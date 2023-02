Nhiều người bị lừa số tiền lớn khi mua hoa Đà Lạt qua mạng

L.T.T. tại cơ quan công an

Ngày 9/2, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) triệu tập, làm việc với L.T.T. (27 tuổi, quê tỉnh Yên Bái, tạm trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Vào cuối năm ngoái, Công an huyện Đức Trọng nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyền (30 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) về việc bị một phụ nữ tên là Lê Khánh Ly (27 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa) lừa đảo chiếm đoạt 30 triệu đồng khi mua bán hoa cúc qua mạng.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, Lê Khánh Ly khai tên thật là L.T.T. Đối tượng đã lập 2 tài khoản facebook có tên “Tuoi Rau” và “Le Tuoi”, đăng tải nhiều bài quảng cáo bán hoa cúc Đà Lạt với giá rẻ hơn thị trường vào các hội, nhóm để gây sự chú ý.

T. đã làm một chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Khánh Ly, đồng thời mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để nạn nhân chuyển tiền vào.

Lúc nào chốt được giá cả và số lượng với người mua hoa, T. liền yêu cầu họ chuyển tiền cọc ít nhất 50% giá trị đơn hàng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng liền cắt đứt liên lạc với các nạn nhân.

Với chiêu thức này, T. đã chiếm đoạt của chị Tuyền 30 triệu đồng và có dấu hiệu lừa hàng trăm triệu đồng của những người khác.

Công an huyện Đức Trọng đã bàn giao L.T.T. cho Công an TP Pleiku để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.