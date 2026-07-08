Món ăn này nấu dễ, rẻ mà ngon hơn cả thịt, nước dùng chan vào cơm đưa vị vô cùng

Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục với một món ăn hoàn hảo cho bữa cơm mùa hè. Món này ngon ngay cả khi không có thịt, và nguyên liệu cũng như cách chế biến khá đơn giản. Chúng dễ nấu đến mức ngay cả những người mới bắt đầu học nấu nướng cũng có thể dễ dàng làm được. Món ăn này đặc biệt thích hợp khi bạn không có cảm giác thèm ăn vào ngày hè nóng bức.

Món ăn này chủ yếu gồm trứng và váng đậu (váng đậu khô dạng que). Mặc dù món ăn không sử dụng một chút thịt nào nhưng vẫn rất giàu protein. Đây là món canh với trứng chiên ngấm nước dùng, làm cho chúng càng thêm đậm đà. Váng đậu mềm và ngon tuyệt. Thêm một chút ớt xanh sẽ làm tăng thêm hương vị và kích thích vị giác. Món này dễ làm và rất đáng để thử. Giờ thì cùng xem các bước chi tiết dưới đây để biết thêm công thức nấu món ăn này cho các thành viên trong gia đình thưởng thức nhé!

Nguyên liệu làm món canh váng đậu, trứng và ớt ngọt

Váng đậu que (tùy lượng cần dùng), 2 quả trứng gà, 1 quả ớt ngọt xanh, bột ớt đỏ xay thô (tùy lượng cần dùng), hành lá và tỏi (tùy lượng cần dùng), muối, bột nêm vị gà, một ít nước tương, một ít bột tiêu và dầu ăn (tùy lượng cần dùng).

Cách nấu món canh váng đậu, trứng và ớt ngọt

Bước 1: Váng đậu que khô bạn đem ngâm trong nước ở nhiệt độ phòng cho đến khi mềm hoàn toàn và không còn cứng ở giữa. Sau đó rửa sạch rồi vắt hết nước, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào bát để dùng sau. Chuẩn bị một quả ớt ngọt xanh, bổ đôi, bỏ hạt và cùi trắng, rồi cắt nhỏ để dùng sau. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Nếu thích ăn cay, hãy chuẩn bị thêm lượng bột ớt đỏ xay thô vừa đủ. Bạn cũng có thể dùng ớt tươi băm nhỏ hoặc ớt khô cắt khúc thay thế.

Bước 2: Đun nóng chảo cho ráo nước. Thêm một ít dầu ăn vào. Đợi khi dầu nóng thì đập 2 quả trứng vào, chiên ở lửa vừa cho đến khi chín vàng. Sau đó dùng thìa cắt trứng chiên thành những miếng lớn. Tiếp theo thêm hành lá thái nhỏ, tỏi băm và ớt bột (tuỳ khẩu vị nếu thích ăn cay) vào và xào cho thơm. Đổ lượng nước sôi vừa đủ vào và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho váng đậu đã ngâm vào.

Bước 3: Nêm nếm với một chút muối, bột nêm vị gà, bột tiêu và một ít nước tương. Sau đó giảm lửa xuống mức vừa và đun nhỏ lửa khoảng 3 đến 5 phút. Sau khi hết thời gian, mở nắp nồi, đổ phần ớt ngọt đã thái nhỏ vào, khuấy đều và nấu trong 1 hoặc 2 phút để ớt ngọt dậy mùi thơm. Cuối cùng, nếm nước dùng và điều chỉnh gia vị một chút trước khi tắt bếp và dọn ra.

Thành phẩm món canh váng đậu, trứng và ớt ngọt

Một món ăn rất đơn giản, bổ dưỡng và ngon miệng gồm váng đậy, trứng chiên với ớt ngọt xanh đã sẵn sàng! Váng đậu tươi, mềm và thơm ngon với kết cấu dai, còn trứng đã ngấm nước dùng nên có hương vị hoàn hảo, khiến mỗi miếng đều mọng nước. Nước dùng với vị cay nhẹ cũng rất hấp dẫn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh váng đậu, trứng và ớt ngọt!