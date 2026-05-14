Người xưa xếp Tý - Ngọ - Mão - Dậu vào nhóm "tứ hành xung" bởi bốn con giáp này nằm ở bốn hướng đối nghịch trên bàn địa chi, năng lượng kéo nhau theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Bước vào tháng 4 Âm lịch (tức khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 Dương lịch năm 2026), năng lượng tháng Tỵ chen ngang, khiến bốn tuổi này dễ rơi vào trạng thái căng thẳng âm ỉ, không hẳn xui rủi lớn, mà là những vướng mắc nhỏ cứ lặp đi lặp lại khiến tinh thần kiệt sức. Hiểu được bản chất của "xung" và biết cách hoá giải, tháng này hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt êm ái thay vì chướng ngại.

Vì sao tháng 4 Âm lịch lại đặc biệt với bốn tuổi này?

Tháng 4 Âm lịch là tháng Tỵ, mang hành Hỏa vượng. Hỏa gặp Tý (Thủy) thì khắc, gặp Ngọ (Hỏa) thì trợ vượng đến mức dư thừa, gặp Mão (Mộc) thì bị Mộc sinh càng cháy mạnh, gặp Dậu (Kim) thì khắc Kim. Nói nôm na, không ai trong bốn con giáp này được hưởng sự cân bằng trong tháng. Chính vì vậy, thay vì lao vào những quyết định lớn, đây là tháng để "giữ" hơn là "tiến", để quan sát hơn là phán đoán, và đặc biệt là để giữ miệng bởi phần lớn rắc rối của tháng đến từ lời nói chứ không phải hành động.

Tuổi Tý: Hãy chậm lại một nhịp trước khi gật đầu

Bước vào nửa đầu tháng, đặc biệt là kHỏang những ngày mùng 3, mùng 8 và 14 Âm lịch, người tuổi Tý dễ bị cuốn vào các lời mời hợp tác, đầu tư hoặc cam kết tài chính nghe rất hấp dẫn. Vấn đề là Thủy của Tý đang bị Hỏa tháng làm bốc hơi, trực giác vốn nhạy bén của bạn sẽ không còn sắc như thường lệ. Lời khuyên thực tế là bất cứ giấy tờ, hợp đồng, lời hứa nào trong tháng này đều nên để qua đêm rồi mới trả lời. Đừng tin vào cảm giác "phải chốt ngay kẻo lỡ", đó chính là cái bẫy lớn nhất. Về sức khỏe, tuổi Tý nên uống đủ nước và tránh thức khuya, vì Thủy suy dễ kéo theo mệt mỏi, đau đầu vùng thái dương.

Tuổi Ngọ: Lửa gặp lửa, đừng để cảm xúc dẫn đường

Tuổi Ngọ là người chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất trong tháng vì cùng hành Hỏa với tháng. Năng lượng dư thừa khiến bạn dễ nóng nảy, mất kiên nhẫn, đặc biệt là với người thân và đồng nghiệp lâu năm. Những ngày cần đặc biệt giữ bình tĩnh là mùng 5, 11, 17 và 23 Âm lịch, đây là các ngày Hỏa vượng chồng Hỏa, một câu nói lỡ miệng có thể phá hỏng mối quan hệ gây dựng nhiều năm. Mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là trước khi phản ứng với bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào khiến bạn khó chịu, hãy uống một ngụm nước lạnh và đếm đến mười. Nghe đơn giản nhưng đây chính là cách "dùng Thủy chế Hỏa" trong đời sống thực. Về công việc, tránh đề xuất ý tưởng đột phá trong các buổi họp đông người, tháng này lời nói của bạn dễ bị hiểu sai.

Tuổi Mão: Cẩn trọng người thân cận hơn người lạ

Mão hành Mộc, sinh ra Hỏa của tháng nên trên bề mặt tưởng tốt, nhưng thực chất là "cho đi mà không nhận lại". Người tuổi Mão dễ bị nhờ vả, mượn tiền, mượn thời gian, mượn cả uy tín trong tháng này. Điều đáng nói là lời nhờ vả thường đến từ người quen thân chứ không phải người ngoài, nên rất khó từ chối. KHỏang các ngày mùng 6, 12, 19 và 27 Âm lịch là thời điểm cần đặc biệt tỉnh táo. Lời khuyên cho tuổi Mão là tập nói "để tôi suy nghĩ thêm" thay vì gật đầu cho xong chuyện. Một mối quan hệ tốt không bao giờ đổ vỡ chỉ vì bạn chậm trả lời, nhưng có thể đổ vỡ vì bạn nhận lời rồi không làm nổi.

Tuổi Dậu: Giữ vững nguyên tắc, đừng so đo

Dậu hành Kim, bị Hỏa tháng khắc trực tiếp. Đây là tuổi dễ cảm thấy bị đối xử bất công nhất trong tháng có thể là chuyện chia thưởng ở công ty, chuyện đóng góp trong gia đình, hoặc đơn giản là cảm giác mình bỏ ra nhiều hơn nhận lại. Các ngày mùng 9, 15, 21 và 28 Âm lịch là lúc cảm xúc tiêu cực dễ bùng lên. Tuy nhiên, càng so đo trong tháng này, bạn càng mất nhiều hơn được. Lời khuyên thực tế là hãy ghi chép lại những gì mình làm được trong tháng không phải để khoe, mà để chính bạn nhìn thấy giá trị của bản thân, từ đó không cần sự công nhận từ bên ngoài. Tuổi Dậu nên hạn chế đeo trang sức kim loại sáng bóng quá nhiều trong tháng, ưu tiên chất liệu gỗ hoặc đá tự nhiên màu trầm để cân bằng năng lượng.

Tháng 4 Âm lịch không phải tháng để bốn tuổi này gặp nhau bàn chuyện lớn, ký kết hợp đồng quan trọng, hay tổ chức sự kiện chung. Nếu công việc bắt buộc, hãy mời thêm người tuổi Thìn, Thân, Sửu hoặc Tỵ tham gia để làm "cầu nối" hoá giải. Màu sắc nên ưu tiên trong tháng là vàng đất, nâu trầm - những gam màu thuộc hành Thổ giúp trung hoà năng lượng Hỏa - Thủy - Kim - Mộc đang xung đột.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.