Lòng heo đừng xào dưa nữa, làm theo cách này đúng chuẩn cơm nhà, thơm lừng và đậm đà hương vị ai ăn cũng mê

Trong các loại nội tạng heo, ruột già là phổ biến nhất. Nó có mùi nồng hơn ruột non, một số người thích kết cấu và hương vị của ruột già, trong khi những người khác lại thấy mùi quá nồng và tránh ăn bằng mọi giá. Khi chế biến các món ăn từ ruột già, chúng ta có thể điểm qua một số món như dồi heo, lòng xào dưa, lòng heo xào rau răm, lòng heo khìa xá xị... Trong số các món đó có lẽ món lòng xào dưa là món ăn được nhắc đến nhiều nhất.

Mặc dù nhiều cách chế biến lòng heo ngon miệng đã chinh phục trái tim của nhiều tín đồ ẩm thực, nhưng nhiều người, dù rất yêu thích món này, cũng không dám dễ dàng thử làm tại nhà. Vì ruột già tương đối khó chế biến, và nếu không được xử lý đúng cách, chúng có thể có mùi khó chịu khiến món ăn không ngon. Tuy nhiên, chỉ cần bạn nắm vững kỹ thuật, việc chế biến ruột già sẽ trở nên rất đơn giản, và món ăn thành phẩm sẽ hoàn toàn không có mùi khó chịu.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ công thức làm 1 món ăn từ lòng heo - lòng heo nướng ngồng tỏi. Từ khâu sơ chế đến lúc nướng, hãy làm theo từng bước hướng dẫn, và bạn có thể làm món ăn ngon tuyệt vời tại nhà mà bạn sẽ muốn ăn đi ăn lại nhiều lần. Cùng theo dõi nhé!

Cách làm món lòng heo nướng ngồng tỏi

Bước 1: Lòng lợn có nhiều nếp gấp, và do hình dạng của chúng nên rất khó làm sạch. Sau khi mua về, hãy rửa sạch xả nước trực tiếp và rửa nhiều lần cho sạch chất cặn bã sau đó để ráo nước. Cho 2 nắm bột bắp vào và nhào một lúc, sau đó rửa sạch lại. Tiếp theo, cho giấm trắng vào và nhào một lúc, rồi rửa sạch lại lần nữa.

Sau đó bạn lộn lòng heo từ trong ra ngoài, lặp lại quy trình tương tự thêm một lần nữa. Sau đó lộn lòng heo ngược lại lần nữa rồi rửa sạch. Điều này sẽ loại bỏ chất bẩn khỏi ruột già và khử mùi hôi.

Bước 2: Cho ruột già vào nồi nước lạnh và đun sôi. Sau đó đun tiếp trong 2 phút cho đến khi ruột già chín và nổi bọt. Bạn có thể vớt ra, rửa sạch và để riêng. Bạn cũng có thể làm một mẻ lớn cùng lúc, đóng gói chân không và đông lạnh để dùng sau.

Sau khi chần sơ, cắt lòng lợn thành từng miếng nhỏ. Nếu không thích phần mỡ bên trong, bạn có thể loại bỏ hoàn toàn. Nhiều người rất thích để lại một nửa lượng mỡ, vì như vậy sẽ ngon hơn.

Bước 3: Cắt phần gốc ngồng tỏi già sau đó rửa sạch và xắt thành các đoạn ngắn. Sự kết hợp giữa ngồng tỏi và lòng heo này không chỉ khử mùi tanh đặc trưng của lòng heo mà còn làm cho món ăn có vị tươi ngon hơn. Hơn nữa, ngọn tỏi rất giàu dinh dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe khi ăn vào mùa xuân! Sau đó bạn xiên lòng heo và ngồng tỏi xen kẽ lẫn nhau.

Bước 4: Tiếp theo bạn phết một lớp rượu nấu ăn và một lớp dầu mỏng lên trên các miếng lòng heo và ngồng tỏi. Sau đó cho vào nồi chiên không dầu và nướng ở 150 độ C trong 2 phút. Trong khi chờ nướng lòng heo, bạn chuẩn bị một chiếc bát nhỏ, cho 1 thìa canh tương ớt, 1 thìa canh dầu hào và 1/2 thìa canh mật ong rồi khuấy đều để làm nước sốt. Sau khi thời gian 2 phút hết, bạn phết sốt vừa trộn lên lòng heo. Tiếp tục cho trở lại vào nồi chiên không dầu và nướng trong 2 phút, sau đó lật mặt và nướng thêm 1 phút. Lấy ra, phết sốt thịt nướng lên, rắc bột ớt và bột thì là, tiếp tục nướng trong 2 phút, lật mặt và nướng thêm 1 phút, lặp lại một lần nữa là xong!

Thành phẩm món lòng heo nướng ngồng tỏi

Món lòng heo nướng ngồng tỏi thơm ngon tuyệt vời đã sẵn sàng! Chỉ cần một miếng cắn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của tỏi giòn tan, cùng vị cay nồng, mọng nước của lòng heo - một sự kết hợp hoàn hảo khiến bạn không thể cưỡng lại! Những người yêu thích lòng heo không nên bỏ lỡ món này! Ai mà ngờ được bạn có thể thưởng thức món lòng lợn nướng ngon tuyệt như vậy ngay tại nhà! Lòng heo làm theo cách này không những không có mùi hôi mà còn trở thành một món ăn ngon tuyệt trên bàn ăn, thơm phức, mềm và đậm đà hương vị, được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món lòng heo nướng ngồng tỏi!