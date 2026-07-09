Dưa chuột đập trộn nước tương cũ rồi: Học ngay 3 phiên bản làm dưa chuột trộn mới toanh mà siêu ngon này để tạo hot trend

Cái nóng gay gắt của mùa hè khiến tất cả mọi người mệt mỏi và lười nấu nướng. Các món thịt trên bàn ăn lúc này bỗng bị "thất sủng" vì tạo cảm giác ngán ngấy. Tất cả những gì lúc này chúng ta mong muốn được ăn đó là thứ gì đó tươi mát, giòn, đưa vị và không ngấy dầu mỡ.

Người xưa thường nói, "Ăn nhiều dưa vào mùa hè thì cái nóng mùa hè sẽ không bám lấy bạn". Đây không chỉ là câu nói thông thường. Ăn nhiều dưa có tính mát và dưỡng ẩm vào mùa hè có thể bổ sung nước, giải nhiệt và làm giảm khô miệng, nặng miệng. Loại dưa phổ biến nhất, rẻ nhất và đa năng nhất chắc chắn phải kể đến dưa chuột. Nó chỉ có giá khoảng 15 nghìn đồng 1kg, rất đa dụng về cách ăn dù là ăn sống hoặc nấu canh hay món trộn, salad. Cho dù bạn giàu hay nghèo, bạn đều có thể thưởng thức nó thường xuyên. Hôm nay, chúng ta không làm món dưa chuột trộn theo cách thông thường nữa mà hãy biến tấu với một vài nguyên liệu khác, để bạn có thể thưởng thức chúng theo nhiều cách khác nhau mà không cần lặp lại một món ăn nào - hoàn hảo cho những ngày hè nóng bức.

1. Dưa chuột trộn quẩy chiên

Với món ăn này bạn có thể làm 2 phiên bản với 2 công thức nước sốt.

Phiên bản dưa chuột trộn quẩy chiên với nước sốt tỏi, giấm, nước tương, đường

Nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 2 cái bánh quẩy chiên, 3 tép tỏi, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, một nhúm muối, 1/2 muỗng canh dầu mè, một chút vừng trắng rang.

Cách làm món dưa chuột trộn quẩy chiên

Bước 1: Bóc vỏ tỏi, đập dập rồi băm nhỏ. Trong một bát nhỏ, trộn đều nước tương, giấm balsamic, một chút muối và dầu mè. Thêm tỏi băm nhỏ và khuấy đều để tạo thành nước sốt. Rửa sạch rồi gọt vỏ dưa chuột (bạn có thể để nguyên vỏ tuy nhiên cần ngâm sạch nhé).

3. Sau đó dùng sống dao đập dập dưa chuột rồi cắt thành miếng nhỏ. Cắt bánh quẩy chiên thành từng đoạn ngắn. Cho dưa chuột và bánh quẩy chiên vào một bát lớn, đổ nước sốt đã chuẩn bị lên trên, trộn nhẹ nhàng cho đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm: Quẩy chiên ngấm trong nước sốt chua ngọt đậm đà, mềm bên ngoài và hơi giòn bên trong, kết hợp với dưa chuột tươi mát, khiến mỗi miếng ăn đều đặc biệt ngon miệng và thanh mát.

Phiên bản dưa chuột trộn quẩy chiên với nước sốt mè:

Nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 2 cái bánh quẩy chiên, 1 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh sốt mè, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm đen, 1/2 muỗng canh đường, một chút muối, một chút bột tiêu đen.

Cách làm món dưa chuột trộn quẩy chiên với nước sốt mè

Bước 1: Quẩy chiên bạn mua về, dùng kéo cắt thành đoạn ngắn rồi cho vào nồi chiên không dầu chỉnh nhiệt độ 170 độ và chiên lại trong 3-5 phút để quẩy giòn. Tiếp theo rửa sạch dưa chuột rồi ngâm với nước pha chút muối cùng tinh bột để loại bỏ tạp chất. Sau đó dùng sống dao, đập dập dưa chuột và cắt thành đoạn ngắn.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, thêm tỏi băm, sốt mè, nước tương, giấm, đường, một chút muối và bột tiêu, khuấy đều cho hoà quyện để được nước sốt mè. Sau đó cho dưa chuột, quẩy chiên vào âu lớn.

Bước 3: Rưới nước sốt mè lên rồi trộn đều là món ăn hoàn thành. Để tránh quẩy bị mềm, bạn trộn xong hãy dùng luôn nhé!

2. Dưa chuột trộn thịt gà

Nguyên liệu: 1 phần ức gà, 2 quả dưa chuột, một chút gừng, hành lá, nước tương, giấm balsamic, ớt băm (tuỳ thích), một chút muối, hạt mè trắng rang.

Cách làm món dưa chuột trộn thịt gà

Bước 1: Cho ức gà vào nồi nước lạnh cùng với vài lát gừng và đoạn hành lá. Luộc đến khi chín, sau đó vớt ra để nguội. Xé ức gà thành từng sợi mỏng theo thớ thịt. Rửa sạch rồi bào dưa chuột thành những sợi mỏng. Băm nhỏ hành lá, gừng và tỏi rồi cho vào một cái bát. Thêm nước tương, giấm balsamic, một chút muối, ớt băm rồi trộn đều để được nước sốt.

Bước 2: Cho thịt gà xé nhỏ, dưa chuột vào bát lớn. Rưới nước sốt đều lên trên rồi đeo găng tay thực phẩm vào, trộn đều để các nguyên liệu hoà quyện, thấm gia vị. Rắc thêm hạt mè trắng và thế là xong.

Thành phẩm: Món ăn này it béo và thanh mát, rất thích hợp cho bữa cơm ngày thời tiết nóng bức mà không lo béo.

3. Dưa chuột trộn lá é

Nguyên liệu: 2-4 quả dưa chuột (tuỳ vào kích thước), 1 bó lá é, 3 tép tỏi, muối, nước tương, giấm balsamic, dầu mè, một chút đường.

Cách làm món dưa chuột trộn lá é

Bước 1: Rửa sạch và đập dập dưa chuột rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Loại bỏ phần cuống cứng của lá é, chỉ giữ lại phần ngọn và lá non. Rửa sạch và để ráo lá é. Giã nhuyễn tỏi, cho vào bát rồi thêm nước tương, giấm balsamic, một chút muối, đường và dầu mè, khuấy đều để tạo thành nước sốt tỏi.

Bước 2: Cho dưa chuột vào tô lớn rồi rưới nước sốt vào, trộn đều. Sau đó cho lá é vào và đảo nhẹ vài lần. Không nên đảo quá lâu để giữ được độ tươi và hương thơm của lá é.

Thành phẩm: Đây là món ăn có hương thơm độc đáo của lá é, kết hợp với độ giòn của dưa chuột rất hấp dẫn và khiến bạn muốn ăn thêm cơm.

Vào mùa hè, các bữa ăn không cần phải chuẩn bị quá cầu kỳ, điều quan trọng nhất là sự tươi mát và ngon miệng. Dưa chuột đang vào mùa, vừa rẻ lại vừa đa dụng. Với các biến tấu trộn dưa chuột trong bài viết này bạn sẽ nhanh chóng có món ăn nhanh chóng và dễ làm có thể tạo nên món khai vị tươi mát, giúp giải khát và làm giảm bớt vị ngấy của mùa hè, là cách tuyệt vời để vượt qua những ngày hè nóng nực.