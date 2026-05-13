Bước vào giữa tháng 5, năng lượng vũ trụ có sự dịch chuyển rõ rệt khi Mặt Trăng đi qua các cung Đất, tạo ra sự ổn định bất ngờ về mặt tài chính và các mối quan hệ. Trong khi nhiều người vẫn loay hoay với những kế hoạch dang dở từ đầu tháng, thì 3 chòm sao dưới đây lại được "vũ trụ ưu ái" theo cách rất riêng. Có người được quý nhân chỉ đường, có người tự dưng nhận khoản thu ngoài dự tính, lại có người tìm thấy sự bình yên trong chuyện tình cảm sau thời gian dài chông chênh. Cùng xem bạn có thuộc top 3 chòm sao may mắn chạm đỉnh ngày 14/5 này không nhé.

Hạng 3: Kim Ngưu

Là chủ nhân của giai đoạn cuối mùa Kim Ngưu, các bạn sinh ra trong khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 sẽ cảm nhận rõ nhất sự "được nâng đỡ" trong ngày này. Kim Ngưu vốn nổi tiếng chậm rãi, đôi khi bị xem là quá thận trọng, nhưng chính sự cẩn thận ấy lại được đền đáp xứng đáng vào giữa tuần. Một khoản tiền tưởng đã quên từ lâu có thể quay lại, có thể là tiền cho vay được trả, tiền thưởng dự án cũ, hoặc đơn giản là một món hàng bạn rao bán đã lâu nay mới có khách chốt.

Về công việc, sếp hoặc đối tác sẽ ghi nhận sự bền bỉ của bạn trong thời gian qua, có thể giao thêm việc nhưng kèm theo đó là quyền lợi rõ ràng. Lời khuyên cho Kim Ngưu là đừng vội vàng tiêu hết khoản thu bất ngờ, hãy chia làm hai phần, một để thưởng cho bản thân, một để dành cho kế hoạch dài hơi hơn vào nửa cuối năm. Trong chuyện tình cảm, người độc thân dễ gặp đối tượng cùng tần số ở nơi làm việc hoặc qua một buổi gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường.

Hạng 2: Xử Nữ

Xếp ở vị trí thứ hai trong bảng may mắn ngày 14/5 là Xử Nữ, chòm sao của sự tỉ mỉ và cầu toàn. Sau một thời gian dài tự gồng mình giải quyết quá nhiều việc cùng lúc, Xử Nữ sẽ thở phào khi gặp được người sẵn sàng đứng ra hỗ trợ. Quý nhân của Xử Nữ trong ngày này không nhất thiết phải là người có chức quyền, đôi khi chỉ là một đồng nghiệp cũ, một người bạn lâu không liên lạc bất ngờ nhắn tin, hoặc một khách hàng đã từng làm việc cùng. Họ sẽ mang đến cho bạn một cơ hội, một thông tin, hoặc đơn giản là một góc nhìn mới khiến bạn vỡ lẽ về vấn đề đang vướng mắc.

Điểm thú vị là tài lộc của Xử Nữ trong ngày này không đến từ những khoản lớn ồn ào, mà từ việc tiết kiệm được những chi phí tưởng như bắt buộc, ví dụ như được tặng vé, được giảm giá bất ngờ, hoặc tránh được một khoản chi không cần thiết nhờ ai đó mách nước. Với người đã có đôi, đây là thời điểm tốt để cùng nhau bàn về một kế hoạch tài chính chung.

Hạng 1: Ma Kết

Ngôi vị quán quân may mắn ngày 14/5 thuộc về Ma Kết, và đây thực sự là một ngày đáng để Ma Kết đánh dấu vào lịch. Sau những tháng đầu năm khá im ắng, năng lượng của ngày này giúp Ma Kết bứt phá ở cả hai mặt trận quan trọng nhất là công việc và tiền bạc. Nếu bạn đang chờ kết quả một hợp đồng, một cuộc phỏng vấn, hay một quyết định nâng lương, khả năng cao tin vui sẽ đến trong ngày hoặc chậm nhất là đầu tuần sau.

Ma Kết kinh doanh tự do có thể chốt được đơn hàng giá trị lớn, hoặc tìm được nguồn hàng mới với giá tốt bất ngờ. Điểm đặc biệt khiến Ma Kết vượt lên dẫn đầu là khả năng giữ được cái đầu lạnh ngay cả khi nhận tin vui, nhờ đó tránh được những quyết định bốc đồng dễ làm mất đi thành quả. Lời khuyên dành cho Ma Kết là hãy mạnh dạn nói lên đề xuất của mình, đừng chờ đợi người khác nhận ra giá trị của bạn, bởi đây là ngày tiếng nói của bạn có trọng lượng nhất trong tháng. Về tình cảm, Ma Kết độc thân lâu năm có thể bất ngờ rung động trước một người tưởng chỉ là bạn bè bình thường.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.