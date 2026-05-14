Trong văn hóa Á Đông, nhóm tứ hành xung Thìn – Tuất – Sửu – Mùi vốn được xem là bốn con giáp dễ "va" nhau về khí vận, đặc biệt vào những tháng mà địa chi xung khắc rơi đúng vào chu kỳ của mình. Tháng 4 Âm lịch năm nay (tức tháng Tỵ) tuy không phải tháng xung trực tiếp, nhưng lại là giai đoạn chuyển mùa, khí vận xáo trộn, dễ khiến bốn con giáp này rơi vào trạng thái nóng vội, mất ngủ, hay cãi cọ vì những chuyện nhỏ. Đây không phải lúc để "bung sức" mà là lúc cần biết giữ - giữ lời, giữ tiền, giữ tâm. Dưới đây là những lời khuyên thiết thực cho từng con giáp trong suốt 30 ngày tới.

Tuổi Thìn: Đừng để cái tôi lớn hơn cơ hội

Bước vào tháng 4 Âm lịch, người tuổi Thìn dễ rơi vào cảm giác "mình đúng, người khác sai", đặc biệt trong công việc. Đầu tháng, tầm mùng 1 đến mùng 7 Âm, bạn có thể gặp một vài tình huống bị đồng nghiệp hoặc cấp trên hiểu lầm. Lời khuyên là đừng vội phản ứng. Người tuổi Thìn vốn có khí chất mạnh, nói ra điều gì cũng dễ thành "định đoạt", nên càng phải tiết chế. Khoảng giữa tháng, từ mùng 10 đến 18 Âm, là thời điểm tốt để ký kết, đàm phán, nhưng cần tránh các ngày Tuất (xung trực tiếp với Thìn). Cuối tháng, sức khỏe vùng gan và mắt có dấu hiệu xuống, nên giảm rượu bia, ngủ trước 11 giờ đêm. Tiền bạc tháng này không thiếu nhưng cũng không dư, nguyên tắc là "vào bao nhiêu, để dành một phần ba". Tránh cho vay với người quen sơ, vì rất khó đòi.

Tuổi Tuất: Giữ mồm giữ miệng còn hơn giữ vàng

Tuất là con giáp xung trực tiếp với Thìn, nên trong tháng này cảm xúc dễ bị kích động bởi những lời nói tưởng vô thưởng vô phạt. Đầu tháng, từ mùng 2 đến mùng 8 Âm, hạn chế bàn chuyện người khác sau lưng, chỉ một câu lỡ miệng cũng có thể trở thành rắc rối kéo dài cả mùa. Người tuổi Tuất tháng này nên đặc biệt cẩn trọng trong các nhóm chat, mạng xã hội, vì lời viết ra còn nguy hơn lời nói. Tuần giữa tháng, khoảng 12 đến 19 Âm, có cơ hội về tài chính từ một mối quan hệ cũ – có thể là khách hàng quay lại, hoặc một dự án tưởng đã đóng nay mở lại. Nắm bắt nhanh nhưng đừng tham. Tuần cuối tháng, dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cha mẹ già. Một cuộc gọi điện hỏi thăm có khi giải được vận khí ứ đọng cả tháng.

Tuổi Sửu: Đừng ôm việc của người khác vào mình

Sửu là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm, nhưng cũng vì thế mà tháng 4 Âm lịch dễ rơi vào tình trạng "ôm rơm nặng bụng". Tuần đầu, từ mùng 1 đến mùng 9 Âm, đồng nghiệp hoặc người thân có thể nhờ vả nhiều việc. Lời khuyên thẳng thắn là học cách từ chối khéo. Không phải ai nhờ cũng phải nhận, và không phải giúp ai cũng được cảm ơn. Giữa tháng, từ 11 đến 20 Âm, là thời điểm tốt cho việc học, nâng cấp bản thân, đăng ký khóa học mới hoặc đầu tư vào một kỹ năng. Tiền tiêu cho việc học tháng này sẽ sinh lời rõ rệt trong nửa cuối năm. Cuối tháng, sức khỏe đường tiêu hóa cần để ý, tránh ăn đồ sống, đồ lạnh. Về tình cảm, người độc thân tuổi Sửu có cơ hội gặp người mới qua một buổi tụ họp bạn bè cũ, đừng từ chối lời mời chỉ vì ngại.

Tuổi Mùi: Bớt lo xa, sống chậm lại một chút

Người tuổi Mùi vốn nhạy cảm, hay nghĩ ngợi, và tháng 4 Âm lịch lại càng dễ rơi vào trạng thái "lo những chuyện chưa xảy ra". Đầu tháng, từ mùng 3 đến mùng 10 Âm, giấc ngủ có thể bị xáo trộn, đầu óc nặng nề. Đây là lúc cần buông bớt điện thoại buổi tối, đi bộ nhẹ 20 phút trước khi đi ngủ. Giữa tháng, khoảng 13 đến 21 Âm, công việc có chuyển biến tích cực nhưng đi kèm áp lực mới. Đừng nhận thêm việc nếu chưa xử lý xong việc cũ. Tài chính tháng này ổn định, nhưng tránh mua sắm theo cảm xúc, đặc biệt là các món đắt tiền vào những ngày tâm trạng xuống. Cuối tháng, từ 23 Âm trở đi, là thời điểm thuận lợi để hàn gắn một mối quan hệ đã nguội lạnh, dù là tình thân hay tình bạn. Một lời xin lỗi đúng lúc có sức nặng hơn cả tháng giải thích.

Tháng 4 Âm lịch không phải tháng để "thắng" mà là tháng để "giữ". Giữ được bình tĩnh, giữ được lời nói, giữ được sức khỏe và giữ được tiền bạc đã là một thành công lớn. Tứ hành xung không có nghĩa là xung đột với nhau, mà là nhắc nhau cùng tiết chế, cùng lùi lại một bước để cả bốn đều đi xa hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.