hot, hàng chục nghìn người dùng để lại bình luận khen ngợi: "Nhan sắc này vượt thời gian thật sự", "Cứ tưởng đây là ảnh cũ của ‘Thần tiên tỷ tỷ’ thời mới debut", "Năm nào cũng là năm của Lưu Diệc Phi, không cần bàn cãi".

Trong suốt hai thập kỷ hoạt động, Lưu Diệc Phi chưa từng rời khỏi top sao hạng A của Hoa ngữ. Bên cạnh những dự án phim hot, Lưu Diệc Phi luôn được ca ngợi là minh chứng sống cho nhan sắc kiều diễm của làng giải trí Hoa ngữ.