Lượng đường trong máu của một phụ nữ 50 tuổi đã giảm từ 16 xuống 5,5 trong 6 tháng: Ba thói quen hạ đường huyết rất đáng học hỏi

Bà Lý năm nay 50 tuổi. Trước đây bà khá mũm mĩm, nhưng từ năm ngoái, bà đã sụt cân rất nhiều, ăn uống kém, liên tục khát nước và đi tiểu nhiều. Sau khi khám tại bệnh viện, bà được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, chỉ số đường huyết lúc đói là 8,1 mmol/L và sau ăn 2 giờ là 16 mmol/L. Sau khi được chẩn đoán, bà rất lo lắng, sợ rằng mình sẽ chết sớm vì đường huyết cao.

Nhưng bà đã nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ và chủ động kiểm soát lượng đường trong máu theo hướng dẫn của bác sĩ. Chỉ trong 6 tháng, bà Lý đã kiểm soát được lượng đường trong máu, với lượng đường trong máu sau bữa ăn giảm từ 16 mmol/L xuống còn 5,5 mmol/L.

Kiểm soát đường huyết là một cuộc chiến lâu dài. Vậy làm thế nào bà Lý có thể ổn định đường huyết chỉ trong vòng sáu tháng?

Lượng đường trong máu trở lại bình thường trong sáu tháng - ba thói quen của bà Lý đáng để học hỏi

1. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ

Tiểu đường là một bệnh mãn tính không thể chữa khỏi, đòi hỏi phải dùng thuốc suốt đời sau khi được chẩn đoán. Trong giai đoạn đầu của bệnh, lượng đường trong máu của bà Lý tăng vọt và bác sĩ đã kê đơn insulin để hạ đường huyết nhanh hơn. Khi lượng đường trong máu ổn định, bác sĩ đã chuyển bà sang dùng thuốc uống. Ngoài việc dùng thuốc, bà Li thường xuyên theo dõi lượng đường trong máu để đánh giá tác động của thuốc, tập thể dục và chế độ ăn uống lên lượng đường trong máu.

Bệnh nhân tiểu đường được khuyến cáo nên theo dõi đường huyết hàng ngày, chủ yếu vào ba thời điểm: lúc đói, 2 giờ sau bữa ăn và trước khi đi ngủ/qua đêm. Việc đo đường huyết vào các thời điểm khác nhau cho phép theo dõi hiệu quả của thuốc và mức độ kiểm soát bệnh tốt hơn, từ đó giúp bác sĩ điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời.

2. Thay đổi thói quen ăn uống

Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, dì Lý hoàn toàn không kiểm soát được cơn thèm ăn và ăn bất cứ thứ gì mình muốn, đặc biệt là các loại thực phẩm giàu carbohydrate như cơm và mì. Sau khi được chẩn đoán, dì đã điều chỉnh chế độ ăn uống, chỉ ăn 30-60g thực phẩm chính mỗi bữa, kết hợp ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc tinh chế, đồng thời tập trung nhiều hơn vào rau củ và thịt để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ dinh dưỡng mà không nạp quá nhiều calo.

3. Tập thể dục tích cực

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diabetology chỉ ra rằng việc tập trung tập thể dục vào buổi chiều và buổi tối có thể tối đa hóa việc cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và tình trạng kháng insulin, trong đó tập thể dục vào buổi chiều cải thiện 18% và tập thể dục vào buổi tối cải thiện 25%. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, dì Li tập thể dục từ nửa tiếng đến một tiếng sau bữa ăn mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ và đạp xe, 4-5 lần một tuần.

Có 4 loại thực phẩm góp phần chính làm tăng lượng đường trong máu, hãy cố gắng ăn ít

Lý do bà Lý trong trường hợp này có thể kiểm soát đường huyết ổn định trong vòng sáu tháng phần lớn là nhờ vào việc thay đổi chế độ ăn uống. Bốn loại thực phẩm sau đây có chỉ số đường huyết cao - hãy cố gắng ăn ít hơn, và bà Lý đã tuân thủ rất nghiêm túc.

1. Gà nấu xôi

Gà nấu xôi có chỉ số đường huyết lên đến 106! Đây là một loại thực phẩm tương đương với glucose. Nó được làm bằng cách gói thịt gà trong xôi hấp. Bản thân xôi là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, và gà cũng cần được ướp với đường và các gia vị khác. Bệnh nhân tiểu đường được khuyến cáo nên ăn càng ít càng tốt hoặc không ăn.

2. Khoai tây nghiền

Khoai tây nghiền có chỉ số đường huyết khoảng 100 và chỉ số này sẽ tăng cao hơn nữa nếu thêm đường, bơ hoặc các gia vị khác. Điều này rõ ràng không phù hợp với người bị tiểu đường. Nếu muốn ăn khoai tây, người bệnh có thể cân nhắc salad khoai tây lạnh hoặc khoai tây chiên giòn với giấm, và nên tránh khoai tây nghiền mềm, nhão.

3. Bánh cuốn bún gạo

Bánh cuốn gạo nguyên chất có chỉ số đường huyết lên đến 89. Bánh cuốn gạo nguyên chất được làm từ gạo trắng tinh luyện, rất mềm và mịn sau khi hấp. Tinh bột được hồ hóa cao, dễ dàng được cơ thể hấp thụ và sử dụng, dẫn đến tăng đường huyết.

4. Cháo

Cháo có độ gelatin hóa cao, giúp cơ thể dễ tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng. Tuy nhiên, cháo rất dễ bị ăn quá nhiều, ảnh hưởng rất xấu đến việc kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Tiểu đường là một "căn bệnh của sự giàu có" rất phổ biến ở người hiện đại, và chúng ta nên chú ý đến nó. Chúng ta nên duy trì thói quen ăn uống và ngủ nghỉ lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày và cố gắng hết sức để ngăn ngừa bệnh tiểu đường.