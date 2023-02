Lừa bán xe máy nhập khẩu giá rẻ qua mạng, hàng loạt người “sập bẫy”

Ngày 24/2, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn Hùng (SN 2001, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Diễn Châu phát hiện tài khoản Facebook/Zalo “Xe máy nhập khẩu Thanh Sơn” do Nguyễn Văn Tuấn Hùng sử dụng, thường xuyên đăng tải các bài viết với nội dung bán xe mô tô và phụ tùng xe mô tô với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Tuấn Hùng tại cơ quan điều tra.

Khi có người đặt hàng, Hùng yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc trước, nhận hàng sau. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của người mua, Hùng không chuyển hàng và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ 1 bộ máy tính, 2 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng và 20 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu cơ quan công an chứng minh được với thủ đoạn như trên, Hùng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 110 triệu đồng của nhiều bị hại.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.