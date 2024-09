So Min (Love Next Door) thất nghiệp mà đổi túi không ngừng: Toàn local brand Hàn, tìm mẫu tương tự giá rẻ cũng có

Bộ phim Love Next Door hiện đang thống trị màn ảnh Hàn nhờ phản ứng hóa học đáng yêu, ngọt ngào của cặp đôi Jung So Min (vai Bae Seok Ryu) và Jung Hae In (vai Choi Seung Hyo). Bên cạnh nội dung thì thời trang của diễn viên vẫn luôn là điểm ăn khách, thu hút khán giả.

Nữ chính do Jung So Min thủ vai có style đơn giản mà có tính ứng dụng cao. Không chỉ là những bộ cánh dễ học hỏi, cô nàng còn sở hữu bộ sưu tập túi cực xinh để hoàn thiện outfit trẻ trung. Đa số đều đến từ local brand Hàn.

Ngay từ tập đầu tiên khi Jung So Min xuất hiện tại sân bay, tất cả các item trên người cô nàng đều khiến dân tình chú ý. Đặc biệt, chiếc balo da hai ngăn của thương hiệu VUNQUE mà cô nàng diện bắt mắt hơn hẳn vì siêu thời trang, phong cách, đủ rộng rãi mà vẫn gọn gàng để đựng những thứ cần thiết mỗi khi di chuyển. Em này có giá khoảng 7.3 triệu đồng.



Chiếc balo dáng bucket của thương hiệu FILLIN THE BLANK với thiết kế vải bố màu be phối cùng chất da màu caramel khiến set đồ của Jung So Min trông nhẹ nhàng, trẻ trung hơn. Balo cũng có sức chứa lớn, rất phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Chỉ cần mix cùng quần jeans và áo phông trắng là đã có ngay một set đồ năng động, cuốn hút. Em này được bán với giá 4 triệu đồng.

Tiếp theo là chiếc túi da đến từ thương hiệu mới nổi YURT. Với phong cách tối giản và phóng khoáng, YURT khéo léo sử dụng chất liệu da để tạo ra những thiết kế tinh tế, độc đáo nhưng không quá phô trương. Trong phim, Jung So Min đeo chiếc túi chéo tote dáng bán nguyệt YURT, có dây đeo chắc chắn và vừa vặn tạo sự thoải mái khi dùng. Giá của em này là 5.9 triệu đồng. Túi được làm từ da cừu mềm mại nhưng chẳng bị mất phom dù chứa nhiều đồ.

Chiếc túi denim này đến từ thương hiệu OSOI - một trong những cửa hàng "must-visit" khi du lịch Hàn Quốc vài năm trở lại đây. Nữ chính Love Next Door diện chiếc túi kẹp nách denim nhỏ nhắn này khiến tổng thể set đồ trông đầy cá tính, thời thượng. Chiếc túi OSOI denim có giá hơn 3.8 triệu đồng, giá cả rất phải chăng.

Cô nàng Bae Seok Ryu do Jung So Min thủ vai có lẽ rất yêu những mẫu túi dáng bucket trẻ trung. Những tưởng không hợp nhưng khi nữ diễn viên mix với outfit công sở thì lại hợp không tưởng. Size túi vừa đủ để dễ dàng mang theo những vật dụng cần thiết khi ra ngoài, thêm chất liệu da sang xịn mịn khiến chiếc balo trở nên sang hơn. Em này là túi bucket Find Kapoor, có giá hơn 3.7 triệu đồng.

Chiếc túi mà Jung So Min đeo trong tập 4 cũng thuộc thương hiệu Find Kapoor. Túi được làm từ chất liệu da mềm, có đáy túi rộng trông siêu "cool", rất phù hợp với giới trẻ năng động. Em belty Find Kapoor này có giá 3 triệu đồng.

Đây là 1 chiếc túi màu xanh pastel "cưng xỉu", diện lên bao thanh lịch, bao sang. Em này là túi MONDE MONDE, có thiết kế nhỏ nhắn vừa phải. Không chỉ có thể cầm tay, túi còn có dây đeo có thể điều chỉnh để đeo chéo, phù hợp cả khi đi làm lẫn khi hẹn hò, dạo phố, lại dễ mix đồ vì màu nào cũng "cân" được. Túi có giá 6.8 triệu đồng.

Tiếp tục là 1 chiếc túi hoàn hảo cho những cô nàng văn phòng. Nữ chính Love Next Door diện set suit đầy "vibe" công sở, mix cùng túi xách màu trắng kem tạo ấn tượng trang nhã mà không bị quá cứng nhắc. Đây là túi dòng Polo ID của RALPH LAUREN với thiết kế yên ngựa có hai ngăn rộng rãi, điểm nhấn là chiếc khuy cài màu đồng vàng được khắc họa hình chú ngựa Pony – biểu tượng đặc trưng của thương hiệu. Túi có giá 13.6 triệu đồng.

Nguồn: beauty321